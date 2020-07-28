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Більше не доступний
Свобода руху!
Випробуйте свободу руху із Philips SmallStar. Цей надзвичайно компактний і легкий пилосос максимально зручний у використанні та поєднує в собі високу потужність і фільтрацію HEPA для забезпечення бездоганних результатів прибирання!
1600 Вт
Компактний розмір цього пилососа дозволяє легко маневрувати під час користування і зручно зберігати після користування.
Невелика вага цього пилососа забезпечує легке перенесення.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Etno-Ann
28/07/2020
Україна
Вже 10 років чудово працює
Вже 10 років чудово працює!! Все чудово!! Використовуємо в родині з трьома дітьми майже кожен день!!!!
Плюси
Справно виконує свої функції
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SmallStar FC8230/01 Пилосос із мішком для пилу
Дата використання 2018-07-28
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SmallStar FC8230/01 Пилосос із мішком для пилу
Дата використання 2018-07-28