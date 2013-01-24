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    Performer Active

    Пилосос із мішком для пилу

    FC8655/01
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Макс. потужність всмоктування для кращих результатів прибирання* Макс. потужність всмоктування для кращих результатів прибирання* Макс. потужність всмоктування для кращих результатів прибирання*
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      Performer Active Пилосос із мішком для пилу

      FC8655/01
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Макс. потужність всмоктування для кращих результатів прибирання*

      Новий пилосос Philips Performer Active прибирає краще завдяки технології AirFlow Plus та потужному двигуну 2100 Вт Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Performer Active Пилосос із мішком для пилу

      Макс. потужність всмоктування для кращих результатів прибирання*

      Новий пилосос Philips Performer Active прибирає краще завдяки технології AirFlow Plus та потужному двигуну 2100 Вт Переглянути усі переваги

      Макс. потужність всмоктування для кращих результатів прибирання*

      Новий пилосос Philips Performer Active прибирає краще завдяки технології AirFlow Plus та потужному двигуну 2100 Вт Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Performer Active Пилосос із мішком для пилу

      Макс. потужність всмоктування для кращих результатів прибирання*

      Новий пилосос Philips Performer Active прибирає краще завдяки технології AirFlow Plus та потужному двигуну 2100 Вт Переглянути усі переваги

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        Performer Active

        Performer Active

        Пилосос із мішком для пилу

        Ціна магазину Philips

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        Макс. потужність всмоктування для кращих результатів прибирання*

        Із технологією AirFlowMax та 4-л пилозбірником

        • 2100 Вт
        • Технологія AirflowMax
        • Фільтр EPA 10
        • Насадка для паркету
        Революційна технологія AirflowMax для надзвичайної потужності всмоктування

        Революційна технологія AirflowMax для надзвичайної потужності всмоктування

        Технологія AirflowMax максимально прискорює потік повітря, що дає змогу мішку для пилу рівномірно розкладатися, тож Ви отримуєте максимальну потужність всмоктування, навіть коли мішок заповнений!

        Пилозбірник об’ємом 4 л для тривалішого прибирання

        Пилозбірник об’ємом 4 л для тривалішого прибирання

        Спеціальна конструкція пилозбірника об’ємом 4 л дає змогу максимально використовувати мішок для пилу, тож Ви зможете прибирати довше.

        EPA AirSeal із фільтром EPA10 для здорового повітря

        EPA AirSeal із фільтром EPA10 для здорового повітря

        Фільтр EPA10 та AirSeal вловлюють найдрібніший пил, перш ніж повітря буде видуто з пилососа, що забезпечує чисте здорове повітря без пилу.

        Досягає до будь-якого кутка завдяки надзвичайно довгій ергономічній ручці

        Досягає до будь-якого кутка завдяки надзвичайно довгій ергономічній ручці

        Ця ручка ергономічної форми зручна в користуванні. Вона надзвичайно довга, тож це дасть змогу діставати далі та легко прибирати у важкодоступних місцях.

        Мішка для пилу s-bag Classic Long Performance вистачає на 50% довше

        Мішка для пилу s-bag Classic Long Performance вистачає на 50% довше

        Цей новий синтетичний мішок для пилу від Philips розроблено для тривалої ефективності роботи пилососа, тобто для збереження високої потужності всмоктування та максимальної фільтрації аж до цілковитого заповнення мішка, коли його можна утилізувати.

        Насадка для паркету з м’якою щетиною, що захищає від подряпин

        Насадка для паркету з м’якою щетиною, що захищає від подряпин

        Більше жодної небезпеки подряпин завдяки цій насадці з м’якою щетиною, яку спеціально зроблено для ретельного прибирання твердої підлоги.

        Двигун 2100 Вт із максимальною потужністю всмоктування 425 Вт

        Двигун 2100 Вт із максимальною потужністю всмоктування 425 Вт

        Двигун 2100 Вт забезпечує максимальну потужність всмоктування 425 Вт для дивовижних результатів прибирання.

        Технічні характеристики

        • Вага та розміри

          Вага виробу
          5,2 kg
          Рівень шуму (Lc IEC)
          80 дБ
          Потужність всмоктування (макс.)
          425 W
          Колір
          Яскраво-синій
          Вхідна потужність (ІЕС)
          1800 W
          Потік повітря (макс.)
          47 л/с
          Залишковий тиск (макс.)
          34 kPa
          Розміри виробу (Д х Ш х В)
          447 x 304 x 234 mm
          Вхідна потужність (макс.)
          2100 W

        • Практичність

          Тип коліщаток
          Гума
          Ручка
          Ергономічна ручка з регулятором повітря
          Ручка для перенесення
          Передня сторона
          З’єднання трубки
          Конічне
          Тип трубки
          Металева телескопічна трубка з 2-х частин
          Засоби для фіксації або зберігання
          Вертикально та горизонтально
          Довжина шнура
          6 m
          Радіус дії
          9 m

        • Насадки та аксесуари

          Стандартна насадка
          Універсальна насадка
          Аксесуари в комплекті
          • Щілинна насадка
          • Мала насадка
          Додаткова насадка
          Насадка для паркету

        • Надійність

          Посібник користувача
          100% перероблений папір

        • Фільтрація

          Місткість мішка для пилу
          4 л
          Фільтр відпрацьованого повітря
          Фільтр EPA 10
          Фільтр двигуна
          Мікрофільтр

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            • *Результати у порівнянні з Philips PowerLife, власне тестування в серпні 2013 року

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