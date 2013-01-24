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EasyLife

Мешковый пылесос

FC8134/01
Общая оценка / 5
1 награда
  • Экономия до 20 % электроэнергии* Экономия до 20 % электроэнергии* Экономия до 20 % электроэнергии*
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    EasyLife Мешковый пылесос

    FC8134/01
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Экономия до 20 % электроэнергии*

    Пылесос Philips EasyLife EnergyCare экономит энергию, обеспечивая высокую мощность очистки. Высокоэффективный мотор сравним с мотором на 2000 Вт, но потребляет на 20 % меньше энергии. Более бережное отношение к окружающей среде! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    EasyLife Мешковый пылесос

    Экономия до 20 % электроэнергии*

    Пылесос Philips EasyLife EnergyCare экономит энергию, обеспечивая высокую мощность очистки. Высокоэффективный мотор сравним с мотором на 2000 Вт, но потребляет на 20 % меньше энергии. Более бережное отношение к окружающей среде! Узнать обо всех преимуществах

    Экономия до 20 % электроэнергии*

    Пылесос Philips EasyLife EnergyCare экономит энергию, обеспечивая высокую мощность очистки. Высокоэффективный мотор сравним с мотором на 2000 Вт, но потребляет на 20 % меньше энергии. Более бережное отношение к окружающей среде! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    EasyLife Мешковый пылесос

    Экономия до 20 % электроэнергии*

    Пылесос Philips EasyLife EnergyCare экономит энергию, обеспечивая высокую мощность очистки. Высокоэффективный мотор сравним с мотором на 2000 Вт, но потребляет на 20 % меньше энергии. Более бережное отношение к окружающей среде! Узнать обо всех преимуществах

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      Экономия до 20 % электроэнергии*

      Пылесос с функцией энергосбережения

      • 1400 Вт
      Производительность как у прибора 2000 Вт, энергопотребление меньше на 20 %

      Производительность как у прибора 2000 Вт, энергопотребление меньше на 20 %

      Высокоэффективный мотор обеспечивает мощность наравне с пылесосом 2000 Вт, потребляя на 20 % меньше энергии.

      Длинный шнур с радиусом действия более 10 м

      Длинный шнур с радиусом действия более 10 м

      Длинный шнур обеспечивает больший радиус действия для уборки без перерывов. Радиус действия данного изделия 10 м.

      Фильтр HEPA для превосходной фильтрации выходящего воздуха

      Фильтр HEPA для превосходной фильтрации выходящего воздуха

      Фильтр HEPA задерживает вредных микроскопических насекомых, вызывающих респираторные аллергии. Для обеспечения оптимальной работы фильтра HEPA, его следует менять раз в полгода.

      s-bag объемом 3 литра для продолжительного сбора пыли

      s-bag объемом 3 литра для продолжительного сбора пыли

      Большая емкость мешка для пыли в пылесосе Philips обеспечивает оптимальное использование мешка и позволяет менять его значительно реже.

      Насадка для паркета с мягкой щеткой предотвращает появление царапин

      Насадка для паркета с мягкой щеткой предотвращает появление царапин

      Насадка с мягкой щеткой, разработанная специально для бережной очистки твердых напольных покрытий, предотвращает появление царапин.

      Мотор мощностью 1400 Вт создает максимальную мощность всасывания 375 Ватт

      Эффективный мотор мощностью 1400 Вт с максимальной мощностью всасывания 375 Вт позволяет сократить энергопотребление без ущерба для качества чистки.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Светло-зеленый

      • Фильтрация

        Тип мешка для пыли
        s-bag
        Выходной фильтр
        Моющийся фильтр HEPA
        Вместительность пылесборника
        3  л

      • Насадки и принадлежности

        Аксессуары в комплекте
        • Щелевая насадка
        • Маленькая насадка
        Хранение принадлежностей
        На защелке трубки
        Дополнительная насадка
        Насадка для паркета
        Стандартная насадка
        Универсальная насадка

      • Высокое качество

        Воздушный поток (макс)
        40  л/с
        Входная мощность (IEC)
        1400  Вт
        Уровень шума (Lc IEC)
        80  дБ
        Мощность всасывания (макс.)
        375  Вт
        Вакуум (макс)
        28  кПа

      • Забота об окружающей среде

        Мотор
        Энергосберегающий, высокоэффективный
        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Простота использования

        Ручка для переноски
        Передний
        Соединительная деталь трубки
        Коническое
        Индикатор заполнения мешка для пыли
        Да
        Регулятор мощности
        Электронный переключатель включения
        Тип трубки
        Металлическая телескопическая трубка из двух частей
        Тип колес
        Резина
        Радиус действия
        10  м
        Длина шнура
        6  м

      • Вес и габариты

        Вес изделия
        5,5  кг

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            • В сравнении с пылесосом мощностью 2000 Ватт. Внутренние исследования Philips, 2010.

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