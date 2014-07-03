Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Потужний всередині, компактний зовні
Новий пилосос Philips CompactGo полегшить прибирання. Він потужний, його легко переносити, зберігати та маневрувати ним. Можна насолоджуватися кращим прибиранням простим способом.
1400 Вт
Мішок для пилу можна мити та використовувати повторно, тому вам не доведеться турбуватися про покупку заміни.
Завдяки малій вазі та невеликому розміру пилосос можна легко переносити та переміщати під час прибирання.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
Перейти до розділу
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
kasienka88
03/07/2014
Polska
Polecam ten produkt
Powiem tak odkurzacz taki miałam leży teraz na strychu biedaczek zajechany :) ale używałam go dosyć długo bo to jeszcze był odkurzacz mojej mamy. Idealny dla mieszkania, łatwy w użyciu. Zgrabny i dobrze odkurzający
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про CompactGo FC8291/02 Odkurzacz workowy
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про CompactGo FC8291/02 Odkurzacz workowy