  • Безкоштовна доставка та повернення

  • Офіційна гарантія

  • Повернення протягом 30 днів

  • Придбайте безпосередньо у Philips

Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    Performer Active

    Пилосос із мішком для пилу

    FC8652/01
    Отримайте підтримку для цього виробу
    • Макс. потужність всмоктування для кращих результатів прибирання* Макс. потужність всмоктування для кращих результатів прибирання* Макс. потужність всмоктування для кращих результатів прибирання*
      -{discount-value}

      Performer Active Пилосос із мішком для пилу

      FC8652/01
      Отримайте підтримку для цього виробу

      Подібні вироби

      Дивитись усі. Пилосос із мішком для пилу

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне в одній покупці

        Ціна комплекту

        Пропустити

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Дивитись усі аксессуары
        Performer Active

        Performer Active

        Пилосос із мішком для пилу

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Макс. потужність всмоктування для кращих результатів прибирання*

        Із технологією AirFlowMax та 4-л пилозбірником

        • 2000 Вт
        • Технологія AirflowMax
        • Фільтр EPA 10
        Революційна технологія AirflowMax для надзвичайної потужності всмоктування

        Революційна технологія AirflowMax для надзвичайної потужності всмоктування

        Технологія AirflowMax максимально прискорює потік повітря, що дає змогу мішку для пилу рівномірно розкладатися, тож Ви отримуєте максимальну потужність всмоктування, навіть коли мішок заповнений!

        Двигун 2000 Вт із максимальною потужністю всмоктування 400 Вт

        Двигун 2000 Вт із максимальною потужністю всмоктування 400 Вт

        Двигун 2000 Вт забезпечує високу потужність всмоктування 400 Вт для дивовижних результатів прибирання.

        Пилозбірник об’ємом 4 л для тривалішого прибирання

        Пилозбірник об’ємом 4 л для тривалішого прибирання

        Спеціальна конструкція пилозбірника об’ємом 4 л дає змогу максимально використовувати мішок для пилу, тож Ви зможете прибирати довше.

        Досягає до будь-якого кутка завдяки надзвичайно довгій ергономічній ручці

        Досягає до будь-якого кутка завдяки надзвичайно довгій ергономічній ручці

        Ця ручка ергономічної форми зручна в користуванні. Вона надзвичайно довга, тож це дасть змогу діставати далі та легко прибирати у важкодоступних місцях.

        Мішка для пилу s-bag Classic Long Performance вистачає на 50% довше

        Мішка для пилу s-bag Classic Long Performance вистачає на 50% довше

        Цей новий синтетичний мішок для пилу від Philips розроблено для тривалої ефективності роботи пилососа, тобто для збереження високої потужності всмоктування та максимальної фільтрації аж до цілковитого заповнення мішка, коли його можна утилізувати.

        AirSeal із фільтром EPA10 для здорового повітря

        Фільтр EPA10 та AirSeal вловлюють найдрібніший пил, перш ніж повітря буде видуто з пилососа, що забезпечує чисте здорове повітря без пилу.

        Технічні характеристики

        • Конструкція

          Колір
          Насичений червоний

        • Ефективність

          Вхідна потужність (макс.)
          2000  Вт
          Вхідна потужність (ІЕС)
          1800  Вт
          Потужність всмоктування (макс.)
          400  Вт
          Залишковий тиск (макс.)
          30  кПа
          Потік повітря (макс.)
          42  л/с
          Рівень шуму (Lc IEC)
          82  дБ

        • Фільтрація

          Місткість мішка для пилу
          4  л
          Фільтр відпрацьованого повітря
          Фільтр EPA 10
          Фільтр двигуна
          Мікрофільтр

        • Практичність

          Радіус дії
          9  м
          Довжина шнура
          6  м
          Тип трубки
          Металева телескопічна трубка з 2-х частин
          Ручка
          Ергономічна ручка з регулятором повітря
          Ручка для перенесення
          Передня сторона
          З’єднання трубки
          Конічне
          Засоби для фіксації або зберігання
          Вертикально та горизонтально
          Тип коліщаток
          Гума

        • Насадки та аксесуари

          Стандартна насадка
          Універсальна насадка
          Аксесуари в комплекті
          • Щілинна насадка
          • Мала насадка

        • Надійність

          Посібник користувача
          100% перероблений папір

        • Вага та розміри

          Вага виробу
          5,2  кг
          Розміри виробу (Д х Ш х В)
          447 x 304 x 234  мм

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Знайти запасну частину або аксесуар

        Перейти до частин та аксесуарів

        Аксесуари для цього виробу

        Дивитись усі аксессуары

          Рекомендовані вироби

            Вироби, які Ви нещодавно переглядали

              Відгуки

              Оцініть цей продукт першим

              • *Результати у порівнянні з Philips PowerLife, власне тестування в серпні 2013 року

              Оплата

              Ми приймаємо наступні способи оплати
              • Оплата при отриманні товару

              Швидкі посилання

              Часті запитання
              Правила та умови
              Знайти замовлення
              Про Philips