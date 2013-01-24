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    Performer Active

    Мешковый пылесос

    FC8652/01
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    • Максимальная мощность всасывания для превосходных результатов* Максимальная мощность всасывания для превосходных результатов* Максимальная мощность всасывания для превосходных результатов*
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      Performer Active Мешковый пылесос

      FC8652/01
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        Performer Active

        Performer Active

        Мешковый пылесос

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Максимальная мощность всасывания для превосходных результатов*

        С технологией Airflow Max и мешком для пыли емкостью 4 л

        • 2000 Вт
        • Технология AirflowMax
        • Фильтр EPA 10
        Революционная технология Airflow Max для максимальной мощности всасывания

        Революционная технология Airflow Max для максимальной мощности всасывания

        Технология Airflow Max увеличивает поток воздуха, поэтому мешок для пыли наполняется равномерно. Таким образом, даже если мешок полностью заполнен, пылесос сохраняет максимальную мощность всасывания.

        Мотор 2000 Вт обеспечивает мощность всасывания 400 Вт

        Мотор 2000 Вт обеспечивает мощность всасывания 400 Вт

        Мотор 2000 Вт обеспечивает максимальную мощность всасывания 400 Вт и гарантирует отличные результаты уборки.

        Мешок для пыли емкостью 4 л не требует частой замены

        Мешок для пыли емкостью 4 л не требует частой замены

        Специально разработанный отсек для пылесборника емкостью 4 л обеспечивает оптимальное использование мешка и позволяет менять его значительно реже.

        Удлиненная эргономичная ручка упрощает уборку даже самых труднодоступных мест

        Удлиненная эргономичная ручка упрощает уборку даже самых труднодоступных мест

        Эргономичная ручка удобна в использовании. Удлиненная конструкция позволяет убирать пыль даже в труднодоступных местах.

        Мешки S-bag Classic Long Performance служат на 50 % дольше

        Мешки S-bag Classic Long Performance служат на 50 % дольше

        Новые синтетические мешки для пыли Philips гарантируют высокую мощность всасывания и тщательную фильтрацию, даже если мешок заполнен.

        AirSeal с фильтром EPA10 для чистого воздуха

        Фильтр EPA10 и AirSeal удерживают мельчайшие частички пыли, поэтому из пылесоса выходит чистый воздух без пыли.

        Технические характеристики

        • Дизайн

          цвет
          Насыщенный красный

        • Высокое качество

          Входная мощность (макс)
          2000  Вт
          Входная мощность (IEC)
          1800  Вт
          Мощность всасывания (макс.)
          400  Вт
          Вакуум (макс)
          30  кПа
          Воздушный поток (макс)
          42  л/с
          Уровень шума (Lc IEC)
          82  дБ

        • Фильтрация

          Вместительность пылесборника
          4  л
          Выходной фильтр
          Фильтр EPA 10
          Фильтр защиты электродвигателя
          Микрофильтр

        • Простота использования

          Радиус действия
          9  м
          Длина шнура
          6  м
          Тип трубки
          Металлическая телескопическая трубка из двух частей
          Ручка
          Эргономичная ручка с регулятором силы всасывания
          Ручка для переноски
          Передний
          Соединительная деталь трубки
          Коническое
          Система хранения
          Вертикальный или горизонтальный
          Тип колес
          Резина

        • Насадки и принадлежности

          Стандартная насадка
          Универсальная насадка
          Аксессуары в комплекте
          • Щелевая насадка
          • Маленькая насадка

        • Забота об окружающей среде

          Инструкция по эксплуатации
          из 100 % переработанной бумаги

        • Вес и габариты

          Вес изделия
          5,2  кг
          Размеры изделия (ДхШхВ)
          447 x 304 x 234  миллиметра

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              • *По сравнению с Philips PowerLife. Внутрикорпоративное тестирование, август 2013 г.

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