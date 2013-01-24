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Макс. потужність всмоктування для кращих результатів прибирання*
Новий пилосос Philips Performer Active прибирає краще завдяки технології AirFlow Plus та потужному двигуну 2100 Вт Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Макс. потужність всмоктування для кращих результатів прибирання*
Новий пилосос Philips Performer Active прибирає краще завдяки технології AirFlow Plus та потужному двигуну 2100 Вт Переглянути усі переваги
Макс. потужність всмоктування для кращих результатів прибирання*
Новий пилосос Philips Performer Active прибирає краще завдяки технології AirFlow Plus та потужному двигуну 2100 Вт Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Макс. потужність всмоктування для кращих результатів прибирання*
Новий пилосос Philips Performer Active прибирає краще завдяки технології AirFlow Plus та потужному двигуну 2100 Вт Переглянути усі переваги
Пилосос із мішком для пилу
Ціна магазину Philips
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Технологія AirflowMax максимально прискорює потік повітря, що дає змогу мішку для пилу рівномірно розкладатися, тож Ви отримуєте максимальну потужність всмоктування, навіть коли мішок заповнений!
Спеціальна конструкція пилозбірника об’ємом 4 л дає змогу максимально використовувати мішок для пилу, тож Ви зможете прибирати довше.
Фільтр EPA10 та AirSeal вловлюють найдрібніший пил, перш ніж повітря буде видуто з пилососа, що забезпечує чисте здорове повітря без пилу.
Ця ручка ергономічної форми зручна в користуванні. Вона надзвичайно довга, тож це дасть змогу діставати далі та легко прибирати у важкодоступних місцях.
Цей новий синтетичний мішок для пилу від Philips розроблено для тривалої ефективності роботи пилососа, тобто для збереження високої потужності всмоктування та максимальної фільтрації аж до цілковитого заповнення мішка, коли його можна утилізувати.
Більше жодної небезпеки подряпин завдяки цій насадці з м’якою щетиною, яку спеціально зроблено для ретельного прибирання твердої підлоги.
Двигун 2100 Вт забезпечує максимальну потужність всмоктування 425 Вт для дивовижних результатів прибирання.
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