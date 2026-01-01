Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
FC8146/01
Экономия до 20% электроэнергии*
Пылесос Philips EasyLife создан для эффективной уборки при потреблении меньшего количества электроэнергии, чем другие пылесосы. А для очистки пылесборника необходимо нажать всего одну кнопку.
1400 Вт
Паркет
Высокоэффективный мотор мощностью 1400 Вт с максимальной мощностью всасывания 300 Вт позволяет сократить энергопотребление без ущерба для качества чистки.
Индикатор начинает светиться при заполнении контейнера и необходимости очистки. Очистка контейнера и фильтра обеспечивает оптимальное качество уборки.
Ручка извлечения пылесборника позволит легко извлечь пылесборник и высыпать мусор в ведро.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
Отзывы
В сравнении с пылесосом мощностью 2000 Ватт. Внутренние исследования Philips, 2010.