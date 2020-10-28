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Більше не доступний
Захоплення 99,9% пилу
750 Вт
66 дБ для тихого прибирання
Високоефективний двигун 750 Вт забезпечує щоразу потужне, бездоганне прибирання.
Насадка TriActive Pro та висока потужність всмоктування забезпечують прибирання 99,9% дрібного пилу**.
Створено для низького рівня шуму, завдяки чому можна прибирати тихо, нікого не турбуючи в домі. Сертифіковано Quiet Mark.
Нагороди
4.1
з 5
8
Відгуки
86%
рекомендують цей виріб
Mare2020
28/10/2020
Hrvatska
Prezadovoljna zena
Prezadovljna,tih,snazan,mocan,dug kabel,daljinski na rucki-nemoras se saginjat,mogu usisat police sa malo ugrađenom cetkom na drsci,konacno ono sta sam tako dugo trazila! I najvaznije-garancija 5 god
Плюси
Sve
Мінуси
Nema
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Performer Silent FC8786/09 Usisivač s vrećicom
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Performer Silent FC8786/09 Usisivač s vrećicom
Zbklj
24/10/2020
Hrvatska
Odličnan!!
Odlična usisna moć, vrlo tiho radi. Komplet nastavaka je idealan za temeljito usisavanje svih površina. Jedino što mi se ne sviđa je to što je vrlo nepraktično povlačenje četke gore-dolje na tepihu, to je bilo puno bolje na starijim modelima.
Плюси
Tih, usisna snaga odlična, veliki set nastavaka je top
Мінуси
Jedina mana je što četku na tepihu nije praktično povlačiti gore-dolje kao što je to bilo kod starijih modela
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Performer Silent FC8786/09 Usisivač s vrećicom
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Performer Silent FC8786/09 Usisivač s vrećicom
Dam4
29/09/2020
Hrvatska
Перевірений покупець
Odličan usisavač
Izuzetno tih rad uz snažan usis. Jako puno nastavaka za usisavanje. Dugi radni domet. Daljinsko upravljanje je vrlo korisno (paljenje/gašenje, pojačavanja/smanjivanje). Osjeća se kvaliteta i promišljene dizajn svih dijelova.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Performer Silent FC8786/09 Usisivač s vrećicom
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Performer Silent FC8786/09 Usisivač s vrećicom
усіх пилососів Philips із мішком для пилу.
захоплення пилу на твердій підлозі (IEC62885-2) та фільтрація дрібних часточок розміру 0,3 мкм, згідно маркування енергоефективності ЄС.