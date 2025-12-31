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Больше не доступен
FC6161/04
Великолепные результаты уборки каждый день
Наслаждайтесь ощущением чистоты благодаря Philips DailyDuo. Этот мощный беспроводной пылесос 2-в-1 с высокой силой всасывания поможет очистить и пол, и мебель. Всегда под рукой для быстрой ежедневной уборки!
Пылесос "2 в 1": беспроводной и ручной
Циклонная система, без мешка
Батарея 16,8 В
Двухуровневая фильтрация HEPA
Пылесос DailyDuo включает мощные аккумуляторы (16,8 В), благодаря которым обеспечивается высокая всасывающая способность на протяжении всего периода работы. В сочетании с высокой скоростью вращения устройства PowerBrush пылесос DailyDuo помогает с легкостью добиться непревзойденной чистоты.
Циклонная система пылесоса обеспечивает оптимально высокую мощность всасывания и эффективность очистки в течение длительного времени. Двухуровневая система фильтрации гарантирует, что вся собранная пыль остается внутри пылесоса. Первичный фильтр блокирует основную часть пыли, тогда как вторичный фильтр улавливает более мелкие ее частицы.
Гофрированный HEPA-фильтр имеет большую поверхность и отличается хорошей очищающей способностью. Благодаря циклонной системе фильтр долго не засоряется и обеспечивает отличный результат на протяжении длительного срока.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
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