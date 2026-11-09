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FC8230/01
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User Manual Philips SmallStar Vacuum cleaner with bag
Оцените свободу движения с Philips SmallStar. Невероятно компактный и легкий, этот пылесос очень удобен в обращении и сочетает высокую мощность с фильтром HEPA для превосходных результатов уборки!
Совместимы ли аксессуары моего пылесоса Philips с другими моделями?
Как узнать, что мешок для пыли в пылесосе заполнен
Когда следует заменять фильтр пылесоса Philips?
Когда и как менять мешок для пыли пылесоса Philips?
Где указан номер модели / серийный номер пылесоса Philips?
Как выполнять очистку фильтра пылесоса Philips?
Пылесос Philips не включается
Пылесос Philips перегревается
Индикатор в пылесосе Philips срабатывает тогда, когда мешок для пыли еще не заполнен
Низкая мощность всасывания пылесоса Philips
Мощность всасывания пылесоса Philips с мешком снизилась
Отсек пылесборника в пылесосе Philips загрязнен
При использовании пылесоса Philips ощущаются удары статического электричества.