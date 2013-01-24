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Мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает мощность всасывания 400 Вт для идеальной очистки.
Этот пылесос оснащен не одной, а двумя ручками для переноски. При перемещении пылесоса на колесиках верхняя ручка позволяет вам с легкостью двигать пылесос, практически не наклоняясь. Вторая ручка на передней панели прибора позволяет с легкостью переносить пылесос в вертикальном положении.
Этот пылесос Philips разработан и сконструирован таким образом, что перед выходом весь поглощаемый воздух проходит через моющийся фильтр HEPA 13 (99,95 % фильтрации). Ни одна пылинка не ускользнет!
Насадка с мягкой щеткой, разработанная специально для бережной очистки твердых напольных покрытий, предотвращает появление царапин.
Благодаря шнуру длиной 8 м радиус действия пылесоса составляет 11 м, что исключает необходимость его переключения из розетки в розетку.
Насадка TriActive позволяет одновременно выполнять три действия очистки: 1) большое фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную эффективность очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и грязь в углах, вдоль стен и мебели.
Высокое качество
Простота использования
Насадки и аксессуары
Фильтрация
FC8023/04
FC8021/04
FC8021/03