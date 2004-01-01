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    FC8130/01

    FC8130/01
    • -{discount-value}

      FC8130/01

      FC8130/01

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      FC8130/01

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      FC8130/01

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        FC8130/01

        FC8130/01

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        Технічні характеристики

        • Насадки та аксесуари

          Стандартна насадка
          Універсальна насадка
          Аксесуари в комплекті
          • Щілинна насадка
          • Мала насадка
          Зберігання аксесуарів
          Фіксація на трубці
          Додаткова насадка
          Насадка для паркету

        • Конструкція

          Колір
          Червоний «пестик»

        • Екологічність

          Упаковка
          > 90% перероблених матеріалів
          Посібник користувача
          100% перероблений папір

        • Ефективність

          Вхідна потужність (макс.)
          W  W
          Вхідна потужність (ІЕС)
          W  W
          Рівень шуму (Lc IEC)
          dB  dB
          Потужність всмоктування (макс.)
          W  W
          Залишковий тиск (макс.)
          kPa  kPa
          Потік повітря (макс.)
          l/s  l/s

        • Фільтрація

          Місткість мішка для пилу
          l  l
          Тип мішка для пилу
          s-bag
          Фільтр відпрацьованого повітря
          Фільтр HEPA, який можна мити

        • Практичність

          Довжина шнура
          m  m
          Радіус дії
          10  m
          З’єднання трубки
          Конічне
          Ручка для перенесення
          Передня сторона
          Керування живленням
          Електронні елементи керування на пристрої
          Тип трубки
          Металева телескопічна трубка з 2-х частин
          Індикатор заповнення
          Так
          Тип коліщаток
          Гума

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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              Про Philips
              Контакти

              Продавець інтернет-магазину:

              ТОВ «Філіпс Україна»
              03038, Україна
              м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
              Код ЄДРПОУ 33744042

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