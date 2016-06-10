Пищевая провокация является неотъемлемой частью диагностики и проводится в следующих целях:

Для выявления определенных продуктов питания, вызывающих аллергическую реакцию. Положительный результат говорит о необходимости исключения этих продуктов из рациона.

Для проверки безвредности продуктов. Если после приема продукта питания симптомы не появились, этот продукт может быть включен в рацион.

Продукты питания, вызвавшие симптомы аллергической реакции в ходе диагностики, должны быть полностью исключены из рациона. При кормлении грудью необходимо исключить некоторые продукты питания и из собственного рациона. При исключении молока и молочных продуктов требуется принимать пищевые добавки, содержащие кальций, для восполнения его запасов в организме.

При этом необходимо проконсультироваться с дипломированным диетологом, чтобы потребление ребенком молока и прикорма обеспечивало все необходимые питательные вещества для роста и развития.