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    Expression

    Мешковый пылесос

    FC8611/01
    Общая оценка / 5
    • Не оставляет шансов пыли Не оставляет шансов пыли Не оставляет шансов пыли
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      Expression Мешковый пылесос

      FC8611/01
      Общая оценка / 5

      Не оставляет шансов пыли

      Пылесос Expression обеспечивает эффективную фильтрацию воздуха от пыльцы, спор и аллергенов. Моющийся фильтр HEPA 12 в сочетании с мешками для пыли Clinic S-bag удерживает 99,9 % пыли. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Expression Мешковый пылесос

      Не оставляет шансов пыли

      Пылесос Expression обеспечивает эффективную фильтрацию воздуха от пыльцы, спор и аллергенов. Моющийся фильтр HEPA 12 в сочетании с мешками для пыли Clinic S-bag удерживает 99,9 % пыли. Узнать обо всех преимуществах

      Не оставляет шансов пыли

      Пылесос Expression обеспечивает эффективную фильтрацию воздуха от пыльцы, спор и аллергенов. Моющийся фильтр HEPA 12 в сочетании с мешками для пыли Clinic S-bag удерживает 99,9 % пыли. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Expression Мешковый пылесос

      Не оставляет шансов пыли

      Пылесос Expression обеспечивает эффективную фильтрацию воздуха от пыльцы, спор и аллергенов. Моющийся фильтр HEPA 12 в сочетании с мешками для пыли Clinic S-bag удерживает 99,9 % пыли. Узнать обо всех преимуществах

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        Expression

        Expression

        Мешковый пылесос

        Philips магазин цена

        Итого:

        Не оставляет шансов пыли

        Многочисленные фильтры задерживают 99,9% пыли

        • HomeCare
        Мотор 1800 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 350 Вт

        Мотор 1800 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 350 Вт

        Мотор пылесоса 1800 Вт обеспечивает мощность всасывания 350 Вт для идеальных результатов уборки.

        Фильтр HEPA 12 способен удерживать 99,5% частиц пыли

        Фильтр HEPA 12 способен удерживать 99,5% частиц пыли

        Фильтр HEPA 12 задерживает не менее 99,5% вредных микроскопических насекомых, вызывающих респираторные аллергии.

        Мешки для пыли Clinic S-bag собирают до 99,9% всей пыли

        Мешки для пыли Clinic S-bag собирают до 99,9% всей пыли

        Материал мешка для пыли фильтрует до 99,9% пыльцы, спор и аллергенов. Незаменим для людей, страдающих от аллергии!

        Уникальная кассета Clean Comfort помогает избежать контакта с пылью

        Уникальная кассета Clean Comfort помогает избежать контакта с пылью

        Благодаря специальному запатентованному держателю мешка для пыли в этом пылесосе Philips при его утилизации контакт с пылью исключается.

        Технические характеристики

        • Дизайн

          цвет
          Иссиня-черный

        • Фильтрация

          Тип мешка для пыли
          Мешок для пыли S-bag Clinic — гипоаллергенный
          Вместительность пылесборника
          3  л
          Выходной фильтр
          Моющийся фильтр Super Clean Air HEPA 12
          Фильтр защиты электродвигателя
          Тройной слой

        • Насадки и принадлежности

          Аксессуары в комплекте
          • Щелевая насадка
          • Маленькая насадка
          Хранение принадлежностей
          На защелке трубки
          Стандартная насадка
          Универсальная насадка

        • Высокое качество

          Воздушный поток (макс)
          40  л/с
          Входная мощность (IEC)
          1600  Вт
          Входная мощность (макс)
          1800  Вт
          Уровень шума (Lc IEC)
          82  дБ
          Мощность всасывания (макс.)
          350  Вт
          Вакуум (макс)
          30  кПа

        • Простота использования

          Радиус действия
          10  м
          Ручка для переноски
          Передний
          Кассета Clean Comfort
          Да
          Длина шнура
          7  м
          Соединительная деталь трубки
          Коническое
          Индикатор заполнения мешка для пыли
          Да
          Регулятор мощности
          Электронный переключатель включения
          Тип трубки
          Металлическая лакированная телескопическая трубка из двух частей
          Тип колес
          Пластик

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