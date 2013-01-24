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Пилосос із мішком для пилу
Ціна магазину Philips
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Технологія AirflowMax максимально прискорює потік повітря, що дає змогу мішку для пилу рівномірно розкладатися, тож Ви отримуєте максимальну потужність всмоктування, навіть коли мішок заповнений!
Двигун 2000 Вт забезпечує високу потужність всмоктування 400 Вт для дивовижних результатів прибирання.
Спеціальна конструкція пилозбірника об’ємом 4 л дає змогу максимально використовувати мішок для пилу, тож Ви зможете прибирати довше.
Ця ручка ергономічної форми зручна в користуванні. Вона надзвичайно довга, тож це дасть змогу діставати далі та легко прибирати у важкодоступних місцях.
Цей новий синтетичний мішок для пилу від Philips розроблено для тривалої ефективності роботи пилососа, тобто для збереження високої потужності всмоктування та максимальної фільтрації аж до цілковитого заповнення мішка, коли його можна утилізувати.
Фільтр EPA10 та AirSeal вловлюють найдрібніший пил, перш ніж повітря буде видуто з пилососа, що забезпечує чисте здорове повітря без пилу.
Конструкція
Ефективність
Фільтрація
Практичність
Насадки та аксесуари
Надійність
Вага та розміри
FC8023/04
FC8021/03