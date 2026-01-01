Система HEPA AirSeal та фільтр HEPA 13

Цей пилосос Philips було розроблено таким чином, що усе повітря, яке вбирається всередину, проходить через фільтр HEPA 13 (із фільтрацією 99,95%), перед тим як вийти назовні. До останньої часточки.