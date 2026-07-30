Максимальная мощность. Минимум шума*

Комфорт в доме во многом зависит от чистоты пола. Новый пылесос Philips Performer Silent оснащен усовершенствованной насадкой, которая более тщательно удаляет грязь и мельчайшие частицы пыли. Уровень шума не превышает 66 дБ, что делает его нашим самым тихим пылесосом.