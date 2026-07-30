Самая высокая всасывающая мощность

Самый высокий уровень всасывающей мощности обеспечивает уборку без усилий: это относится ко всем пылесосам модельного ряда FC916x. Оснащенные гигиеническим фильтром и системой простого извлечения мешков для сбора пыли модели FC916x решают все ваши проблемы с пылью и грязью.