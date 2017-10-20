Philips Avent – Поради щодо грудного вигодовування

Грудне молоко – найкраща пожива для дітей, тому рекомендується годувати дитину лише грудним молоком протягом перших шести місяців. Тут Ви знайдете корисні поради щодо грудного вигодовування для чудового початку.
До того як народиться дитина, Ви можете захотіти дізнатися, як відбувається грудне вигодовування, відвідуючи місцеві заняття або акушерські тренінги, щоб почуватися впевненіше у свій час. Можна також поговорити з друзями або родичами, що годували грудьми, і попросити партнера та рідних долучитися із самого початку, щоб отримати їхню підтримку.
Грудне вигодовування – це навик, який досить легко може набути більшість мам, проте інколи для вибору найкращого положення дитини біля грудей може знадобитися трохи часу. Комфортне положення полегшить грудне вигодовування для Вас і Вашої дитини.
Сядьте на ліжко або у зручне крісло зі спинкою. Тримайте коліна трохи вище за стегна – для цього може знадобитися підставка для ніг.
Тримання під рукою – це хороше положення, якщо груди дуже великі, Вам робили кесарів розтин або у Вас двійнята.
Положення "лежання на боці" дозволяє Вам прилягти під час годування грудьми, і таким чином розслабитися у ліжку.
Вибравши найзручніше положення, присуньте дитину до грудей, а не груди до дитини. Також слідкуйте, щоб під час годування дитина могла трохи нахилити голову назад.
Дитина захопить у ротик сосок, ареолу (ареола – це темніша шкіра навколо соска) і деякі оточуючі тканини, залежно від розміру ареоли. Якщо біля носа видно більше ареоли, ніж біля підборіддя, значить дитина правильно приклалася до соска.
У разі правильного прикладання дитина швидко смоктатиме груди для стимулювання відтоку молока, а потім повільно, оскільки молоко почне текти.
Коли у Вас з’явиться молоко (на 2–5 день після пологів), дитина повинна повністю висмоктувати першу грудь, перш ніж Ви їй запропонуєте другу. Це дозволить дитині пити поживне заднє молоко, що допоможе їй заспокоїтися і набирати вагу. Не кожна дитина буде продовжувати смоктати молоко із другої груді, тому дозвольте їй самій вирішити це.
Допоможіть дитині добре поїсти, стимулюючи її, якщо вона швидко почне засинати. Спробуйте змінити положення, зняти деякий одяг або полоскотати її.
Тривалість годування грудьми може бути різною для кожної мами та дитини – це може бути 10–40 хвилин. Усе залежить від віку дитини, техніки й відтоку молока.
У разі неправильного прикладання дитини до грудей молоко тектиме погано, а дитина не отримає достатньо молока. Для Вас це також буде погано, оскільки груди набрякнуть, якщо в них буде надто багато молока, а соски болітимуть.
Причиною болі може бути знаходження соска надто близько до передньої частини рота дитини. Правильне положення – ззаду, біля м’якого піднебіння. Якщо біль виникатиме й надалі, зверніться до лікаря.
І на завершення: якщо дитина щаслива і спокійна між годуваннями, а також добре набирає вагу, можете бути певними – молоко тече добре, а грудне вигодовування відбувається належним чином.
Пам’ятайте, що інформація, подана в цих статтях, – це лише загальні поради, які не повинні заміняти рекомендацій лікаря. Якщо Ви, Ваша сім’я або Ваша дитина маєте певні сильні чи постійні симптоми або стани чи Вам потрібна певна порада спеціаліста, зверніться до лікаря. Компанія Philips Avent не несе відповідальності за пошкодження, які можуть виникнути внаслідок використання інформації на цьому веб-сайті.