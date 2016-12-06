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Ключевые слова для поиска

Удаление накипи

Очистка от накипи

для мощной подачи пара и продления срока службы

Как проводить очистку утюгов и отпаривателей Philips от накипи

 

Со временем в паровых утюгах, парогенераторах или отпаривателях начинает скапливаться накипь — это происходит со всеми электрическими приборами, работающими с использованием воды. Чем выше уровень жесткости воды в вашем регионе, тем быстрее образуется накипь, которая при отсутствии правильной очистки затвердевает. При отсутствии регулярной очистки мощность подачи пара сокращается, а из прибора выходят хлопья, оставляя белые/коричневые пятна на одежде. Не забывайте регулярно проводить очистку от накипи, чтобы поддерживать эффективность работы прибора на оптимальном уровне.

Утюги

Картридж PerfectCare Pure

Картридж PureSteam

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Easy De-Calc

Easy De-Calc

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Smart Calc Clean

Smart Calc Clean

PerfectCare Viva
SpeedCare

FastCare

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Паровые утюги с функцией быстрой очистки от накипи

Quick Calc Release

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Self Clean

Self Clean

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Встроенный контейнер для сбора накипи

Встроенный контейнер для сбора накипи

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Отпариватели для одежды

Normal Rinse

Normal Rinse

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Easy Rinse

Easy Rinse

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Auto Clean

Auto Clean

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Прибор предназначен для использования с водопроводной или деминерализованной водой.
Во избежание появления протечек, коричневых пятен или повреждения не добавляйте в прибор душистую воду, воду из сушильной машины, уксус, крахмал, средства очистки от накипи, добавки для глаженья, химические вещества или воду, подвергшуюся очистке от накипи с использованием химических средств.

Как избежать скопления накипи в утюге?


IronCare очищает водопроводную воду от накипи, продлевая срок службы утюга до 4 раз* и обеспечивая максимально эффективную работу. Благодаря этому инновационному фильтру, который можно использовать со всеми приборами для глаженья с паром, предотвратить скопление накипи в паровом утюге проще простого. 

Дополнительная информация

Как избежать скопления накипи в утюге?  


IronCare очищает водопроводную воду от накипи, продлевая срок службы утюга до 4 раз* и обеспечивая максимально эффективную работу. Благодаря этому инновационному фильтру, который можно использовать со всеми приборами для глаженья с паром, предотвратить скопление накипи в паровом утюге проще простого.


IronCare очищает водопроводную воду от накипи, продлевая срок службы утюга до 4 раз* и обеспечивая максимально эффективную работу. Благодаря этому инновационному фильтру, который можно использовать со всеми приборами для глаженья с паром, предотвратить скопление накипи в паровом утюге проще простого.

IronCare очищает водопроводную воду от накипи, продлевая срок службы утюга до 4 раз* и обеспечивая максимально эффективную работу. Благодаря этому инновационному фильтру, который можно использовать со всеми приборами для глаженья с паром, предотвратить скопление накипи в паровом утюге проще простого.

Дополнительная информация

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

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You are about to visit the Philips USA website.

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