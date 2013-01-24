Экономия до 20 % электроэнергии*
Пылесос Philips EasyLife EnergyCare экономит энергию, обеспечивая высокую мощность очистки. Высокоэффективный мотор сравним с мотором на 2000 Вт, но потребляет на 20 % меньше энергии. Более бережное отношение к окружающей среде! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Экономия до 20 % электроэнергии*
Пылесос Philips EasyLife EnergyCare экономит энергию, обеспечивая высокую мощность очистки. Высокоэффективный мотор сравним с мотором на 2000 Вт, но потребляет на 20 % меньше энергии. Более бережное отношение к окружающей среде! Узнать обо всех преимуществах
Экономия до 20 % электроэнергии*
Пылесос Philips EasyLife EnergyCare экономит энергию, обеспечивая высокую мощность очистки. Высокоэффективный мотор сравним с мотором на 2000 Вт, но потребляет на 20 % меньше энергии. Более бережное отношение к окружающей среде! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Экономия до 20 % электроэнергии*
Пылесос Philips EasyLife EnergyCare экономит энергию, обеспечивая высокую мощность очистки. Высокоэффективный мотор сравним с мотором на 2000 Вт, но потребляет на 20 % меньше энергии. Более бережное отношение к окружающей среде! Узнать обо всех преимуществах
Высокоэффективный мотор обеспечивает мощность наравне с пылесосом 2000 Вт, потребляя на 20 % меньше энергии.
Длинный шнур обеспечивает больший радиус действия для уборки без перерывов. Радиус действия данного изделия 10 м.
Фильтр HEPA задерживает вредных микроскопических насекомых, вызывающих респираторные аллергии. Для обеспечения оптимальной работы фильтра HEPA, его следует менять раз в полгода.
Большая емкость мешка для пыли в пылесосе Philips обеспечивает оптимальное использование мешка и позволяет менять его значительно реже.
Насадка с мягкой щеткой, разработанная специально для бережной очистки твердых напольных покрытий, предотвращает появление царапин.
Эффективный мотор мощностью 1400 Вт с максимальной мощностью всасывания 375 Вт позволяет сократить энергопотребление без ущерба для качества чистки.
Дизайн
Фильтрация
Насадки и принадлежности
Высокое качество
Забота об окружающей среде
Простота использования
Вес и габариты
FC8023/04
FC8021/03