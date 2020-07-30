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  • Активная защита от перегрева, на 22 % больше блеска*.
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  • Активная защита от перегрева, на 22 % больше блеска*.
  • Активная защита от перегрева, на 22 % больше блеска*.
  • Активная защита от перегрева, на 22 % больше блеска*.
  • Активная защита от перегрева, на 22 % больше блеска*.
  • Активная защита от перегрева, на 22 % больше блеска*.
  • Активная защита от перегрева, на 22 % больше блеска*.
  • Активная защита от перегрева, на 22 % больше блеска*.
  • Активная защита от перегрева, на 22 % больше блеска*.
  • Активная защита от перегрева, на 22 % больше блеска*.
  • Активная защита от перегрева, на 22 % больше блеска*.
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  • Активная защита от перегрева, на 22 % больше блеска*.
  • Активная защита от перегрева, на 22 % больше блеска*.
  • Активная защита от перегрева, на 22 % больше блеска*.
  • Активная защита от перегрева, на 22 % больше блеска*.
  • Активная защита от перегрева, на 22 % больше блеска*.
  • Активная защита от перегрева, на 22 % больше блеска*.
  • Активная защита от перегрева, на 22 % больше блеска*.
  • Активная защита от перегрева, на 22 % больше блеска*.
  • Активная защита от перегрева, на 22 % больше блеска*.

Больше не доступен

DryCare AdvancedФен

BHD184/00

5
| (3) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Активная защита от перегрева, на 22 % больше блеска*.
Постоянное чередование горячего и холодного воздушного потока дарит волосам и коже головы приятные ощущения. Мощность сушки 2200 Вт и режим TurboBoost помогают сократить время сушки и создать идеальную укладку.
Посмотреть все преимущества

Помогает сохранять до 95% влаги в волосах1

Активная защита от перегрева, на 22 % больше блеска*.

  • Сенсор ThermoBalance

  • Система ионизации

  • 2200 Вт

ThermoBalance обеспечивает эффективную защиту от перегрева

ThermoBalance обеспечивает эффективную защиту от перегрева

ThermoBalance — это инновационная технология, разработанная Philips для надежной и эффективной защиты волос. Сенсор постоянно измеряет температуру воздуха и изменяет ее, чтобы процесс сушки был быстрым и безопасным. Когда сенсор ThermoBalance включен, горит светодиодный индикатор. При этом вы можете ощущать колебания температуры, предотвращающие перегрев волос и кожи головы и обеспечивающие приятную, бережную сушку.

Высокая мощность 2200 Вт для быстрой сушки

Высокая мощность 2200 Вт для быстрой сушки

Этот профессиональный фен мощностью 2200 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.

Холодный обдув для фиксации укладки

Холодный обдув для фиксации укладки

Функция холодного обдува используется каждым профессиональным парикмахером. Кнопка холодного обдува обеспечивает подачу мощного потока холодного воздуха, с помощью которого можно легко зафиксировать укладку.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

3

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
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30/07/2020

Україна

Україна

Прекрасний фен для домашнього користування

Виявила, що дуже часто проблеми з сухістю волосся виникають через надмірно високу температуру фена при сушінні, тому почала шукати заміну моєму попередньому фену. Вибрала цю модель, поскільки вона включає функцію іонізації, є можливість застосувати турбо режим, а закінчити сушку приємним прохолодним обдувом. Я задоволена ))

Плюсы

Доступність, іонізація, простота використання

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DryCare Advanced BHD184/00 Фен

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DryCare Advanced BHD184/00 Фен

07/02/2020

Україна

Україна

Швидко сушить волосся

Волосся не пересушене, блискуче і здоровіше в порівнянні з попереднім феном.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DryCare Advanced BHD184/00 Фен

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DryCare Advanced BHD184/00 Фен

10/04/2019

Україна

Україна

профессиональный фен

Очень рада покупке, пользуюсь уже почти год и остаюсь довольна покупкой, вообще после покупки стала доверять Philips, потому что очень разумное соотношение цены/качества. Много режимов под разные необходимости, пользуюсь довольно часто, волосы не портятся, так как можно регулировать мощность и температуру. Но если мало времени есть турбо режим, но стараюсь сушить более щадящим воздухом.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DryCare Advanced BHD184/00 Фен

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DryCare Advanced BHD184/00 Фен

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      Примечания

      1. Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки. 

      1. Использование с настройкой ThermoBalance по сравнению с максимальной настройкой прибора. Протестировано на европейском типе волос.