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FC8291/02
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Повторное использование мешка для пыли CompactGo
Какие мешки для пыли подходят к пылесосу Philips CompactGo?
Совместимы ли аксессуары моего пылесоса Philips с другими моделями?
Как узнать, что мешок для пыли в пылесосе заполнен
Когда и как менять мешок для пыли пылесоса Philips?
Где указан номер модели / серийный номер пылесоса Philips?
Как выполнять очистку фильтра пылесоса Philips?
Пылесос Philips не включается
Пылесос Philips перегревается
Индикатор в пылесосе Philips срабатывает тогда, когда мешок для пыли еще не заполнен
Низкая мощность всасывания пылесоса Philips
Мощность всасывания пылесоса Philips с мешком снизилась
Отсек пылесборника в пылесосе Philips загрязнен
При использовании пылесоса Philips ощущаются удары статического электричества.