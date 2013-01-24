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Заощаджуйте до 20% електроенергії*
Пилосос Philips EasyLife EnergyCare економить електроенергію, водночас забезпечуючи максимально ефективне прибирання. Високопродуктивний двигун забезпечує ту саму ефективність прибирання, що й двигун потужністю 2000 Вт, але споживає при цьому на 20% менше енергії. Підтримуйте раціональне енергоспоживання щодня! Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Заощаджуйте до 20% електроенергії*
Пилосос Philips EasyLife EnergyCare економить електроенергію, водночас забезпечуючи максимально ефективне прибирання. Високопродуктивний двигун забезпечує ту саму ефективність прибирання, що й двигун потужністю 2000 Вт, але споживає при цьому на 20% менше енергії. Підтримуйте раціональне енергоспоживання щодня! Переглянути усі переваги
Заощаджуйте до 20% електроенергії*
Пилосос Philips EasyLife EnergyCare економить електроенергію, водночас забезпечуючи максимально ефективне прибирання. Високопродуктивний двигун забезпечує ту саму ефективність прибирання, що й двигун потужністю 2000 Вт, але споживає при цьому на 20% менше енергії. Підтримуйте раціональне енергоспоживання щодня! Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Заощаджуйте до 20% електроенергії*
Пилосос Philips EasyLife EnergyCare економить електроенергію, водночас забезпечуючи максимально ефективне прибирання. Високопродуктивний двигун забезпечує ту саму ефективність прибирання, що й двигун потужністю 2000 Вт, але споживає при цьому на 20% менше енергії. Підтримуйте раціональне енергоспоживання щодня! Переглянути усі переваги
Пилосос із мішком для пилу
Ціна магазину Philips
Усього:
Високоефективний двигун гарантує такий самий результат, що й пилосос потужністю 2000 Вт, споживаючи на 20% менше енергії.
Довгий шнур дає Вам більший доступ, щоб прибирати кімнату, не зупиняючись. Доступ цього приладу – понад 10 м.
Цей фільтр HEPA усуває шкідливі мікроскопічні алергени, які спричиняють різні види респіраторної алергії. Для ефективної фільтрації заміняйте фільтр HEPA кожні 6 місяців.
Цей мішок для пилу Philips великої ємності дає змогу максимально використовувати мішок пилососа, тож Ви мінятимете мішок для пилу не так часто.
Більше жодної небезпеки подряпин завдяки цій насадці з м’якою щетиною, яку спеціально зроблено для ретельного прибирання твердої підлоги.
Ефективний двигун потужністю 1400 Вт має максимальну силу всмоктування 375 Вт, що дозволяє використовувати меншу кількість енергії без зменшення ефективності прибирання.
Дизайн
Фільтрація
Насадки та аксесуари
Ефективність
Надійність
Практичність
Вага та розміри
FC8023/04
FC8021/03