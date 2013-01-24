Мішка для пилу s-bag Classic Long Performance вистачає на 50% довше

Цей новий синтетичний мішок для пилу від Philips розроблено для тривалої ефективності роботи пилососа, тобто для збереження високої потужності всмоктування та максимальної фільтрації аж до цілковитого заповнення мішка, коли його можна утилізувати.