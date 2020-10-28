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  • Максимум потужності. Мінімум шуму*
  • Максимум потужності. Мінімум шуму*
  • Максимум потужності. Мінімум шуму*
  • Максимум потужності. Мінімум шуму*
  • Максимум потужності. Мінімум шуму*
  • Максимум потужності. Мінімум шуму*
  • Максимум потужності. Мінімум шуму*
  • Максимум потужності. Мінімум шуму*
  • Максимум потужності. Мінімум шуму*
  • Максимум потужності. Мінімум шуму*
  • Максимум потужності. Мінімум шуму*
  • Максимум потужності. Мінімум шуму*
  • Максимум потужності. Мінімум шуму*
  • Максимум потужності. Мінімум шуму*
  • Максимум потужності. Мінімум шуму*
  • Максимум потужності. Мінімум шуму*
  • Максимум потужності. Мінімум шуму*
  • Максимум потужності. Мінімум шуму*
  • Максимум потужності. Мінімум шуму*
  • Максимум потужності. Мінімум шуму*

Більше не доступний

Performer SilentПилосос із мішком для пилу

FC8786/09

4.1
| (8) Відгуки | 86% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Максимум потужності. Мінімум шуму*
Чиста підлога – здоровіший дім. Новий Philips Performer Silent містить вдосконалені насадки для ретельного захоплення бруду і дрібного пилу для здорового середовища. Пристрій створює шум лише 66 дБ, тому також є нашим найтихішим пилососом.
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Захоплює і блокує >99,99%** пилу та алергенів

Максимум потужності. Мінімум шуму*

  • Захоплення 99,9% пилу

  • 750 Вт

  • 66 дБ для тихого прибирання

Двигун потужністю 750 Вт для високої потужності всмоктування

Двигун потужністю 750 Вт для високої потужності всмоктування

Високоефективний двигун 750 Вт забезпечує щоразу потужне, бездоганне прибирання.

Захоплення 99,9% пилу* для ретельного прибирання

Захоплення 99,9% пилу* для ретельного прибирання

Насадка TriActive Pro та висока потужність всмоктування забезпечують прибирання 99,9% дрібного пилу**.

Прибирайте тихо, не турбуючи інших

Прибирайте тихо, не турбуючи інших

Створено для низького рівня шуму, завдяки чому можна прибирати тихо, нікого не турбуючи в домі. Сертифіковано Quiet Mark.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Відгуки

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4.1

з 5

8

Відгуки

86%

рекомендують цей виріб

4
3

28/10/2020

Hrvatska

Hrvatska

Prezadovoljna zena

Prezadovljna,tih,snazan,mocan,dug kabel,daljinski na rucki-nemoras se saginjat,mogu usisat police sa malo ugrađenom cetkom na drsci,konacno ono sta sam tako dugo trazila! I najvaznije-garancija 5 god

Плюси

Sve

Мінуси

Nema

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Performer Silent FC8786/09 Usisivač s vrećicom

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Performer Silent FC8786/09 Usisivač s vrećicom

24/10/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odličnan!!

Odlična usisna moć, vrlo tiho radi. Komplet nastavaka je idealan za temeljito usisavanje svih površina. Jedino što mi se ne sviđa je to što je vrlo nepraktično povlačenje četke gore-dolje na tepihu, to je bilo puno bolje na starijim modelima.

Плюси

Tih, usisna snaga odlična, veliki set nastavaka je top

Мінуси

Jedina mana je što četku na tepihu nije praktično povlačiti gore-dolje kao što je to bilo kod starijih modela

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Performer Silent FC8786/09 Usisivač s vrećicom

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Performer Silent FC8786/09 Usisivač s vrećicom

29/09/2020

Hrvatska

Hrvatska

Перевірений покупець

Odličan usisavač

Izuzetno tih rad uz snažan usis. Jako puno nastavaka za usisavanje. Dugi radni domet. Daljinsko upravljanje je vrlo korisno (paljenje/gašenje, pojačavanja/smanjivanje). Osjeća se kvaliteta i promišljene dizajn svih dijelova.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Performer Silent FC8786/09 Usisivač s vrećicom

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Performer Silent FC8786/09 Usisivač s vrećicom

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      Примітки

      1. усіх пилососів Philips із мішком для пилу.

      2. захоплення пилу на твердій підлозі (IEC62885-2) та фільтрація дрібних часточок розміру 0,3 мкм, згідно маркування енергоефективності ЄС.