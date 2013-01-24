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Expression

Пилосос із мішком для пилу

FC8611/01
Загальна оцінка / 5
  • Не залишає пилу жодного шансу Не залишає пилу жодного шансу Не залишає пилу жодного шансу
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    Expression Пилосос із мішком для пилу

    FC8611/01
    Загальна оцінка / 5

    Не залишає пилу жодного шансу

    Пилосос Philips Expression із контейнером забезпечує ефективний спосіб фільтрації пилу, спор та алергенів, наявних у повітрі. Фільтр HEPA 12, який можна мити, у поєднанні з мішком для пилу s-bag Clinic, затримує до 99,9% всього пилу. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Expression Пилосос із мішком для пилу

    Не залишає пилу жодного шансу

    Пилосос Philips Expression із контейнером забезпечує ефективний спосіб фільтрації пилу, спор та алергенів, наявних у повітрі. Фільтр HEPA 12, який можна мити, у поєднанні з мішком для пилу s-bag Clinic, затримує до 99,9% всього пилу. Переглянути усі переваги

    Не залишає пилу жодного шансу

    Пилосос Philips Expression із контейнером забезпечує ефективний спосіб фільтрації пилу, спор та алергенів, наявних у повітрі. Фільтр HEPA 12, який можна мити, у поєднанні з мішком для пилу s-bag Clinic, затримує до 99,9% всього пилу. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Expression Пилосос із мішком для пилу

    Не залишає пилу жодного шансу

    Пилосос Philips Expression із контейнером забезпечує ефективний спосіб фільтрації пилу, спор та алергенів, наявних у повітрі. Фільтр HEPA 12, який можна мити, у поєднанні з мішком для пилу s-bag Clinic, затримує до 99,9% всього пилу. Переглянути усі переваги

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      Технічні характеристики

      • Дизайн

        Колір
        Чорний

      • Фільтрація

        Тип мішка для пилу
        s-bag Clinic Anti-allergy
        Місткість мішка для пилу
        3  л
        Фільтр відпрацьованого повітря
        Фільтр Ultra Clean Air HEPA 12, який можна мити
        Фільтр двигуна
        Потрійний шар

      • Насадки та аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Щілинна насадка
        • Мала насадка
        Зберігання аксесуарів
        Фіксація на трубці
        Стандартна насадка
        Універсальна насадка

      • Ефективність

        Потік повітря (макс.)
        40  л/с
        Вхідна потужність (ІЕС)
        1600  Вт
        Вхідна потужність (макс.)
        1800  Вт
        Рівень шуму (Lc IEC)
        82  дБ
        Потужність всмоктування (макс.)
        350  Вт
        Залишковий тиск (макс.)
        30  кПа

      • Практичність

        Радіус дії
        10  м
        Ручка для перенесення
        Передня сторона
        Касета Clean Comfort
        Так
        Довжина шнура
        7  м
        З’єднання трубки
        Конічне
        Індикатор заповнення
        Так
        Керування живленням
        Електронні елементи керування на пристрої
        Тип трубки
        Металева лакована телескопічна трубка з 2-х частин
        Тип коліщаток
        Пластик

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