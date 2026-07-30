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  • Максимальная мощность. Минимум шума*
  • Максимальная мощность. Минимум шума*
  • Максимальная мощность. Минимум шума*
  • Максимальная мощность. Минимум шума*
  • Максимальная мощность. Минимум шума*
  • Максимальная мощность. Минимум шума*
  • Максимальная мощность. Минимум шума*
  • Максимальная мощность. Минимум шума*
  • Максимальная мощность. Минимум шума*
  • Максимальная мощность. Минимум шума*
  • Максимальная мощность. Минимум шума*
  • Максимальная мощность. Минимум шума*
  • Максимальная мощность. Минимум шума*
  • Максимальная мощность. Минимум шума*
  • Максимальная мощность. Минимум шума*
  • Максимальная мощность. Минимум шума*
  • Максимальная мощность. Минимум шума*
  • Максимальная мощность. Минимум шума*
  • Максимальная мощность. Минимум шума*
  • Максимальная мощность. Минимум шума*
  • Максимальная мощность. Минимум шума*
  • Максимальная мощность. Минимум шума*

Больше не доступен

Performer SilentMешковый пылесос

FC8786/09

1 награда

Максимальная мощность. Минимум шума*
Комфорт в доме во многом зависит от чистоты пола. Новый пылесос Philips Performer Silent оснащен усовершенствованной насадкой, которая более тщательно удаляет грязь и мельчайшие частицы пыли. Уровень шума не превышает 66 дБ, что делает его нашим самым тихим пылесосом.
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Собирает >99,99 %** пыли и аллергенов

Максимальная мощность. Минимум шума*

  • Собирает 99,9 % пыли

  • 750 Вт

  • Уровень шума 66 дБ для тихой уборки

Мотор 750 Вт обеспечивает высокую мощность всасывания

Мотор 750 Вт обеспечивает высокую мощность всасывания

Мощный мотор 750 Вт обеспечивает стабильно высокую эффективность очистки.

Собирает 99,9 % пыли** для оптимальных результатов очистки

Собирает 99,9 % пыли** для оптимальных результатов очистки

Насадка TriActive Pro и высокая мощность всасывания обеспечат сбор 99,9 % мелкой пыли**.

Уборка никого не потревожит

Уборка никого не потревожит

Низкий уровень шума позволит пылесосить в любое время суток, не отвлекая тех, кто живет с вами под одной крышей. Сертифицировано Quiet Mark.

Технические характеристики

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Награды

  • Award image VRS_AWARD-1679549

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      Примечания

      1. среди всех мешковых пылесосов Philips.

      2. уборка пыли на жестких напольных покрытиях (IEC62885-2) и фильтрация частиц 0,3 мкм в соответствии с требованиями ЕС по маркировке энергоэффективности.