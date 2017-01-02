Відпарювачі для одягу

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Пара лагідно проникає навіть у найделікатнішу тканину, не пошкоджуючи її – прасувальна дошка не потрібна. Вертикальні відпарювачі подають потужну пару для професійних результатів вдома.
Наша надзвичайно довга дошка StyleBoard служить корисною рівною поверхнею для додаткової підтримки під час обробки одягу парою. Притисніть тканину між паровою пластиною FlexHead та StyleBoard для легкого, ефективного вертикального відпарювання.
Наша інноваційна пластина FlexHead легко налаштовується під час обробки одягу парою з верху до низу, щоб Ви менше згиналися. Гнучка пластина на головці відпарювача забезпечує кращий контакт із тканиною, що гарантує меншу втрату пари для ефективніших результатів.
Для різних тканин потрібна різна кількість пари, щоб вони виглядали найкраще. П’ять налаштувань пари завжди дозволяють вибрати відповідну кількість пари як для делікатних тканин, так і для товстіших. Відпарювач нагрівається за 45 секунд, що дозволяє швидко розпочати обробку парою.
Наше унікальне відділення для ароматів MyEssence дозволяє додати до одягу властивий аромат. Освіжайте свій одяг улюбленим ароматом завдяки цій інноваційній функції відпарювача для одягу.
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EasyTouch Plus
EasyTouch Plus
Ціна магазину Philips
Відпарювач для одягу
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ComfortTouch
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Ціна магазину Philips
Відпарювач для одягу
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ComfortTouch Advanced
ComfortTouch Advanced
Ціна магазину Philips
Відпарювач для одягу
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Потужність
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Постійна подача пари
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Режими подачі пари
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Аксесуари
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Об’єм резервуару для води
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Особлива технологія
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Очищення від накипу
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