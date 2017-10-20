Philips Avent – Переваги зціджування

Коли молоко прибуває, Ви можете відчувати повноту і дискомфорт у грудях, але дитина ще не готова їсти. Відчути полегшення допоможе молоковідсмоктувач. У разі встановленого грудного вигодовування зціджування може допомогти сформувати притік молока разом зі смоктанням дитини. У Вас буде запас молока під руками для використання за потреби.

Із часом зціджувати грудне молоко стане справді легко, проте найкраще почекати від 4 до 6 тижнів після народження для встановлення грудного вигодовування, а потім зціджувати, якщо лікар не рекомендує іншого.