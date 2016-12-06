Со временем в паровых утюгах, парогенераторах или отпаривателях начинает скапливаться накипь — это происходит со всеми электрическими приборами, работающими с использованием воды. Чем выше уровень жесткости воды в вашем регионе, тем быстрее образуется накипь, которая при отсутствии правильной очистки затвердевает. При отсутствии регулярной очистки мощность подачи пара сокращается, а из прибора выходят хлопья, оставляя белые/коричневые пятна на одежде. Не забывайте регулярно проводить очистку от накипи, чтобы поддерживать эффективность работы прибора на оптимальном уровне.
Со временем в паровых утюгах, парогенераторах или отпаривателях начинает скапливаться накипь — это происходит со всеми электрическими приборами, работающими с использованием воды. Чем выше уровень жесткости воды в вашем регионе, тем быстрее образуется накипь, которая при отсутствии правильной очистки затвердевает. При отсутствии регулярной очистки мощность подачи пара сокращается, а из прибора выходят хлопья, оставляя белые/коричневые пятна на одежде. Не забывайте регулярно проводить очистку от накипи, чтобы поддерживать эффективность работы прибора на оптимальном уровне.
Прибор предназначен для использования с водопроводной или деминерализованной водой.
Во избежание появления протечек, коричневых пятен или повреждения не добавляйте в прибор душистую воду, воду из сушильной машины, уксус, крахмал, средства очистки от накипи, добавки для глаженья, химические вещества или воду, подвергшуюся очистке от накипи с использованием химических средств.
IronCare очищает водопроводную воду от накипи, продлевая срок службы утюга до 4 раз* и обеспечивая максимально эффективную работу. Благодаря этому инновационному фильтру, который можно использовать со всеми приборами для глаженья с паром, предотвратить скопление накипи в паровом утюге проще простого.
IronCare очищает водопроводную воду от накипи, продлевая срок службы утюга до 4 раз* и обеспечивая максимально эффективную работу. Благодаря этому инновационному фильтру, который можно использовать со всеми приборами для глаженья с паром, предотвратить скопление накипи в паровом утюге проще простого.
IronCare очищает водопроводную воду от накипи, продлевая срок службы утюга до 4 раз* и обеспечивая максимально эффективную работу. Благодаря этому инновационному фильтру, который можно использовать со всеми приборами для глаженья с паром, предотвратить скопление накипи в паровом утюге проще простого.
IronCare очищает водопроводную воду от накипи, продлевая срок службы утюга до 4 раз* и обеспечивая максимально эффективную работу. Благодаря этому инновационному фильтру, который можно использовать со всеми приборами для глаженья с паром, предотвратить скопление накипи в паровом утюге проще простого.
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