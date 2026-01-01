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Більше не доступний
FC9162
ParquetCare
Високоефективний двигун потужністю 2200 Вт із максимальною силою всмоктування 500 Вт гарантує неперевершені результати прибирання.
Цей пилосос Philips було розроблено таким чином, що усе повітря, яке вбирається всередину, проходить через фільтр HEPA 13 (із фільтрацією 99,95%), перед тим як вийти назовні. До останньої часточки.
Цей мішок для пилу великої ємності оптимальний у використанні, що дозволяє міняти його не так часто.
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