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EasyLife

Безмешковый пылесос

FC8146/01
Общая оценка / 5
1 награда
  • Экономия до 20% электроэнергии* Экономия до 20% электроэнергии* Экономия до 20% электроэнергии*
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    EasyLife Безмешковый пылесос

    FC8146/01
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Экономия до 20% электроэнергии*

    Пылесос Philips EasyLife создан для эффективной уборки при потреблении меньшего количества электроэнергии, чем другие пылесосы. А для очистки пылесборника необходимо нажать всего одну кнопку. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    EasyLife Безмешковый пылесос

    Экономия до 20% электроэнергии*

    Пылесос Philips EasyLife создан для эффективной уборки при потреблении меньшего количества электроэнергии, чем другие пылесосы. А для очистки пылесборника необходимо нажать всего одну кнопку. Узнать обо всех преимуществах

    Экономия до 20% электроэнергии*

    Пылесос Philips EasyLife создан для эффективной уборки при потреблении меньшего количества электроэнергии, чем другие пылесосы. А для очистки пылесборника необходимо нажать всего одну кнопку. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    EasyLife Безмешковый пылесос

    Экономия до 20% электроэнергии*

    Пылесос Philips EasyLife создан для эффективной уборки при потреблении меньшего количества электроэнергии, чем другие пылесосы. А для очистки пылесборника необходимо нажать всего одну кнопку. Узнать обо всех преимуществах

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      Пылесос с функцией энергосбережения

      • 1400 Вт
      • Паркет
      Мотор мощностью 1400 Вт, максимальной мощностью всасывания 300 Вт

      Мотор мощностью 1400 Вт, максимальной мощностью всасывания 300 Вт

      Высокоэффективный мотор мощностью 1400 Вт с максимальной мощностью всасывания 300 Вт позволяет сократить энергопотребление без ущерба для качества чистки.

      Световой индикатор напоминает о необходимости очистки пылесборника

      Световой индикатор напоминает о необходимости очистки пылесборника

      Индикатор начинает светиться при заполнении контейнера и необходимости очистки. Очистка контейнера и фильтра обеспечивает оптимальное качество уборки.

      Пылесборник извлекается нажатием одной кнопки

      Пылесборник извлекается нажатием одной кнопки

      Этот безмешковый пылесос Philips позволяет высыпать мусор из закрытого контейнера простым нажатием одной кнопки.

      Фильтр HEPA для превосходной фильтрации выходящего воздуха

      Фильтр HEPA для превосходной фильтрации выходящего воздуха

      Фильтр HEPA задерживает вредных микроскопических насекомых, вызывающих респираторные аллергии. Для обеспечения оптимальной работы фильтра HEPA, его следует менять раз в полгода.

      Насадка для паркета с мягкой щеткой предотвращает появление царапин

      Насадка для паркета с мягкой щеткой предотвращает появление царапин

      Насадка с мягкой щеткой, разработанная специально для бережной очистки твердых напольных покрытий, предотвращает появление царапин.

      Ручка для простого извлечения пылесборника

      Ручка извлечения пылесборника позволит легко извлечь пылесборник и высыпать мусор в ведро.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Металлик с серебристым отливом

      • Фильтрация

        Выходной фильтр
        Моющийся фильтр HEPA
        Тип фильтра
        Фильтр HEPA
        Вместительность пылесборника
        1,7  л

      • Насадки и принадлежности

        Аксессуары в комплекте
        • Щелевая насадка
        • Маленькая насадка
        Хранение принадлежностей
        На защелке трубки
        Дополнительная насадка
        Насадка для паркета
        Стандартная насадка
        Универсальная насадка

      • Высокое качество

        Воздушный поток (макс)
        34  л/с
        Входная мощность (IEC)
        1400  Вт
        Уровень шума (Lc IEC)
        82  дБ
        Мощность всасывания (макс.)
        300  Вт
        Вакуум (макс)
        28  кПа

      • Забота об окружающей среде

        Мотор
        Энергосберегающий, высокоэффективный
        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Простота использования

        Ручка для переноски
        Передний
        Соединительная деталь трубки
        Коническое
        Индикатор заполнения пылесборника
        Да
        Регулятор мощности
        Электронный переключатель включения
        Тип трубки
        Металлическая телескопическая трубка из двух частей
        Тип колес
        Резина
        Радиус действия
        10  м
        Длина шнура
        6  м

      • Вес и габариты

        Вес изделия
        5,5  кг
        Размеры изделия (ДхШхВ)
        428,5 x 314 x 213  миллиметра

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          • В сравнении с пылесосом мощностью 2000 Ватт. Внутренние исследования Philips, 2010.

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