Philips Avent – Поради щодо грудного вигодовування

Вибравши найзручніше положення, присуньте дитину до грудей, а не груди до дитини. Також слідкуйте, щоб під час годування дитина могла трохи нахилити голову назад.

Дитина захопить у ротик сосок, ареолу (ареола – це темніша шкіра навколо соска) і деякі оточуючі тканини, залежно від розміру ареоли. Якщо біля носа видно більше ареоли, ніж біля підборіддя, значить дитина правильно приклалася до соска.

У разі правильного прикладання дитина швидко смоктатиме груди для стимулювання відтоку молока, а потім повільно, оскільки молоко почне текти.