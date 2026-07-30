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Больше не доступен
FC8786/09
Собирает 99,9 % пыли
750 Вт
Уровень шума 66 дБ для тихой уборки
Мощный мотор 750 Вт обеспечивает стабильно высокую эффективность очистки.
Насадка TriActive Pro и высокая мощность всасывания обеспечат сбор 99,9 % мелкой пыли**.
Низкий уровень шума позволит пылесосить в любое время суток, не отвлекая тех, кто живет с вами под одной крышей. Сертифицировано Quiet Mark.
Награды
Отзывы
среди всех мешковых пылесосов Philips.
уборка пыли на жестких напольных покрытиях (IEC62885-2) и фильтрация частиц 0,3 мкм в соответствии с требованиями ЕС по маркировке энергоэффективности.