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Більше не доступний
2000 Вт
Технологія AirflowMax
Фільтр EPA 10
Технологія AirflowMax максимально прискорює потік повітря, що дає змогу мішку для пилу рівномірно розкладатися, тож ви отримуєте максимальну потужність всмоктування, навіть коли мішок заповнений!
Двигун 2000 Вт забезпечує високу потужність всмоктування 400 Вт для дивовижних результатів прибирання.
Спеціальна конструкція пилозбірника об’ємом 4 л дає змогу максимально використовувати мішок для пилу, тож ви зможете прибирати довше.
4.7
з 5
3
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
BMary
08/03/2019
România
recomand
„Recenzie din campania Philips” Ocupa spatiu mic la depozitare, ca si putere este ok
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Performer Active FC8652/01 Aspirator cu sac
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Performer Active FC8652/01 Aspirator cu sac
CosminDaniel
22/04/2015
România
Super tare
Am avut ceva asemanator de la alta firma, dar acesta FC8652, este super tare, are putere mare de aspirare de ridica covorul.... Pacat ca se vor scoate de pe piata, mi-as ma-i lua unul si mai puternic de rezerva. Cosmin
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Performer Active FC8652/01 Aspirator cu sac
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Performer Active FC8652/01 Aspirator cu sac
TomekWu
16/04/2014
Polska
Jest zdecydowanie wart swojej ceny.
Krótko i zwięźle: - jest mniej zwortny niż na przykład FC9014/01, a przyczynę upatruję przez nieco odmienny sposób montażu węża do korpusu, co czasem może również powodować wywracanie się odkurzacza (szczególnie przy nagłej zmianie kierunku "jazdy"); - zdecydowanie zbyt głośny przy włączonych "wyższych" trybach ssania, ale najbardziej podstawowy tryb jest wystarczający jak na moje potrzeby; - poza tym sprawdza się bardzo dobrze (korzystam z niego 2-3 razy w tygodniu na metrażu do 100 metrów kwadratowych);
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Odkurzacz workowy Performer Active FC8652/01
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Odkurzacz workowy Performer Active FC8652/01
Результати у порівнянні з Philips PowerLife, власне тестування в серпні 2013 року