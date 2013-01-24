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    Expression

    Пилосос із мішком для пилу

    FC8608/03
    Загальна оцінка / 5
    • Найвища ефективність чищення за прийнятну ціну Найвища ефективність чищення за прийнятну ціну Найвища ефективність чищення за прийнятну ціну
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      Expression Пилосос із мішком для пилу

      FC8608/03
      Загальна оцінка / 5

      Найвища ефективність чищення за прийнятну ціну

      Цей потужний пилосос 1800 Вт забезпечує потужність всмоктування не менше 350 Вт! Модель постачається з додатковою насадкою з турбощіткою, має 5-рівневу систему фільтрації, касету Clean Comfort та надзвичайно довгий шнур. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Expression Пилосос із мішком для пилу

      Найвища ефективність чищення за прийнятну ціну

      Цей потужний пилосос 1800 Вт забезпечує потужність всмоктування не менше 350 Вт! Модель постачається з додатковою насадкою з турбощіткою, має 5-рівневу систему фільтрації, касету Clean Comfort та надзвичайно довгий шнур. Переглянути усі переваги

      Найвища ефективність чищення за прийнятну ціну

      Цей потужний пилосос 1800 Вт забезпечує потужність всмоктування не менше 350 Вт! Модель постачається з додатковою насадкою з турбощіткою, має 5-рівневу систему фільтрації, касету Clean Comfort та надзвичайно довгий шнур. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Expression Пилосос із мішком для пилу

      Найвища ефективність чищення за прийнятну ціну

      Цей потужний пилосос 1800 Вт забезпечує потужність всмоктування не менше 350 Вт! Модель постачається з додатковою насадкою з турбощіткою, має 5-рівневу систему фільтрації, касету Clean Comfort та надзвичайно довгий шнур. Переглянути усі переваги

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        Expression

        Expression

        Пилосос із мішком для пилу

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        Найвища ефективність чищення за прийнятну ціну

        • AnimalCare
        Двигун потужністю 1800 Вт із максимальною силою всмоктування 350 Вт

        Двигун потужністю 1800 Вт із максимальною силою всмоктування 350 Вт

        Пилосос із двигуном потужністю 1800 Вт із максимальною силою всмоктування 350 Вт гарантує неперевершені результати прибирання.

        Унікальна касета Clean Comfort – це жодного контакту з пилом

        Унікальна касета Clean Comfort – це жодного контакту з пилом

        Під час утилізації мішка для пилу Вашого пилососа Philips, Ви не контактуватимете з пилом завдяки цьому запатентованому тримачу мішка для пилу.

        Насадка з турбощіткою видаляє на 25% більше волосся та пилу

        Насадка з турбощіткою видаляє на 25% більше волосся та пилу

        За допомогою насадки з турбощіткою можна глибоко чистити килими і швидко збирати волосся та пух. Щітка, що обертається, активно видаляє дрібний пил та волосся, тому на 25% краще чистить килими. Коліщатка на насадці запобігають пошкодженню поверхні під час використання на твердій підлозі.

        М’які гумові коліщатка

        М’які гумові коліщатка

        Цей пилосос має гумові коліщатка, які забезпечують його гладке ковзання по твердій підлозі без ризику залишити подряпини.

        Технічні характеристики

        • Дизайн

          Колір
          Темно-синій

        • Фільтрація

          Тип мішка для пилу
          Бавовняний мішок
          Місткість мішка для пилу
          3  л
          Фільтр відпрацьованого повітря
          Фільтр Super Clean Air HEPA 12

        • Насадки та аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Щілинна насадка
          • Мала насадка
          Зберігання аксесуарів
          Фіксація на трубці
          Стандартна насадка
          Універсальна насадка

        • Ефективність

          Потік повітря (макс.)
          40  л/с
          Вхідна потужність (ІЕС)
          1600  Вт
          Вхідна потужність (макс.)
          1800  Вт
          Рівень шуму (Lc IEC)
          82  дБ
          Потужність всмоктування (макс.)
          350  Вт
          Залишковий тиск (макс.)
          30  кПа

        • Практичність

          Радіус дії
          10  м
          Ручка для перенесення
          Передня сторона
          Касета Clean Comfort
          Так
          Довжина шнура
          7  м
          З’єднання трубки
          Конічне
          Індикатор заповнення
          Так
          Керування живленням
          Електронні елементи керування на пристрої
          Тип трубки
          Металева лакована телескопічна трубка з 2-х частин
          Тип коліщаток
          Гума

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