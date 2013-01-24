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Потужний всередині, компактний зовні
Новий пилосос Philips CompactGo полегшить прибирання. Він потужний, його легко переносити, зберігати та маневрувати ним. Можна насолоджуватися кращим прибиранням простим способом. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потужний всередині, компактний зовні
Новий пилосос Philips CompactGo полегшить прибирання. Він потужний, його легко переносити, зберігати та маневрувати ним. Можна насолоджуватися кращим прибиранням простим способом. Переглянути усі переваги
Потужний всередині, компактний зовні
Новий пилосос Philips CompactGo полегшить прибирання. Він потужний, його легко переносити, зберігати та маневрувати ним. Можна насолоджуватися кращим прибиранням простим способом. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потужний всередині, компактний зовні
Новий пилосос Philips CompactGo полегшить прибирання. Він потужний, його легко переносити, зберігати та маневрувати ним. Можна насолоджуватися кращим прибиранням простим способом. Переглянути усі переваги
Завдяки малій вазі та невеликому розміру пилосос можна легко переносити та переміщати під час прибирання.
Завдяки компактності пристрій можна легко зберігати, не займаючи багато місця.
Мала насадка і щілинна насадка допоможуть почистити меблі та поверхні, що вимагають обережного поводження.
Надзвичайно ефективне прибирання будь-якої підлоги завдяки мультинасадці, яка перемогла у рамках цієї оцінки споживачами. Широкий повітряний канал забезпечує оптимальний потік повітря та дає змогу ретельно прибирати навіть уздовж стін. Спеціальний подвійний шарнір забезпечує постійний контакт із підлогою для найкращих результатів прибирання. Ця високоякісна насадка, розроблена та створена в Німеччині компанією WesselWerk, має металеву підошву зі щітками по периметру та ретельно чистить тверду підлогу, щілини та килими.
Налаштування потужності дає змогу обирати рівень всмоктування залежно від типу поверхні, яку потрібно прибрати.
Конструкція
Ефективність
Фільтрація
Практичність
Насадки та аксесуари
Надійність
Вага та розміри
FC8023/04
FC8021/03