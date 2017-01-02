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    Відпарювачі для одягу
    Портативний та швидкий
    Зручний та ефективний

      Мінімум складок
      Мінімум зусиль

      ComfortTouch Plus
      Вертикальний відпарювач для одягу

      Вертикальний відпарювач ComfortTouch Plus підготує Ваш одяг за лічені хвилини. Легко освіжайте й усувайте складки з верху до низу за допомогою інноваційної технології FlexHead та надзвичайно довгої дошки StyleBoard. Цей вертикальний відпарювач для одягу нагрівається за лічені секунди.

      ComfortTouch Plus

      Вертикальний відпарювач для одягу

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      Ручний відпарювач GC442/67
      Ручний відпарювач GC442/67
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      Надзвичайно довга дошка StyleBoard для кращих результатів по всій довжині
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      Гнучка головка відпарювача для легкої обробки парою
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      Готовність до використання через 45 секунд
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      Освіження одягу улюбленими ароматами
      Ціна магазину Philips

      Чому вертикальний відпарювач?

      Вертикальний відпарювач для одягу ідеально підходить для делікатних тканин, швидкого догляду прасування вдома.

      Пара лагідно проникає навіть у найделікатнішу тканину, не пошкоджуючи її – прасувальна дошка не потрібна. Вертикальні відпарювачі подають потужну пару для професійних результатів вдома.

      Чому вертикальний відпарювач?

      Вертикальний відпарювач для одягу ідеально підходить для делікатних тканин, швидкого догляду та важкого для прасування одягу.

       

      Пара лагідно проникає навіть у найделікатнішу тканину, не пошкоджуючи її – прасувальна дошка не потрібна. Вертикальні відпарювачі подають потужну пару для професійних результатів вдома.

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      Миттєва готовність до роботи за допомогою ComfortTouch Plus 

      Легка підготовка до роботи за лічені хвилини

      Що кажуть інші користувачі

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      Охоплення більшої площі

      Додаткова підтримка
      для одягу без складок

       

      Наша надзвичайно довга дошка StyleBoard служить корисною рівною поверхнею для додаткової підтримки під час обробки одягу парою. Притисніть тканину між паровою пластиною FlexHead та StyleBoard для легкого, ефективного вертикального відпарювання.

      кращий контроль, менше зусиль

      Кращий контроль
      із меншими зусиллями

       

      Наша інноваційна пластина FlexHead легко налаштовується під час обробки одягу парою з верху до низу, щоб Ви менше згиналися. Гнучка пластина на головці відпарювача забезпечує кращий контакт із тканиною, що гарантує меншу втрату пари для ефективніших результатів.

      5 налаштувань пари

      П’ять налаштувань пари
      для будь-якої тканини

       

      Для різних тканин потрібна різна кількість пари, щоб вони виглядали найкраще. П’ять налаштувань пари завжди дозволяють вибрати відповідну кількість пари як для делікатних тканин, так і для товстіших. Відпарювач нагрівається за 45 секунд, що дозволяє швидко розпочати обробку парою.

      Різноманітні аксесуари

      Додавання одягу
      улюбленого аромату

       

      Наше унікальне відділення для ароматів MyEssence дозволяє додати до одягу властивий аромат. Освіжайте свій одяг улюбленим ароматом завдяки цій інноваційній функції відпарювача для одягу.

       

      Знайдіть для себе найкращий відпарювач для одягу

      EasyTouch Plus

      EasyTouch Plus

      EasyTouch Plus

      Ціна магазину Philips
      Відпарювач для одягу
      Порівняти характеристики
      ComfortTouch

      ComfortTouch

      ComfortTouch

      Ціна магазину Philips
      Відпарювач для одягу
      Порівняти характеристики
      ComfortTouch Advanced

      ComfortTouch Advanced

      ComfortTouch Advanced

      Ціна магазину Philips
      Відпарювач для одягу
      Порівняти характеристики

      Потужність
      • 1600 Вт
      • 2000 Вт
      • 2200 Вт

      Постійна подача пари
      • До 32 г/хв.
      • До 40 г/хв.
      • До 42 г/хв.

      Режими подачі пари
      • 5 рівнів
      • 5 рівнів
      • 5 рівнів

      Аксесуари
      • Регульована стійка
      • Щітка
      • Рукавичка для додаткового захисту
      • Насадка для плісирування
      • Підставка
      • Вішак для одягу із затискачем для штанів
      • Щітка
      • Складний вішак
      • Рукавиця для додаткового захисту
      • Стаціонарний вішак з можливістю регулювання
      • Щітка
      • Рукавичка для додаткового захисту
      • Насадка для плісирування
      • Регульована подвійна стійка
      • Вішак для одягу із затискачем для штанів

      Об’єм резервуару для води
      • 1,6 л
      • 1,8 л
      • 1,8 л

      Особлива технологія
      • -
      • FlexHead
      • Hang&Lock
      • Надзвичайно довга дошка StyleBoard
      • Функція блокування вішака
      • AirStretch
      • SmartFlow
      • Hang&Lock
      • Автоматичне відключення

      Очищення від накипу
      • Легке видалення накипу
      • Легке видалення накипу
      • Легке видалення накипу
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      Придбайте вертикальний відпарювач для одягу ComfortTouch Plus 

      відпарювач
      MyEssence дозволяє освіжити одяг улюбленим ароматом
      Фіксація вішака для одягу за допомогою функції блокування вішака
      Постійна подача пари усуває запахи і знищує 99,9%* бактерій
      Легко досягайте низу одягу завдяки гнучкій головці відпарювача.
      Ціна магазину Philips

      * Протестовано незалежною організацією на предмет наявності бактерій таких типів, як кишкова паличка 8099, золотистий стафілокок ATCC 6538, кандіда біліюча ATCC 10231 через 8 хвилин відпарювання. 

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