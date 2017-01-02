Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Доска StyleBoard увеличенной длины дарит удобную плоскую поверхность и дополнительную опору во время отпаривания одежды. Прижмите ткань между соплом отпаривателя и доской StyleBoard для эффективного вертикального отпаривания без труда.
Инновационная технология FlexHead регулирует положение подошвы, так что вам больше не нужно нагибаться, чтобы разгладить складки сверху донизу. Гибкая подошва на сопле отпаривателя обеспечивает улучшенный контакт с тканью, так что от вас не скроется ни одна складка.
Для эффективного отпаривания разных тканей требуется особое количество пара. Благодаря пяти режимам подачи пара вы всегда подберете оптимальный режим даже для плотных тканей и деликатных вещей. Отпариватель нагревается за 45 секунд и готов к работе.
Благодаря особой капсуле MyEssence можно придать одежде свой фирменный аромат. Освежите любую одежду любимым запахом с помощью этой инновационной функции.
|
EasyTouch Plus
EasyTouch Plus
Цена магазина Philips
Отпариватель для одежды
|
ComfortTouch
ComfortTouch
Цена магазина Philips
Отпариватель для одежды
|
ComfortTouch Advanced
ComfortTouch Advanced
Цена магазина Philips
Отпариватель для одежды
|
|
|
|
Мощность
|
|
|
|
Постоянная подача пара
|
|
|
|
Режимы подачи пара
|
|
|
|
Аксессуары
|
|
|
|
Объем резервуара для воды
|
|
|
|
Особая технология
|
|
|
|
Очистка от накипи
|
|
|
|
|
|