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EasyLife Безмешковый пылесос

Больше не доступен

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EasyLifeБезмешковый пылесос

FC8146/01

EasyLife Безмешковый пылесос

Больше не доступен

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Инструкции и документация

User Manual Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner

  • PDF файл, 8 MB
  • 13 March 2026

Пылесос Philips EasyLife создан для эффективной уборки при потреблении меньшего количества электроэнергии, чем другие пылесосы. А для очистки пылесборника необходимо нажать всего одну кнопку.

  • PDF файл
  • 25 June 2026

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