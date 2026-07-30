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Больше не доступен
FC8652/01
2000 Вт
Технология AirflowMax
Фильтр EPA 10
Технология Airflow Max увеличивает поток воздуха, поэтому мешок для пыли наполняется равномерно. Таким образом, даже если мешок полностью заполнен, пылесос сохраняет максимальную мощность всасывания.
Мотор 2000 Вт обеспечивает максимальную мощность всасывания 400 Вт и гарантирует отличные результаты уборки.
Специально разработанный отсек для пылесборника емкостью 4 л обеспечивает оптимальное использование мешка и позволяет менять его значительно реже.
Отзывы
По сравнению с Philips PowerLife. Внутрикорпоративное тестирование, август 2013 г.