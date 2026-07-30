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Больше не доступен
FC9162
ParquetCare
Высокоэффективный мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает максимальную мощность всасывания 500 Вт для идеальной очистки.
Этот пылесос Philips разработан и сконструирован таким образом, что перед выходом весь поглощаемый воздух проходит через моющийся фильтр HEPA 13 (99,95 % фильтрации). Ни одна пылинка не ускользнет!
Большая емкость мешка для пыли обеспечивает оптимальное использование и позволяет менять мешок значительно реже.
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