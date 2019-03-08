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  • Макс. потужність всмоктування для кращих результатів прибирання*
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Більше не доступний

Performer ActiveПилосос із мішком для пилу

FC8652/01

4.7
| (3) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Макс. потужність всмоктування для кращих результатів прибирання*
Новий пилосос Philips Performer Active прибирає краще завдяки технології AirFlow Plus та потужному двигуну 2000 Вт
Переглянути всі переваги

Із технологією AirFlowMax та 4-л пилозбірником

Макс. потужність всмоктування для кращих результатів прибирання*

  • 2000 Вт

  • Технологія AirflowMax

  • Фільтр EPA 10

Революційна технологія AirflowMax для надзвичайної потужності всмоктування

Революційна технологія AirflowMax для надзвичайної потужності всмоктування

Технологія AirflowMax максимально прискорює потік повітря, що дає змогу мішку для пилу рівномірно розкладатися, тож ви отримуєте максимальну потужність всмоктування, навіть коли мішок заповнений!

Двигун 2000 Вт із максимальною потужністю всмоктування 400 Вт

Двигун 2000 Вт із максимальною потужністю всмоктування 400 Вт

Двигун 2000 Вт забезпечує високу потужність всмоктування 400 Вт для дивовижних результатів прибирання.

Пилозбірник об’ємом 4 л для тривалішого прибирання

Пилозбірник об’ємом 4 л для тривалішого прибирання

Спеціальна конструкція пилозбірника об’ємом 4 л дає змогу максимально використовувати мішок для пилу, тож ви зможете прибирати довше.

Технічні характеристики

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Запасні частини та аксесуари

Відгуки

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4.7

з 5

3

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

08/03/2019

România

România

recomand

„Recenzie din campania Philips” Ocupa spatiu mic la depozitare, ca si putere este ok

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Performer Active FC8652/01 Aspirator cu sac

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Performer Active FC8652/01 Aspirator cu sac

22/04/2015

România

România

Super tare

Am avut ceva asemanator de la alta firma, dar acesta FC8652, este super tare, are putere mare de aspirare de ridica covorul.... Pacat ca se vor scoate de pe piata, mi-as ma-i lua unul si mai puternic de rezerva. Cosmin

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Performer Active FC8652/01 Aspirator cu sac

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Performer Active FC8652/01 Aspirator cu sac

16/04/2014

Polska

Polska

Jest zdecydowanie wart swojej ceny.

Krótko i zwięźle: - jest mniej zwortny niż na przykład FC9014/01, a przyczynę upatruję przez nieco odmienny sposób montażu węża do korpusu, co czasem może również powodować wywracanie się odkurzacza (szczególnie przy nagłej zmianie kierunku "jazdy"); - zdecydowanie zbyt głośny przy włączonych "wyższych" trybach ssania, ale najbardziej podstawowy tryb jest wystarczający jak na moje potrzeby; - poza tym sprawdza się bardzo dobrze (korzystam z niego 2-3 razy w tygodniu na metrażu do 100 metrów kwadratowych);

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Odkurzacz workowy Performer Active FC8652/01

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Odkurzacz workowy Performer Active FC8652/01

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      Примітки

      1. Результати у порівнянні з Philips PowerLife, власне тестування в серпні 2013 року