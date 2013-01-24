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    CompactGo

    Пилосос із мішком для пилу

    FC8291/02
    Загальна оцінка / 5
    • Потужний всередині, компактний зовні Потужний всередині, компактний зовні Потужний всередині, компактний зовні
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      CompactGo Пилосос із мішком для пилу

      FC8291/02
      Загальна оцінка / 5

      Потужний всередині, компактний зовні

      Новий пилосос Philips CompactGo полегшить прибирання. Він потужний, його легко переносити, зберігати та маневрувати ним. Можна насолоджуватися кращим прибиранням простим способом. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      CompactGo Пилосос із мішком для пилу

      Потужний всередині, компактний зовні

      Новий пилосос Philips CompactGo полегшить прибирання. Він потужний, його легко переносити, зберігати та маневрувати ним. Можна насолоджуватися кращим прибиранням простим способом. Переглянути усі переваги

      Потужний всередині, компактний зовні

      Новий пилосос Philips CompactGo полегшить прибирання. Він потужний, його легко переносити, зберігати та маневрувати ним. Можна насолоджуватися кращим прибиранням простим способом. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      CompactGo Пилосос із мішком для пилу

      Потужний всередині, компактний зовні

      Новий пилосос Philips CompactGo полегшить прибирання. Він потужний, його легко переносити, зберігати та маневрувати ним. Можна насолоджуватися кращим прибиранням простим способом. Переглянути усі переваги

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        CompactGo

        CompactGo

        Пилосос із мішком для пилу

        Усього:

        Потужний всередині, компактний зовні

        Можна змінювати потужність, не займаючи місця

        • 1400 Вт
        Легкий і компактний для свободи пересування

        Легкий і компактний для свободи пересування

        Завдяки малій вазі та невеликому розміру пилосос можна легко переносити та переміщати під час прибирання.

        Невеликий пристрій для компактного зберігання

        Невеликий пристрій для компактного зберігання

        Завдяки компактності пристрій можна легко зберігати, не займаючи багато місця.

        Мала насадка і щілинна насадка

        Мала насадка і щілинна насадка

        Мала насадка і щілинна насадка допоможуть почистити меблі та поверхні, що вимагають обережного поводження.

        Переможець тестування: мультинасадка для ретельного та обережного прибирання

        Переможець тестування: мультинасадка для ретельного та обережного прибирання

        Надзвичайно ефективне прибирання будь-якої підлоги завдяки мультинасадці, яка перемогла у рамках цієї оцінки споживачами. Широкий повітряний канал забезпечує оптимальний потік повітря та дає змогу ретельно прибирати навіть уздовж стін. Спеціальний подвійний шарнір забезпечує постійний контакт із підлогою для найкращих результатів прибирання. Ця високоякісна насадка, розроблена та створена в Німеччині компанією WesselWerk, має металеву підошву зі щітками по периметру та ретельно чистить тверду підлогу, щілини та килими.

        Потужність 1400 Вт

        Потужність 1400 Вт

        Мішок для пилу, який можна мити

        Мішок для пилу, який можна мити

        Налаштування потужності

        Налаштування потужності дає змогу обирати рівень всмоктування залежно від типу поверхні, яку потрібно прибрати.

        Технічні характеристики

        • Конструкція

          Колір
          Вишневий

        • Ефективність

          Вхідна потужність (макс.)
          1400  Вт
          Вхідна потужність (ІЕС)
          1000  Вт
          Потужність всмоктування (макс.)
          240  Вт
          Залишковий тиск (макс.)
          20  кПа
          Потік повітря (макс.)
          26,6  л/с
          Рівень шуму (Lc IEC)
          84  дБ

        • Фільтрація

          Місткість мішка для пилу
          1,6  л
          Фільтр відпрацьованого повітря
          Мікрофільтр
          Фільтр двигуна
          Губка для чищення

        • Практичність

          Радіус дії
          6  м
          Довжина шнура
          4  м
          Тип трубки
          Фіксована металева трубка з 2-х частин
          Ручка
          Ергономічна ручка з регулятором повітря
          Ручка для перенесення
          Вгорі
          З’єднання трубки
          Конічне
          Засоби для фіксації або зберігання
          Вертикально та горизонтально
          Тип коліщаток
          Пластик
          Керування живленням
          Так

        • Насадки та аксесуари

          Стандартна насадка
          Універсальна насадка
          Аксесуари в комплекті
          • Щілинна насадка
          • Мала насадка

        • Надійність

          Упаковка
          > 75% перероблених матеріалів
          Посібник користувача
          100% перероблений папір

        • Вага та розміри

          Вага виробу
          4  кг
          Розміри виробу (Д х Ш х В)
          337 х 260 х 233  мм

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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