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  • Standard Product Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Product Detail Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Alternative Product Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Product Lifestyle Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Product in Use Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Emotional Benefit Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Packaging photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Standard Product Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Product Detail Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Alternative Product Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Product Lifestyle Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Product in Use Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Emotional Benefit Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Packaging photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner

Больше не доступен

EasyLifeБезмешковый пылесос

FC8146/01

Экономия до 20% электроэнергии*

Пылесос Philips EasyLife создан для эффективной уборки при потреблении меньшего количества электроэнергии, чем другие пылесосы. А для очистки пылесборника необходимо нажать всего одну кнопку.

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Пылесос с функцией энергосбережения

Экономия до 20% электроэнергии*

  • 1400 Вт

  • Паркет

Мотор мощностью 1400 Вт, максимальной мощностью всасывания 300 Вт

Мотор мощностью 1400 Вт, максимальной мощностью всасывания 300 Вт

Высокоэффективный мотор мощностью 1400 Вт с максимальной мощностью всасывания 300 Вт позволяет сократить энергопотребление без ущерба для качества чистки.

Световой индикатор напоминает о необходимости очистки пылесборника

Световой индикатор напоминает о необходимости очистки пылесборника

Индикатор начинает светиться при заполнении контейнера и необходимости очистки. Очистка контейнера и фильтра обеспечивает оптимальное качество уборки.

Ручка для простого извлечения пылесборника

Ручка извлечения пылесборника позволит легко извлечь пылесборник и высыпать мусор в ведро.

Технические характеристики

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Примечания

  1. В сравнении с пылесосом мощностью 2000 Ватт. Внутренние исследования Philips, 2010.