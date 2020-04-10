Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
с технологией SplitStop
для предотвращения секущихся кончиков
Ионизация
Кератиновое покрытие
Мы разработали новое решение для борьбы с секущимися кончиками — технологию SplitStop. Уникальное сочетание датчика UniTemp и гладких пластин с керамическим покрытием гарантирует заботу о здоровье волос. Датчик UniTemp следит, чтобы волосы не перегревались, а пластины для укладки снижают трение, предотвращая появление секущихся кончиков.
Датчик UniTemp контролирует температуру укладки, чтобы не подвергать волосы воздействию высоких температур. Теперь вы сможете добиться таких же прекрасных результатов, но при более щадящей температуре — на 20 °C ниже**. Идеальная прическа и более здоровые кончики волос.
Кератин — важная составляющая волос, которая делает их сильными, здоровыми и красивыми. Керамический материал покрыт кератином для дополнительной защиты.
5.0
из 5
71
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Домохозяин
10/04/2020
Україна
идеально выпрямляет
классная модель за свои деньги.идеально выпрямляет мои волосы ,нравится что пластины длинные и широкие(за счет этого меньше времени трачу на укладку)а благодаря ионизации волосы не электризуются)очень удобно держать в руке.довольна им на 100%
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про StraightCare BHS674/00 Стайлер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про StraightCare BHS674/00 Стайлер
YURIK1983
23/10/2017
Україна
Удобно и просто в использованиии
Подарил жене на день рождения! Очень довольна, удобна в использовании. Позволяют выполнить укладку быстрее и проще. Стайлер быстро нагревается и готов к использованию всего через 20-30 секунд после включения.
Этот отзыв про StraightCare BHS674/00 Стайлер
Этот отзыв про StraightCare BHS674/00 Стайлер
Оленка98
06/11/2022
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Дуже задоволена!!!!
Philips давно моя любимая марка мелкой бытовой техники. Утюжок очень хороший. Покрытие пластин качественное. Нигде ничего не скрипит и не болтается. Длина шнура оптимальна. Экранчик конечно тускловат, но разглядеть можно. Волосы ниже лопаток укладываю за полчаса.
Плюсы
Качество сборки, удобство использования
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про StraightCare BHS674/00 Стайлер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про StraightCare BHS674/00 Стайлер
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.
воссоздание условий выпрямления здоровых волос (без секущихся кончиков) среднестатистической жительницы Европы при температуре 200 °C в течение 2 лет
исследование температуры укладки волос и тесты с участием покупателей, по сравнению с моделью HP8344