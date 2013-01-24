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    Jewel

    Пилосос із мішком для пилу

    FC9067/01
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      Jewel Пилосос із мішком для пилу

      FC9067/01
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        Jewel

        Jewel

        Пилосос із мішком для пилу

        Усього:

        Чудові результати за одну мить

        Насадка TriActive – три дії за один рух

        • 2000 Вт
        • Насадка для прибирання шерсті тварин
        Двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 450 Вт

        Двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 450 Вт

        Високоефективний двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 450 Вт гарантує неперевершені результати прибирання.

        Фільтр Super Clean Air HEPA 12 – 99,5% фільтрації

        Фільтр Super Clean Air HEPA 12 – 99,5% фільтрації

        Цей фільтр Super Clean Air HEPA 12 усуває щонайменше 99,5% усіх шкідливих мікроскопічних алергенів, які спричиняють різні види респіраторної алергії.

        Система ароматизації повітря Active Fragrance Control наповнює Ваш дім свіжістю

        Система ароматизації повітря Active Fragrance Control наповнює Ваш дім свіжістю

        Щоб наповнити дім свіжістю та чистотою, кожен пилосос Jewel постачається із вбудованою регульованою системою Active Fragrance Control. В наявності ароматичні гранули із запахами цвіту (FC8025) та лимону (FC8026).

        Насадка з турбощіткою видаляє на 25% більше волосся та пилу

        Насадка з турбощіткою видаляє на 25% більше волосся та пилу

        За допомогою насадки з турбощіткою можна глибоко чистити килими і швидко збирати волосся та пух. Щітка, що обертається, активно видаляє дрібний пил та волосся, тому на 25% краще чистить килими. Коліщатка на насадці запобігають пошкодженню поверхні під час використання на твердій підлозі.

        Насадка TriActive – три дії одним рухом

        Насадка TriActive – три дії одним рухом

        Насадка TriActive чистить підлогу 3 способами за один раз: 1) збільшений отвір на кінці насадки легко всмоктує великі частинки; 2) насадка забезпечує максимальну ефективність прибирання завдяки оптимізованому потоку повітря через неї; 3) дві бічні щітки підмітають пил і бруд поблизу меблів та стін.

        Технічні характеристики

        • Вага та розміри

          Weight of product
          5,7 kg
          Noise level (Lc IEC)
          76 dB
          Suction power (max)
          450 W
          Color
          Зелена пальма
          Input power (IEC)
          1800 W
          Input power (max)
          1800 W
          Airflow (max)
          43 l/sec
          Vacuum (max)
          32 kPa

        • Практичність

          Wheel type
          Гума
          Carrying handle
          Передня сторона
          Tube coupling
          Кнопкове
          Касета Clean Comfort
          Так
          Керування живленням
          Електронні елементи керування на пристрої
          Tube type
          Металева лакована телескопічна трубка з 2-х частин
          Cord length
          7 m
          Індикатор заповнення
          Так
          Action radius
          10 m

        • Насадки та аксесуари

          Accessories included
          • Щілинна насадка
          • Мала насадка
          Standard nozzle
          Насадка TriActive
          Accessory storage
          На ручці
          Additional nozzle
          Турбощітка

        • Фільтрація

          Dust capacity
          3 L
          Exhaust filter
          Фільтр Super Clean Air HEPA 12
          Dust bag type
          s-bag

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