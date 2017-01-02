Инновационная технология FlexHead регулирует положение подошвы, так что вам больше не нужно нагибаться, чтобы разгладить складки сверху донизу. Гибкая подошва на сопле отпаривателя обеспечивает улучшенный контакт с тканью, так что от вас не скроется ни одна складка.