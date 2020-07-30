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Больше не доступен
Сенсор ThermoBalance
Система ионизации
2200 Вт
ThermoBalance — это инновационная технология, разработанная Philips для надежной и эффективной защиты волос. Сенсор постоянно измеряет температуру воздуха и изменяет ее, чтобы процесс сушки был быстрым и безопасным. Когда сенсор ThermoBalance включен, горит светодиодный индикатор. При этом вы можете ощущать колебания температуры, предотвращающие перегрев волос и кожи головы и обеспечивающие приятную, бережную сушку.
Этот профессиональный фен мощностью 2200 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.
Функция холодного обдува используется каждым профессиональным парикмахером. Кнопка холодного обдува обеспечивает подачу мощного потока холодного воздуха, с помощью которого можно легко зафиксировать укладку.
5.0
из 5
3
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
olgasokola
30/07/2020
Україна
Прекрасний фен для домашнього користування
Виявила, що дуже часто проблеми з сухістю волосся виникають через надмірно високу температуру фена при сушінні, тому почала шукати заміну моєму попередньому фену. Вибрала цю модель, поскільки вона включає функцію іонізації, є можливість застосувати турбо режим, а закінчити сушку приємним прохолодним обдувом. Я задоволена ))
Плюсы
Доступність, іонізація, простота використання
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DryCare Advanced BHD184/00 Фен
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DryCare Advanced BHD184/00 Фен
Фурія
07/02/2020
Україна
Швидко сушить волосся
Волосся не пересушене, блискуче і здоровіше в порівнянні з попереднім феном.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DryCare Advanced BHD184/00 Фен
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DryCare Advanced BHD184/00 Фен
Liza
10/04/2019
Україна
профессиональный фен
Очень рада покупке, пользуюсь уже почти год и остаюсь довольна покупкой, вообще после покупки стала доверять Philips, потому что очень разумное соотношение цены/качества. Много режимов под разные необходимости, пользуюсь довольно часто, волосы не портятся, так как можно регулировать мощность и температуру. Но если мало времени есть турбо режим, но стараюсь сушить более щадящим воздухом.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DryCare Advanced BHD184/00 Фен
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DryCare Advanced BHD184/00 Фен
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.
Использование с настройкой ThermoBalance по сравнению с максимальной настройкой прибора. Протестировано на европейском типе волос.