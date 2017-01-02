Відпарювачі для одягу

Наша інноваційна пластина FlexHead легко налаштовується під час обробки одягу парою з верху до низу, щоб Ви менше згиналися. Гнучка пластина на головці відпарювача забезпечує кращий контакт із тканиною, що гарантує меншу втрату пари для ефективніших результатів.