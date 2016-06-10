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    Philips AVENT - Baby food allergies

    Аллергическая реакция малыша на продукты питания

    Если малыш страдает пищевой аллергией, иммунная система его организма расценивает некоторые продукты питания как вредные. Аллергическая реакция на пищу может вызвать ряд симптомов.

    Приблизительно 2–5% детей чувствительны к некоторым продуктам питания, но гораздо больший процент родителей полагает, что определенные продукты способны причинить вред здоровью их малыша. Следующие продукты наиболее часто вызывают аллергические реакции: молоко, яйца, соя, рыба, пшеница и арахис. Многие дети избавляются от таких аллергических реакций к 12-месячному возрасту, поэтому необходимо внимательно следить за общим состоянием здоровья ребенка и прекратить специальные диеты при отсутствии необходимости в них.

    Philips AVENT - Baby food allergies

    Аллергическая реакция малыша на продукты питания — симптомы

    Немедленные симптомы аллергической реакции могут появиться спустя 1 час после приема пищи. Это может быть кожный зуд, сыпь, рвота, отек Квинке (сильная опухоль, вызванная скоплением жидкости под поверхностью кожи) и анафилактическая реакция (внезапно появляющаяся и распространяющаяся по всему телу аллергическая реакция). Аллергические реакции замедленного типа тяжелее выявить; они могут появиться спустя несколько часов или дней после приема пищи. Возможными симптомами являются экзема, продолжительная диарея, колики, боль в животе и медленный рост.

    Диагностика

    Пищевая провокация является неотъемлемой частью диагностики и проводится в следующих целях:

    • Для выявления определенных продуктов питания, вызывающих аллергическую реакцию. Положительный результат говорит о необходимости исключения этих продуктов из рациона.
    • Для проверки безвредности продуктов. Если после приема продукта питания симптомы не появились, этот продукт может быть включен в рацион.

    Продукты питания, вызвавшие симптомы аллергической реакции в ходе диагностики, должны быть полностью исключены из рациона. При кормлении грудью необходимо исключить некоторые продукты питания и из собственного рациона. При исключении молока и молочных продуктов требуется принимать пищевые добавки, содержащие кальций, для восполнения его запасов в организме.

    При этом необходимо проконсультироваться с дипломированным диетологом, чтобы потребление ребенком молока и прикорма обеспечивало все необходимые питательные вещества для роста и развития.

    Исключение белка, содержащегося в коровьем молоке

    Существует ряд так называемых "полностью гидролизованных смесей для детского питания". Молочный белок в этих смесях расщеплен на более мелкие составляющие, чтобы малыш продолжал получать достаточное количество белков в своем рационе питания без возникновения аллергических реакций.

    Такие молочные смеси имеют своеобразный вкус, и малыши раннего возраста охотно принимают их, тогда как малыши более позднего возраста могут посчитать их вкус менее приятным.

    Другие виды молока

    • Аминокислотные смеси для детского питания. Их можно использовать, если не наблюдается исчезновение симптомов аллергических реакций.
    • Соевые смеси. Их не рекомендуется включать в рацион питания малышей до 6 месяцев, так как они могут вызвать гормональный сбой.
    • Обогащенное кальцием соевое молоко. Идеально подходит для детей в возрасте от одного года.
    • Овсяное или миндальное молоко. При употреблении такого молока диетолог порекомендует включить в рацион питания малыша витаминные и минеральные добавки, так как такое молоко не способно заменить коровье.
    • Рисовое молоко. Это молоко не рекомендуется включать в рацион малышей до 5 месяцев, так как в нем может содержаться небольшое количество мышьяка.

    Обратите внимание, что информация, содержащаяся в этих статьях, представляет собой только общие рекомендации и не должна использоваться вместо консультации с врачом. Если у вас, членов вашей семьи или ребенка появились симптомы или заболевания, тяжелые или постоянные, либо вам необходима профессиональная медицинская помощь, обратитесь к врачу. Philips Avent не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате использования информации, представленной на этом сайте.

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