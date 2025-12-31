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Больше не доступен
FC8915/01
Получайте от жизни удовольствие!
С пылесосом Philips HomeHero уборка станет проще и быстрее. Этот прибор с высокой мощностью всасывания, фильтрацией пыли и гибкими насадками создан для тщательной уборки без суеты и лишних усилий.
2000 Вт
Технология AirflowMax
Паркет
Мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает мощность всасывания 375 Вт для идеальной очистки.
Благодаря особой конструкции пылесоса весь поглощенный воздух проходит через фильтр EPA 12 (фильтрация на 99,5 %). Ни одна пылинка не ускользнет!
Этот пылесос оснащен не одной, а двумя ручками для переноски. При перемещении пылесоса на колесиках верхняя ручка позволяет вам с легкостью двигать пылесос, практически не наклоняясь. Вторая ручка на передней панели прибора позволяет с легкостью переносить пылесос в вертикальном положении.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
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