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EasyLife

Пилосос без мішка для пилу

FC8146/01
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
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    EasyLife Пилосос без мішка для пилу

    FC8146/01
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Заощаджуйте до 20% електроенергії*

    Пилосос Philips EasyLife забезпечує високу ефективність прибирання, споживаючи при цьому менше енергії, аніж звичайні пилососи. Крім того, його контейнер спорожнюється одним натисненням кнопки, і Вам не доведеться бруднити руки. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    EasyLife Пилосос без мішка для пилу

    Заощаджуйте до 20% електроенергії*

    Пилосос Philips EasyLife забезпечує високу ефективність прибирання, споживаючи при цьому менше енергії, аніж звичайні пилососи. Крім того, його контейнер спорожнюється одним натисненням кнопки, і Вам не доведеться бруднити руки. Переглянути усі переваги

    Заощаджуйте до 20% електроенергії*

    Пилосос Philips EasyLife забезпечує високу ефективність прибирання, споживаючи при цьому менше енергії, аніж звичайні пилососи. Крім того, його контейнер спорожнюється одним натисненням кнопки, і Вам не доведеться бруднити руки. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    EasyLife Пилосос без мішка для пилу

    Заощаджуйте до 20% електроенергії*

    Пилосос Philips EasyLife забезпечує високу ефективність прибирання, споживаючи при цьому менше енергії, аніж звичайні пилососи. Крім того, його контейнер спорожнюється одним натисненням кнопки, і Вам не доведеться бруднити руки. Переглянути усі переваги

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      Двигун потужністю 1400 Вт із максимальною силою всмоктування 300 Вт

      Двигун потужністю 1400 Вт із максимальною силою всмоктування 300 Вт

      Ефективний двигун потужністю 1400 Вт має максимальну силу всмоктування 300 Вт, що дозволяє використовувати меншу кількість енергії без зменшення ефективності прибирання.

      Індикатор показує, коли необхідно спорожнити контейнер

      Індикатор показує, коли необхідно спорожнити контейнер

      Світловий індикатор вмикається, коли контейнер повний і його необхідно спорожнити. Спорожнення і чищення контейнера для пилу і фільтра гарантує підтримання оптимальної ефективності прибирання.

      Контейнер для пилу з системою висипання одним натисненням

      Контейнер для пилу з системою висипання одним натисненням

      Закритий контейнер для пилу безмішкового пилососа Philips можна спорожнити через дно одним натисненням кнопки.

      Фільтр HEPA для відмінної фільтрації відпрацьованого повітря

      Фільтр HEPA для відмінної фільтрації відпрацьованого повітря

      Цей фільтр HEPA усуває шкідливі мікроскопічні алергени, які спричиняють різні види респіраторної алергії. Для ефективної фільтрації заміняйте фільтр HEPA кожні 6 місяців.

      Насадка для паркету з м’якою щетиною, що захищає від подряпин

      Насадка для паркету з м’якою щетиною, що захищає від подряпин

      Більше жодної небезпеки подряпин завдяки цій насадці з м’якою щетиною, яку спеціально зроблено для ретельного прибирання твердої підлоги.

      Ручка для легкого виймання контейнера для пилу

      Завдяки ручці на контейнері для пилу його можна легко вийняти і спорожнити над смітником.

      Технічні характеристики

      • Дизайн

        Колір
        Світло-бежевий металік

      • Фільтрація

        Фільтр відпрацьованого повітря
        Фільтр HEPA, який можна мити
        Тип фільтра
        HEPA
        Місткість мішка для пилу
        1,7  л

      • Насадки та аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Щілинна насадка
        • Мала насадка
        Зберігання аксесуарів
        Фіксація на трубці
        Додаткова насадка
        Насадка для паркету
        Стандартна насадка
        Універсальна насадка

      • Ефективність

        Потік повітря (макс.)
        34  л/с
        Вхідна потужність (ІЕС)
        1400  Вт
        Рівень шуму (Lc IEC)
        82  дБ
        Потужність всмоктування (макс.)
        300  Вт
        Залишковий тиск (макс.)
        28  кПа

      • Надійність

        Двигун
        Енергоощадний, високоефективний
        Упаковка
        > 90% перероблених матеріалів
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

      • Практичність

        Ручка для перенесення
        Передня сторона
        З’єднання трубки
        Конічне
        Індикатор заповнення контейнера для пилу
        Так
        Керування живленням
        Електронні елементи керування на пристрої
        Тип трубки
        Металева телескопічна трубка з 2-х частин
        Тип коліщаток
        Гума
        Радіус дії
        10  м
        Довжина шнура
        6  м

      • Вага та розміри

        Вага виробу
        5,5  кг
        Розміри виробу (Д х Ш х В)
        428,5 x 314 x 213  мм

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          • У порівнянні з пилососом потужністю 2000 Вт. Власне вимірювання Philips, 2010 р.

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