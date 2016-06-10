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Если малыш страдает пищевой аллергией, иммунная система его организма расценивает некоторые продукты питания как вредные. Аллергическая реакция на пищу может вызвать ряд симптомов.
Приблизительно 2–5% детей чувствительны к некоторым продуктам питания, но гораздо больший процент родителей полагает, что определенные продукты способны причинить вред здоровью их малыша. Следующие продукты наиболее часто вызывают аллергические реакции: молоко, яйца, соя, рыба, пшеница и арахис. Многие дети избавляются от таких аллергических реакций к 12-месячному возрасту, поэтому необходимо внимательно следить за общим состоянием здоровья ребенка и прекратить специальные диеты при отсутствии необходимости в них.
Немедленные симптомы аллергической реакции могут появиться спустя 1 час после приема пищи. Это может быть кожный зуд, сыпь, рвота, отек Квинке (сильная опухоль, вызванная скоплением жидкости под поверхностью кожи) и анафилактическая реакция (внезапно появляющаяся и распространяющаяся по всему телу аллергическая реакция). Аллергические реакции замедленного типа тяжелее выявить; они могут появиться спустя несколько часов или дней после приема пищи. Возможными симптомами являются экзема, продолжительная диарея, колики, боль в животе и медленный рост.
Пищевая провокация является неотъемлемой частью диагностики и проводится в следующих целях:
Продукты питания, вызвавшие симптомы аллергической реакции в ходе диагностики, должны быть полностью исключены из рациона. При кормлении грудью необходимо исключить некоторые продукты питания и из собственного рациона. При исключении молока и молочных продуктов требуется принимать пищевые добавки, содержащие кальций, для восполнения его запасов в организме.
При этом необходимо проконсультироваться с дипломированным диетологом, чтобы потребление ребенком молока и прикорма обеспечивало все необходимые питательные вещества для роста и развития.
Существует ряд так называемых "полностью гидролизованных смесей для детского питания". Молочный белок в этих смесях расщеплен на более мелкие составляющие, чтобы малыш продолжал получать достаточное количество белков в своем рационе питания без возникновения аллергических реакций.
Такие молочные смеси имеют своеобразный вкус, и малыши раннего возраста охотно принимают их, тогда как малыши более позднего возраста могут посчитать их вкус менее приятным.
Другие виды молока
Обратите внимание, что информация, содержащаяся в этих статьях, представляет собой только общие рекомендации и не должна использоваться вместо консультации с врачом. Если у вас, членов вашей семьи или ребенка появились симптомы или заболевания, тяжелые или постоянные, либо вам необходима профессиональная медицинская помощь, обратитесь к врачу. Philips Avent не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате использования информации, представленной на этом сайте.
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