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Больше не доступен
Свобода движения!
Оцените свободу движения с Philips SmallStar. Невероятно компактный и легкий, этот пылесос очень удобен в обращении и сочетает высокую мощность с фильтром HEPA для превосходных результатов уборки!
1600 Вт
Компактный размер этого пылесоса позволяет легко перемещать его во время использования и хранить после.
Легкий вес этого пылесоса позволяет с удобством переносить его.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Etno-Ann
28/07/2020
Україна
Вже 10 років чудово працює
Вже 10 років чудово працює!! Все чудово!! Використовуємо в родині з трьома дітьми майже кожен день!!!!
Плюсы
Справно виконує свої функції
Минусы
Немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SmallStar FC8230/01 Пилосос із мішком для пилу
Дата пользования 2018-07-28
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SmallStar FC8230/01 Пилосос із мішком для пилу
Дата пользования 2018-07-28