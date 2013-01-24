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    Jewel

    Мешковый пылесос

    FC9067/01
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      Jewel Мешковый пылесос

      FC9067/01
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        Jewel

        Jewel

        Мешковый пылесос

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        Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

        • 2000 Вт
        • Уборка шерсти
        Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 450 Вт

        Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 450 Вт

        Высокоэффективный мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает мощность всасывания 450 Вт для идеальной очистки.

        Фильтр Super Clean Air HEPA 12, фильтрация 99,5 %

        Фильтр Super Clean Air HEPA 12, фильтрация 99,5 %

        Фильтр Super Clean Air HEPA 12 задерживает не менее 99,5 % вредных микроскопических насекомых, вызывающих респираторные виды аллергии.

        Система ароматизации воздуха распространяет приятный аромат

        Система ароматизации воздуха распространяет приятный аромат

        Чтобы наполнить воздух в комнате ароматом чистоты и свежести, каждый пылесос Jewel оснащен встроенной регулируемой системой ароматизации воздуха. Предлагаются ароматические гранулы с цветочным (FC8025) и лимонным (FC8026) ароматом.

        Турбо щетка удаляет на 25 % больше волос и пыли

        Турбо щетка удаляет на 25 % больше волос и пыли

        Насадка Turbo со щеткой служит для глубокой очистки ковров, а также для быстрого сбора волос и пуха. Вращающаяся щетка эффективно удаляет частицы пыли и волосы, обеспечивая повышение производительности уборки ковров на 25 %. Колесики насадки защищают твердые полы от повреждений.

        Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

        Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

        Насадка TriActive позволяет одновременно выполнять три действия очистки: 1) большое фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную эффективность очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и грязь в углах, вдоль стен и мебели.

        Технические характеристики

        • Высокое качество

          Воздушный поток (макс)
          43 л/с
          Входная мощность (макс)
          1800 W
          Weight of product
          5,7 kg
          цвет
          Зеленый макао
          Уровень шума (Lc IEC)
          76 dB
          Вакуум (макс)
          32 kPa
          Мощность всасывания (макс.)
          450 W
          Входная мощность (IEC)
          1800 W

        • Простота использования

          Соединительная деталь трубки
          Кнопка
          Длина шнура
          7 m
          Тип трубки
          Металлическая лакированная телескопическая трубка из двух частей
          Радиус действия
          10 m
          Индикатор заполнения мешка для пыли
          Да
          Кассета Clean Comfort
          Да
          Wheel type
          Резина
          Carrying handle
          Передний
          Регулятор мощности
          Электронный переключатель включения

        • Насадки и аксессуары

          Additional nozzle
          Насадка Turbo Brush
          Хранение аксессуаров
          На рукоятке
          Standard nozzle
          Насадка TriActive
          Accessories included
          • Щелевая насадка
          • Маленькая насадка

        • Фильтрация

          Тип мешка для пыли
          s-bag
          Вместительность пылесборника
          3 l
          Выходной фильтр
          Фильтр Super Clean Air HEPA 12

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