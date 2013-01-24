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    EasyLife Мешковый пылесос

    FC8130/01
    • Узнайте, что такое по-настоящему чистый пол Узнайте, что такое по-настоящему чистый пол Узнайте, что такое по-настоящему чистый пол
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      EasyLife Мешковый пылесос

      FC8130/01

      Узнайте, что такое по-настоящему чистый пол

      По-настоящему чистый пол с пылесосом Philips EasyLife! Мотор 2000 ватт обеспечивает высокую мощность всасывания для превосходных результатов уборки. Идеально чистые полы без лишних хлопот.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      EasyLife Мешковый пылесос

      Узнайте, что такое по-настоящему чистый пол

      По-настоящему чистый пол с пылесосом Philips EasyLife! Мотор 2000 ватт обеспечивает высокую мощность всасывания для превосходных результатов уборки. Идеально чистые полы без лишних хлопот.

      Узнайте, что такое по-настоящему чистый пол

      По-настоящему чистый пол с пылесосом Philips EasyLife! Мотор 2000 ватт обеспечивает высокую мощность всасывания для превосходных результатов уборки. Идеально чистые полы без лишних хлопот.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      EasyLife Мешковый пылесос

      Узнайте, что такое по-настоящему чистый пол

      По-настоящему чистый пол с пылесосом Philips EasyLife! Мотор 2000 ватт обеспечивает высокую мощность всасывания для превосходных результатов уборки. Идеально чистые полы без лишних хлопот.

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        EasyLife

        EasyLife

        Мешковый пылесос

        Итого:

        Узнайте, что такое по-настоящему чистый пол

        Мощный и с большим радиусом действия

        • 2000 Вт
        Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 400 Вт

        Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 400 Вт

        Мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает мощность всасывания 400 Вт для идеальной очистки.

        Длинный шнур с радиусом действия более 10 м

        Длинный шнур с радиусом действия более 10 м

        Длинный шнур обеспечивает больший радиус действия для уборки без перерывов. Радиус действия данного изделия 10 м.

        Фильтр HEPA для превосходной фильтрации выходящего воздуха

        Фильтр HEPA для превосходной фильтрации выходящего воздуха

        Фильтр HEPA задерживает вредных микроскопических насекомых, вызывающих респираторные аллергии. Для обеспечения оптимальной работы фильтра HEPA, его следует менять раз в полгода.

        s-bag объемом 3 литра для продолжительного сбора пыли

        s-bag объемом 3 литра для продолжительного сбора пыли

        Большая емкость мешка для пыли в пылесосе Philips обеспечивает оптимальное использование мешка и позволяет менять его значительно реже.

        Насадка для паркета с мягкой щеткой предотвращает появление царапин

        Насадка для паркета с мягкой щеткой предотвращает появление царапин

        Насадка с мягкой щеткой, разработанная специально для бережной очистки твердых напольных покрытий, предотвращает появление царапин.

        Технические характеристики

        • Высокое качество

          Воздушный поток (макс)
          42 л/с
          Входная мощность (макс)
          2000 W
          Weight of product
          5,5 kg
          Размеры изделия (ДхШхВ)
          428,5 x 314 x 213 mm
          цвет
          Ярко-красный
          Уровень шума (Lc IEC)
          80 dB
          Мощность всасывания (макс.)
          400 W
          Вакуум (макс)
          28 kPa
          Входная мощность (IEC)
          1800 W

        • Простота использования

          Соединительная деталь трубки
          Коническое
          Тип трубки
          Металлическая телескопическая трубка из двух частей
          Длина шнура
          6 m
          Радиус действия
          10 m
          Регулятор мощности
          Электронный переключатель включения
          Carrying handle
          Передний
          Wheel type
          Резина
          Индикатор заполнения мешка для пыли
          Да

        • Насадки и аксессуары

          Additional nozzle
          Насадка для паркета
          Хранение аксессуаров
          На защелке трубки
          Standard nozzle
          Универсальная насадка
          Accessories included
          • Щелевая насадка
          • Маленькая насадка

        • Забота об окружающей среде

          Packaging
          изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
          Инструкция по эксплуатации
          из 100 % переработанной бумаги

        • Фильтрация

          Тип мешка для пыли
          s-bag
          Вместительность пылесборника
          3 l
          Выходной фильтр
          Моющийся фильтр HEPA

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