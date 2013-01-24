Заощаджуйте до 20% електроенергії*
Пилосос Philips EasyLife забезпечує високу ефективність прибирання, споживаючи при цьому менше енергії, аніж звичайні пилососи. Крім того, його контейнер спорожнюється одним натисненням кнопки, і Вам не доведеться бруднити руки. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Заощаджуйте до 20% електроенергії*
Пилосос Philips EasyLife забезпечує високу ефективність прибирання, споживаючи при цьому менше енергії, аніж звичайні пилососи. Крім того, його контейнер спорожнюється одним натисненням кнопки, і Вам не доведеться бруднити руки. Переглянути усі переваги
Заощаджуйте до 20% електроенергії*
Пилосос Philips EasyLife забезпечує високу ефективність прибирання, споживаючи при цьому менше енергії, аніж звичайні пилососи. Крім того, його контейнер спорожнюється одним натисненням кнопки, і Вам не доведеться бруднити руки. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Заощаджуйте до 20% електроенергії*
Пилосос Philips EasyLife забезпечує високу ефективність прибирання, споживаючи при цьому менше енергії, аніж звичайні пилососи. Крім того, його контейнер спорожнюється одним натисненням кнопки, і Вам не доведеться бруднити руки. Переглянути усі переваги
Ефективний двигун потужністю 1400 Вт має максимальну силу всмоктування 300 Вт, що дозволяє використовувати меншу кількість енергії без зменшення ефективності прибирання.
Світловий індикатор вмикається, коли контейнер повний і його необхідно спорожнити. Спорожнення і чищення контейнера для пилу і фільтра гарантує підтримання оптимальної ефективності прибирання.
Закритий контейнер для пилу безмішкового пилососа Philips можна спорожнити через дно одним натисненням кнопки.
Цей фільтр HEPA усуває шкідливі мікроскопічні алергени, які спричиняють різні види респіраторної алергії. Для ефективної фільтрації заміняйте фільтр HEPA кожні 6 місяців.
Більше жодної небезпеки подряпин завдяки цій насадці з м’якою щетиною, яку спеціально зроблено для ретельного прибирання твердої підлоги.
Завдяки ручці на контейнері для пилу його можна легко вийняти і спорожнити над смітником.
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