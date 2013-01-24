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Не оставляет шансов пыли
Пылесос Expression обеспечивает эффективную фильтрацию воздуха от пыльцы, спор и аллергенов. Моющийся фильтр HEPA 12 в сочетании с мешками для пыли Clinic S-bag удерживает 99,9 % пыли. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Не оставляет шансов пыли
Пылесос Expression обеспечивает эффективную фильтрацию воздуха от пыльцы, спор и аллергенов. Моющийся фильтр HEPA 12 в сочетании с мешками для пыли Clinic S-bag удерживает 99,9 % пыли. Узнать обо всех преимуществах
Не оставляет шансов пыли
Пылесос Expression обеспечивает эффективную фильтрацию воздуха от пыльцы, спор и аллергенов. Моющийся фильтр HEPA 12 в сочетании с мешками для пыли Clinic S-bag удерживает 99,9 % пыли. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Не оставляет шансов пыли
Пылесос Expression обеспечивает эффективную фильтрацию воздуха от пыльцы, спор и аллергенов. Моющийся фильтр HEPA 12 в сочетании с мешками для пыли Clinic S-bag удерживает 99,9 % пыли. Узнать обо всех преимуществах
Мешковый пылесос
Philips магазин цена
Итого:
Мотор пылесоса 1800 Вт обеспечивает мощность всасывания 350 Вт для идеальных результатов уборки.
Фильтр HEPA 12 задерживает не менее 99,5% вредных микроскопических насекомых, вызывающих респираторные аллергии.
Материал мешка для пыли фильтрует до 99,9% пыльцы, спор и аллергенов. Незаменим для людей, страдающих от аллергии!
Благодаря специальному запатентованному держателю мешка для пыли в этом пылесосе Philips при его утилизации контакт с пылью исключается.
Дизайн
Фильтрация
Насадки и принадлежности
Высокое качество
Простота использования