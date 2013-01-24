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    Expression

    Мешковый пылесос

    FC8608/03
    Общая оценка / 5
    • Максимальная мощность всасывания Максимальная мощность всасывания Максимальная мощность всасывания
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      Expression Мешковый пылесос

      FC8608/03
      Общая оценка / 5

      Максимальная мощность всасывания

      Этот пылесос мощностью 1800 Вт обладает высокой мощностью всасывания — не менее 350 Вт! Эта модель поставляется с дополнительной турбо щеткой, оснащена системой 5-уровневой фильтрации, кассетой Clean Comfort и удлиненным шнуром. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Expression Мешковый пылесос

      Максимальная мощность всасывания

      Этот пылесос мощностью 1800 Вт обладает высокой мощностью всасывания — не менее 350 Вт! Эта модель поставляется с дополнительной турбо щеткой, оснащена системой 5-уровневой фильтрации, кассетой Clean Comfort и удлиненным шнуром. Узнать обо всех преимуществах

      Максимальная мощность всасывания

      Этот пылесос мощностью 1800 Вт обладает высокой мощностью всасывания — не менее 350 Вт! Эта модель поставляется с дополнительной турбо щеткой, оснащена системой 5-уровневой фильтрации, кассетой Clean Comfort и удлиненным шнуром. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Expression Мешковый пылесос

      Максимальная мощность всасывания

      Этот пылесос мощностью 1800 Вт обладает высокой мощностью всасывания — не менее 350 Вт! Эта модель поставляется с дополнительной турбо щеткой, оснащена системой 5-уровневой фильтрации, кассетой Clean Comfort и удлиненным шнуром. Узнать обо всех преимуществах

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        Expression

        Expression

        Мешковый пылесос

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Максимальная мощность всасывания

        • AnimalCare
        Мотор 1800 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 350 Вт

        Мотор 1800 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 350 Вт

        Мотор пылесоса 1800 Вт обеспечивает мощность всасывания 350 Вт для идеальных результатов уборки.

        Уникальная кассета Clean Comfort помогает избежать контакта с пылью

        Уникальная кассета Clean Comfort помогает избежать контакта с пылью

        Благодаря специальному запатентованному держателю мешка для пыли в этом пылесосе Philips при его утилизации контакт с пылью исключается.

        Турбо щетка удаляет на 25 % больше волос и пыли

        Турбо щетка удаляет на 25 % больше волос и пыли

        Насадка Turbo со щеткой служит для глубокой очистки ковров, а также для быстрого сбора волос и пуха. Вращающаяся щетка эффективно удаляет частицы пыли и волосы, обеспечивая повышение производительности уборки ковров на 25 %. Колесики насадки защищают твердые полы от повреждений.

        Мягкие прорезиненные колеса

        Мягкие прорезиненные колеса

        Пылесос с резиновыми колесами легко скользит по полу с твердым покрытием, не царапая его.

        Технические характеристики

        • Дизайн

          цвет
          Темно-синий с фиолетовым оттенком

        • Фильтрация

          Тип мешка для пыли
          Хлопчатобумажный мешок
          Вместительность пылесборника
          3  л
          Выходной фильтр
          Фильтр Super Clean Air HEPA 12

        • Насадки и принадлежности

          Аксессуары в комплекте
          • Щелевая насадка
          • Маленькая насадка
          Хранение принадлежностей
          На защелке трубки
          Стандартная насадка
          Универсальная насадка

        • Высокое качество

          Воздушный поток (макс)
          40  л/с
          Входная мощность (IEC)
          1600  Вт
          Входная мощность (макс)
          1800  Вт
          Уровень шума (Lc IEC)
          82  дБ
          Мощность всасывания (макс.)
          350  Вт
          Вакуум (макс)
          30  кПа

        • Простота использования

          Радиус действия
          10  м
          Ручка для переноски
          Передний
          Кассета Clean Comfort
          Да
          Длина шнура
          7  м
          Соединительная деталь трубки
          Коническое
          Индикатор заполнения мешка для пыли
          Да
          Регулятор мощности
          Электронный переключатель включения
          Тип трубки
          Металлическая лакированная телескопическая трубка из двух частей
          Тип колес
          Резина

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