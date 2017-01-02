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    Отпариватели для одежды
    Легкость и скорость
    Удобство и отдача

      Минимум складок
      Минимум усилий

      ComfortTouch Plus
      Вертикальный отпариватель для одежды

      С вертикальным отпаривателем ComfortTouch Plus вы сможете быстро привести в порядок свою одежду. Освежайте ткань и разглаживайте складки благодаря инновационной технологии FlexHead, StyleBoard увеличенной длины и сверхбыстрому нагреву подошвы.

      ComfortTouch Plus

      Вертикальный отпариватель для одежды

      Обзоры

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      Ручной отпариватель GC442/67
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      Удлиненная доска StyleBoard для наилучших результатов глажения по всей длине
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      Гибкое сопло отпаривателя для отпаривания без труда
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      Готов к использованию за 45 секунд
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      Освежите одежду любимыми ароматами
      Цена магазина Philips

      В чем преимущества вертикального отпаривателя?

      Вертикальный отпариватель идеально подходит для деликатных тканей, быстрой подготовки одежды и отпаривания вещей сложного кроя.

      Пар бережно проникает даже в самые деликатные ткани. Нет риска прожечь ткань, нет необходимости использовать гладильную доску. Вертикальные отпариватели обеспечивают мощную подачу пара и профессиональный результат в домашних условиях.

      В чем преимущества вертикального отпаривателя?

      Вертикальный отпариватель идеально подходит для деликатных тканей, быстрой подготовки одежды и отпаривания вещей сложного кроя.

       

      Пар бережно проникает даже в самые деликатные ткани. Нет риска прожечь ткань, нет необходимости использовать гладильную доску. Вертикальные отпариватели обеспечивают мощную подачу пара и профессиональный результат в домашних условиях.

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      Идеальный внешний вид с ComfortTouch Plus 

      Идеальный внешний вид быстро и без усилий

      Мнение пользователей

      Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

      Увеличенная поверхность

      Дополнительная опора
      для идеального глажения

       

      Доска StyleBoard увеличенной длины дарит удобную плоскую поверхность и дополнительную опору во время отпаривания одежды. Прижмите ткань между соплом отпаривателя и доской StyleBoard для эффективного вертикального отпаривания без труда.

      больше контроля меньше усилий

      Больше контроля
      и меньше усилий

       

      Инновационная технология FlexHead регулирует положение подошвы, так что вам больше не нужно нагибаться, чтобы разгладить складки сверху донизу. Гибкая подошва на сопле отпаривателя обеспечивает улучшенный контакт с тканью, так что от вас не скроется ни одна складка.

      5 режимов подачи пара

      Пять режимов подачи пара
      на любой ткани

       

      Для эффективного отпаривания разных тканей требуется особое количество пара. Благодаря пяти режимам подачи пара вы всегда подберете оптимальный режим даже для плотных тканей и деликатных вещей. Отпариватель нагревается за 45 секунд и готов к работе.

      Разнообразные аксессуары

      Придайте любимый аромат
      своей одежде

       

      Благодаря особой капсуле MyEssence можно придать одежде свой фирменный аромат. Освежите любую одежду любимым запахом с помощью этой инновационной функции.

       

      Найдите отпариватель для одежды, который подойдет именно вам

      EasyTouch Plus

      EasyTouch Plus

      EasyTouch Plus

      Цена магазина Philips
      Отпариватель для одежды
      Сравнить функции
      ComfortTouch

      ComfortTouch

      ComfortTouch

      Цена магазина Philips
      Отпариватель для одежды
      Сравнить функции
      ComfortTouch Advanced

      ComfortTouch Advanced

      ComfortTouch Advanced

      Цена магазина Philips
      Отпариватель для одежды
      Сравнить функции

      Мощность
      • 1600 Вт
      • 2000 Вт
      • 2200 Вт

      Постоянная подача пара
      • До 32 г/мин
      • До 40 г/мин
      • До 42 г/мин

      Режимы подачи пара
      • 5 режимов подачи пара
      • 5 режимов подачи пара
      • 5 режимов подачи пара

      Аксессуары
      • Регулируемая стойка
      • Щетка
      • Рукавица для дополнительной защиты
      • Насадка для стрелок
      • Опора
      • Вешалка для одежды с зажимом для брюк
      • Щетка
      • Складная вешалка для одежды
      • Рукавица для дополнительной защиты
      • Регулируемая стационарная вешалка
      • Щетка
      • Рукавица для дополнительной защиты
      • Насадка для стрелок
      • Регулируемая стационарная вешалка
      • Вешалка для одежды с зажимом для брюк

      Объем резервуара для воды
      • 1,6 л
      • 1,8 л
      • 1,8 л

      Особая технология
      • -
      • FlexHead
      • Hang&Lock
      • Удлиненная доска StyleBoard
      • Функция блокирования вешалки
      • AirStretch
      • SmartFlow
      • Hang&Lock
      • Автоматическое выключение

      Очистка от накипи
      • Быстрая очистка от накипи
      • Быстрая очистка от накипи
      • Быстрая очистка от накипи
      Более мощные отпариватели

      Купить вертикальный отпариватель для одежды ComfortTouch Plus 

      отпариватель для белья
      Освежите одежду любимым ароматом с MyEssence
      Функция Hang&Lock не даст вешалке соскользнуть
      Удаляет запахи и устраняет 99,9 %* бактерий в режиме постоянной подачи пара
      Отпаривайте одежду сверху донизу без труда благодаря гибкому соплу отпаривателя.
      Цена магазина Philips

      *Независимое тестирование на эффективность устранения следующих видов бактерий: Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 (при отпаривании в течение 8 минут). 

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