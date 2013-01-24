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    EasyLife

    Пилосос із мішком для пилу

    FC8134/01
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Заощаджуйте до 20% електроенергії* Заощаджуйте до 20% електроенергії* Заощаджуйте до 20% електроенергії*
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      EasyLife Пилосос із мішком для пилу

      FC8134/01
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Заощаджуйте до 20% електроенергії*

      Пилосос Philips EasyLife EnergyCare економить електроенергію, водночас забезпечуючи максимально ефективне прибирання. Високопродуктивний двигун забезпечує ту саму ефективність прибирання, що й двигун потужністю 2000 Вт, але споживає при цьому на 20% менше енергії. Підтримуйте раціональне енергоспоживання щодня! Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      EasyLife Пилосос із мішком для пилу

      Заощаджуйте до 20% електроенергії*

      Пилосос Philips EasyLife EnergyCare економить електроенергію, водночас забезпечуючи максимально ефективне прибирання. Високопродуктивний двигун забезпечує ту саму ефективність прибирання, що й двигун потужністю 2000 Вт, але споживає при цьому на 20% менше енергії. Підтримуйте раціональне енергоспоживання щодня! Переглянути усі переваги

      Заощаджуйте до 20% електроенергії*

      Пилосос Philips EasyLife EnergyCare економить електроенергію, водночас забезпечуючи максимально ефективне прибирання. Високопродуктивний двигун забезпечує ту саму ефективність прибирання, що й двигун потужністю 2000 Вт, але споживає при цьому на 20% менше енергії. Підтримуйте раціональне енергоспоживання щодня! Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      EasyLife Пилосос із мішком для пилу

      Заощаджуйте до 20% електроенергії*

      Пилосос Philips EasyLife EnergyCare економить електроенергію, водночас забезпечуючи максимально ефективне прибирання. Високопродуктивний двигун забезпечує ту саму ефективність прибирання, що й двигун потужністю 2000 Вт, але споживає при цьому на 20% менше енергії. Підтримуйте раціональне енергоспоживання щодня! Переглянути усі переваги

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        EasyLife

        EasyLife

        Пилосос із мішком для пилу

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Заощаджуйте до 20% електроенергії*

        Пилосос для екологічного прибирання

        • 1400 Вт
        Така ж ефективність роботи (2000 Вт), на 20% менше енергії

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        Двигун потужністю 1400 Вт із максимальною силою всмоктування 375 Вт

        Ефективний двигун потужністю 1400 Вт має максимальну силу всмоктування 375 Вт, що дозволяє використовувати меншу кількість енергії без зменшення ефективності прибирання.

        Технічні характеристики

        • Дизайн

          Колір
          Сибірський зелений

        • Фільтрація

          Тип мішка для пилу
          s-bag
          Фільтр відпрацьованого повітря
          Фільтр HEPA, який можна мити
          Місткість мішка для пилу
          3  л

        • Насадки та аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Щілинна насадка
          • Мала насадка
          Зберігання аксесуарів
          Фіксація на трубці
          Додаткова насадка
          Насадка для паркету
          Стандартна насадка
          Універсальна насадка

        • Ефективність

          Потік повітря (макс.)
          40  л/с
          Вхідна потужність (ІЕС)
          1400  Вт
          Рівень шуму (Lc IEC)
          80  дБ
          Потужність всмоктування (макс.)
          375  Вт
          Залишковий тиск (макс.)
          28  кПа

        • Надійність

          Двигун
          Енергоощадний, високоефективний
          Упаковка
          > 90% перероблених матеріалів
          Посібник користувача
          100% перероблений папір

        • Практичність

          Ручка для перенесення
          Передня сторона
          З’єднання трубки
          Конічне
          Індикатор заповнення
          Так
          Керування живленням
          Електронні елементи керування на пристрої
          Тип трубки
          Металева телескопічна трубка з 2-х частин
          Тип коліщаток
          Гума
          Радіус дії
          10  м
          Довжина шнура
          6  м

        • Вага та розміри

          Вага виробу
          5,5  кг

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              • У порівнянні з пилососом потужністю 2000 Вт. Власне вимірювання Philips, 2010 р.

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