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    StudioPower

    Пилосос із мішком для пилу

    FC9083/01
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    • Потужний пилосос компактного розміру Потужний пилосос компактного розміру Потужний пилосос компактного розміру
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      StudioPower Пилосос із мішком для пилу

      FC9083/01
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        StudioPower

        StudioPower

        Пилосос із мішком для пилу

        Усього:

        Потужний пилосос компактного розміру

        Висока потужність, компактний розмір

        • 2000 Вт
        • Технологія AirflowMax
        • Насадка для паркету
        Двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 400 Вт

        Двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 400 Вт

        Цей двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 400 Вт гарантує неперевершені результати прибирання.

        Дві ручки для транспортування додають зручності

        Дві ручки для транспортування додають зручності

        Цей пилосос має не одну, а дві ручки для перенесення. Коли пилосос на колесах, Ви можете зручно переносити його за допомогою ручки, що розташовується на корпусі, при цьому нахил його буде мінімальним. Друга ручка на передній панелі пристрою забезпечує зручність перенесення пилососа у вертикальному положенні.

        Система HEPA AirSeal та фільтр HEPA 13

        Система HEPA AirSeal та фільтр HEPA 13

        Цей пилосос Philips було розроблено таким чином, що усе повітря, яке вбирається всередину, перед тим як вийти назовні проходить через фільтр HEPA 13 (із фільтрацією 99,95%), який можна мити. До останньої часточки.

        Насадка для паркету з м’якою щетиною, що захищає від подряпин

        Насадка для паркету з м’якою щетиною, що захищає від подряпин

        Більше жодної небезпеки подряпин завдяки цій насадці з м’якою щетиною, яку спеціально зроблено для ретельного прибирання твердої підлоги.

        Надзвичайно великий доступ 11 м

        Надзвичайно великий доступ 11 м

        Завдяки шнуру довжиною 8 м Ви можете досягати до 11 м без потреби перемикати штекер в іншу розетку.

        Насадка TriActive – три дії одним рухом

        Насадка TriActive – три дії одним рухом

        Насадка TriActive чистить підлогу 3 способами за один раз: 1) збільшений отвір на кінці насадки легко всмоктує великі частинки; 2) насадка забезпечує максимальну ефективність прибирання завдяки оптимізованому потоку повітря через неї; 3) дві бічні щітки підмітають пил і бруд поблизу меблів та стін.

        Технічні характеристики

        • Вага та розміри

          Weight of product
          6 kg
          Noise level (Lc IEC)
          78 dB
          Color
          Червоний
          Suction power (max)
          400 W
          Input power (IEC)
          1800 W
          Airflow (max)
          40 l/sec
          Input power (max)
          2000 W
          Dimensions of product (LxWxH)
          450 x 240 x 240 mm
          Vacuum (max)
          30 kPa

        • Практичність

          Wheel type
          Гума
          Касета Clean Comfort
          Так
          Carrying handle
          Зверху та спереду
          Tube coupling
          Кнопкове
          Керування живленням
          Електронні елементи керування на пристрої
          Cord length
          8 m
          Tube type
          Металева телескопічна трубка з 2-х частин
          Action radius
          11 m
          Індикатор заповнення
          Так

        • Насадки та аксесуари

          Standard nozzle
          Насадка TriActive
          Accessories included
          Щілинна насадка
          Accessory storage
          На ручці
          Additional nozzle
          Насадка для паркету

        • Фільтрація

          Dust capacity
          3 L
          HEPA AirSeal
          Так
          Exhaust filter
          Фільтр Ultra Clean Air HEPA 13, який можна мити
          Dust bag type
          s-bag

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