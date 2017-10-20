Philips Avent – Переваги зціджування

Грудне молоко – це один із найцінніших подарунків, який можна дати дитині. Незважаючи на те, що можна повністю годувати дитину грудним молоком впродовж багатьох місяців, зціджування може дати Вам трохи більше свободи.
Зціджування грудного молока забезпечує поживне харчування дитини і надає Вам більше можливостей. Можливо, Ви повертаєтесь на роботу, Ваш партнер хоче брати активнішу участь у годуванні дитини або Ви просто хочете нарешті відпочити чи провести вечір за межами дому.
Якщо дитина надто мала (недоношена) або нездорова, щоб смоктати груди безпосередньо, зціджування молозива або грудного молока означає, що дитина може продовжувати отримувати важливі поживні речовини.
Якщо дитині не вдається прикластися до грудей, зціджування може посприяти прибуттю молока і зменшить потребу у молочній суміші. Якщо дитина не може захопити груди, зверніться за допомогою до акушера.
Коли молоко прибуває, Ви можете відчувати повноту і дискомфорт у грудях, але дитина ще не готова їсти. Відчути полегшення допоможе молоковідсмоктувач. У разі встановленого грудного вигодовування зціджування може допомогти сформувати притік молока разом зі смоктанням дитини. У Вас буде запас молока під руками для використання за потреби.
Із часом зціджувати грудне молоко стане справді легко, проте найкраще почекати від 4 до 6 тижнів після народження для встановлення грудного вигодовування, а потім зціджувати, якщо лікар не рекомендує іншого.
Найшвидший та найпростіший спосіб зціджування молока – це за допомогою електронного або ручного молоковідсмоктувача.
Вибір найвідповіднішого для Вас молоковідсмоктувача залежить від частоти зціджування та вільного часу.
Щоб отримати з грудей достатньо молока за допомогою ручного молоковідсмоктувача, потрібно від 15 до 45 хв. залежно від інтенсивності потоку.
Коли Ви звикнете до молоковідсмоктувача, то зможете зціджувати молоко швидко та легко. Спершу це може видатися дивним, але вартує продовжувати.
Коли Ви починаєте зціджувати, знайдіть час усамітнитися і спробуйте розслабитися. Спочатку можна легенько помасажувати груди кілька хвилин, щоб підготувати їх, – на початку тепла волога фланель на грудях допоможе ще більше. Відтоку молока часто сприяє перебування дитини поруч, її фотографія, одяг тощо.
Перш ніж почати, простерилізуйте молоковідсмоктувач. Якщо Ви плануєте пізніше дати це молоко дитині, зберігайте його у стерильному контейнері, вказавши чітку дату та кількість. Зціджене грудне молоко можна зберігати до 24 годин у задній частині холодильника або протягом 3 місяців у морозильній камері.
Багато мамів зціджують молоко щоранку після годування дитини, щоб мати запас молока і використовувати його, коли потрібно.
Щоб розморозити грудне молоко для використання згодом того самого дня (завжди протягом 12 годин), поставте контейнер у холодильник для повільного розморожування. Щоб використати молоко відразу, поставте контейнер у теплу воду. Також можна скористатися підігрівачем пляшечок та дитячої їжі. Коли молоко підігріється, його слід випити протягом години або вилити. У жодному разі не зберігайте його для пізнішого годування.
Якщо Ви повністю годуєте грудьми, але знаєте, що потрібно буде, щоб дитина колись почала їсти з пляшечки протягом перших шести місяців, спробуйте регулярно пропонувати їй пляшечку зцідженого молока до восьми тижнів кілька разів на тиждень.
Пам’ятайте, що інформація, подана в цих статтях, – це лише загальні поради, які не повинні заміняти рекомендацій лікаря. Якщо Ви, Ваша сім’я або Ваша дитина маєте певні сильні чи постійні симптоми або стани чи Вам потрібна певна порада спеціаліста, зверніться до лікаря. Компанія Philips Avent не несе відповідальності за пошкодження, які можуть виникнути внаслідок використання інформації на цьому веб-сайті.
Зберігання зцідженого молока
Переваги зціджування