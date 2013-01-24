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    Performer Active

    Мешковый пылесос

    FC8655/01
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Максимальная мощность всасывания для превосходных результатов* Максимальная мощность всасывания для превосходных результатов* Максимальная мощность всасывания для превосходных результатов*
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      Performer Active Мешковый пылесос

      FC8655/01
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Максимальная мощность всасывания для превосходных результатов*

      Благодаря технологии Airflow Plus и мощному мотору 2100 Вт новый пылесос Philips Performer Active обеспечивает более тщательную уборку. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Performer Active Мешковый пылесос

      Максимальная мощность всасывания для превосходных результатов*

      Благодаря технологии Airflow Plus и мощному мотору 2100 Вт новый пылесос Philips Performer Active обеспечивает более тщательную уборку. Узнать обо всех преимуществах

      Максимальная мощность всасывания для превосходных результатов*

      Благодаря технологии Airflow Plus и мощному мотору 2100 Вт новый пылесос Philips Performer Active обеспечивает более тщательную уборку. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Performer Active Мешковый пылесос

      Максимальная мощность всасывания для превосходных результатов*

      Благодаря технологии Airflow Plus и мощному мотору 2100 Вт новый пылесос Philips Performer Active обеспечивает более тщательную уборку. Узнать обо всех преимуществах

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        Performer Active

        Performer Active

        Мешковый пылесос

        Цена магазина Philips

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        Максимальная мощность всасывания для превосходных результатов*

        С технологией Airflow Max и мешком для пыли емкостью 4 л

        • 2100 Вт
        • Технология AirflowMax
        • Фильтр EPA 10
        • Паркет
        Революционная технология Airflow Max для максимальной мощности всасывания

        Революционная технология Airflow Max для максимальной мощности всасывания

        Технология Airflow Max увеличивает поток воздуха, поэтому мешок для пыли наполняется равномерно. Таким образом, даже если мешок полностью заполнен, пылесос сохраняет максимальную мощность всасывания.

        Мешок для пыли емкостью 4 л не требует частой замены

        Мешок для пыли емкостью 4 л не требует частой замены

        Специально разработанный отсек для пылесборника емкостью 4 л обеспечивает оптимальное использование мешка и позволяет менять его значительно реже.

        EPA AirSeal и фильтр EPA 10 для чистого воздуха

        EPA AirSeal и фильтр EPA 10 для чистого воздуха

        Фильтр EPA10 и AirSeal удерживают мельчайшие частички пыли, поэтому из пылесоса выходит чистый воздух без пыли.

        Удлиненная эргономичная ручка упрощает уборку даже самых труднодоступных мест

        Удлиненная эргономичная ручка упрощает уборку даже самых труднодоступных мест

        Эргономичная ручка удобна в использовании. Удлиненная конструкция позволяет убирать пыль даже в труднодоступных местах.

        Мешки S-bag Classic Long Performance служат на 50 % дольше

        Мешки S-bag Classic Long Performance служат на 50 % дольше

        Новые синтетические мешки для пыли Philips гарантируют высокую мощность всасывания и тщательную фильтрацию, даже если мешок заполнен.

        Насадка для паркета с мягкой щеткой предотвращает появление царапин

        Насадка для паркета с мягкой щеткой предотвращает появление царапин

        Насадка с мягкой щеткой, разработанная специально для бережной очистки твердых напольных покрытий, предотвращает появление царапин.

        Мотор мощностью 2100 Вт с максимальной силой всасывания 425 Вт

        Мотор мощностью 2100 Вт с максимальной силой всасывания 425 Вт

        Мотор мощностью 2100 Вт с максимальной силой всасывания 425 Вт для идеальных результатов уборки.

        Технические характеристики

        • Высокое качество

          Входная мощность (макс)
          2100 W
          Воздушный поток (макс)
          47 л/с
          Вес изделия
          5,2 kg
          Размеры изделия (ДхШхВ)
          447 x 304 x 234 mm
          Уровень шума (Lc IEC)
          80 дБ
          цвет
          Синий
          Входная мощность (IEC)
          1800 W
          Вакуум (макс)
          34 kPa
          Мощность всасывания (макс.)
          425 W

        • Простота использования

          Система хранения
          Вертикальный или горизонтальный
          Соединительная деталь трубки
          Коническое
          Длина шнура
          6 m
          Ручка
          Эргономичная ручка с регулятором силы всасывания
          Тип трубки
          Металлическая телескопическая трубка из двух частей
          Радиус действия
          9 m
          Тип колес
          Резина
          Ручка для переноски
          Передний

        • Насадки и аксессуары

          Дополнительная насадка
          Насадка для паркета
          Стандартная насадка
          Универсальная насадка
          Аксессуары в комплекте
          • Щелевая насадка
          • Маленькая насадка

        • Забота об окружающей среде

          Инструкция по эксплуатации
          из 100 % переработанной бумаги

        • Фильтрация

          Фильтр защиты электродвигателя
          Микрофильтр
          Вместительность пылесборника
          4 л
          Выходной фильтр
          Фильтр EPA 10

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            • *По сравнению с Philips PowerLife. Внутрикорпоративное тестирование, август 2013 г.

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