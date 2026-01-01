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  • Найвища потужність всмоктування
  • Найвища потужність всмоктування
  • Найвища потужність всмоктування
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  • Найвища потужність всмоктування
  • Найвища потужність всмоктування

Більше не доступний

PerformerПилосос із мішком для пилу

FC9162

Найвища потужність всмоктування
Надзвичайно висока потужність всмоктування допомагає прибирати без надмірних зусиль: саме таким є пилосос FC916x. Завдяки поєднанню гігієнічного фільтра та системи легкої заміни мішка для пилу FC916x ефективно видаляє бруд та пил.
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Потужність всмоктування 500 Вт для прибирання без зусиль

Найвища потужність всмоктування

  • ParquetCare

Двигун потужністю 2200 Вт із максимальною силою всмоктування 500 Вт

Двигун потужністю 2200 Вт із максимальною силою всмоктування 500 Вт

Високоефективний двигун потужністю 2200 Вт із максимальною силою всмоктування 500 Вт гарантує неперевершені результати прибирання.

Система HEPA AirSeal та фільтр HEPA 13

Система HEPA AirSeal та фільтр HEPA 13

Цей пилосос Philips було розроблено таким чином, що усе повітря, яке вбирається всередину, проходить через фільтр HEPA 13 (із фільтрацією 99,95%), перед тим як вийти назовні. До останньої часточки.

Надвичайно великий мішок s-bag (4 л) для тривалого використання

Надвичайно великий мішок s-bag (4 л) для тривалого використання

Цей мішок для пилу великої ємності оптимальний у використанні, що дозволяє міняти його не так часто.

Технічні характеристики

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