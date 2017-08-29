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Більше не доступний
FC8146/01
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Пилосос Philips EasyLife забезпечує високу ефективність прибирання, споживаючи при цьому менше енергії, аніж звичайні пилососи. Крім того, його контейнер спорожнюється одним натисненням кнопки, і Вам не доведеться бруднити руки.
1400 Вт
Насадка для паркету
Ефективний двигун потужністю 1400 Вт має максимальну силу всмоктування 300 Вт, що дозволяє використовувати меншу кількість енергії без зменшення ефективності прибирання.
Світловий індикатор вмикається, коли контейнер повний і його необхідно спорожнити. Спорожнення і чищення контейнера для пилу і фільтра гарантує підтримання оптимальної ефективності прибирання.
Завдяки ручці на контейнері для пилу його можна легко вийняти і спорожнити над смітником.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
1.0
з 5
1
Відгук
anka
29/08/2017
Česká republika
Na koberce nevhodny vubec nic nevysaje
Zakoupen hlavne na koberce, ktere tedy vubec dukladne nevysaje. Filtr peru po 1-2 pouzitich coz me dost obtezuje.
Цей відгук про EasyLife FC8146/01 Bezsáčkový vysavač
Цей відгук про EasyLife FC8146/01 Bezsáčkový vysavač
У порівнянні з пилососом потужністю 2000 Вт. Власне вимірювання Philips, 2010 р.