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  • Standard Product Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Product Detail Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
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  • Emotional Benefit Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Packaging photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Standard Product Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Product Detail Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Alternative Product Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Product Lifestyle Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Product in Use Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Emotional Benefit Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Packaging photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner

Більше не доступний

EasyLifeПилосос без мішка для пилу

FC8146/01

1

| (1) Відгук

Заощаджуйте до 20% електроенергії*

Пилосос Philips EasyLife забезпечує високу ефективність прибирання, споживаючи при цьому менше енергії, аніж звичайні пилососи. Крім того, його контейнер спорожнюється одним натисненням кнопки, і Вам не доведеться бруднити руки.

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Пилосос для екологічного прибирання

Заощаджуйте до 20% електроенергії*

  • 1400 Вт

  • Насадка для паркету

Двигун потужністю 1400 Вт з максимальною силою всмоктування 300 Вт

Двигун потужністю 1400 Вт з максимальною силою всмоктування 300 Вт

Ефективний двигун потужністю 1400 Вт має максимальну силу всмоктування 300 Вт, що дозволяє використовувати меншу кількість енергії без зменшення ефективності прибирання.

Індикатор показує, коли необхідно спорожнити контейнер

Індикатор показує, коли необхідно спорожнити контейнер

Світловий індикатор вмикається, коли контейнер повний і його необхідно спорожнити. Спорожнення і чищення контейнера для пилу і фільтра гарантує підтримання оптимальної ефективності прибирання.

Ручка для легкого виймання контейнера для пилу

Завдяки ручці на контейнері для пилу його можна легко вийняти і спорожнити над смітником.

Технічні характеристики

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Відгуки

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1.0

з 5

1

Відгук

5
4
3
2

29/08/2017

Česká republika

Česká republika

Na koberce nevhodny vubec nic nevysaje

Zakoupen hlavne na koberce, ktere tedy vubec dukladne nevysaje. Filtr peru po 1-2 pouzitich coz me dost obtezuje.

Цей відгук про EasyLife FC8146/01 Bezsáčkový vysavač

Цей відгук про EasyLife FC8146/01 Bezsáčkový vysavač

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Примітки

  1. У порівнянні з пилососом потужністю 2000 Вт. Власне вимірювання Philips, 2010 р.