Не залишає пилу жодного шансу
Пилосос Philips Expression із контейнером забезпечує ефективний спосіб фільтрації пилу, спор та алергенів, наявних у повітрі. Фільтр HEPA 12, який можна мити, у поєднанні з мішком для пилу s-bag Clinic, затримує до 99,9% всього пилу. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Не залишає пилу жодного шансу
Пилосос Philips Expression із контейнером забезпечує ефективний спосіб фільтрації пилу, спор та алергенів, наявних у повітрі. Фільтр HEPA 12, який можна мити, у поєднанні з мішком для пилу s-bag Clinic, затримує до 99,9% всього пилу. Переглянути усі переваги
Не залишає пилу жодного шансу
Пилосос Philips Expression із контейнером забезпечує ефективний спосіб фільтрації пилу, спор та алергенів, наявних у повітрі. Фільтр HEPA 12, який можна мити, у поєднанні з мішком для пилу s-bag Clinic, затримує до 99,9% всього пилу. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Не залишає пилу жодного шансу
Пилосос Philips Expression із контейнером забезпечує ефективний спосіб фільтрації пилу, спор та алергенів, наявних у повітрі. Фільтр HEPA 12, який можна мити, у поєднанні з мішком для пилу s-bag Clinic, затримує до 99,9% всього пилу. Переглянути усі переваги
Пилосос із двигуном потужністю 1800 Вт із максимальною силою всмоктування 350 Вт гарантує неперевершені результати прибирання.
Цей фільтр HEPA 12, який можна мити, усуває щонайменше 99,5% усіх шкідливих мікроскопічних алергенів, що спричиняють різні види респіраторної алергії.
Цей мішок для пилу фільтрує до 99,9% пилу, спор та алергенів. Ідеальний для людей, які страждають від алергій!
Під час утилізації мішка для пилу Вашого пилососа Philips, Ви не контактуватимете з пилом завдяки цьому запатентованому тримачу мішка для пилу.
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