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Высокоэффективный мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает максимальную мощность всасывания 500 Вт для идеальной очистки.
Большая емкость мешка для пыли обеспечивает оптимальное использование и позволяет менять мешок значительно реже.
Удобный пульт ДУ для регулировки мощности всасывания — простое управление одним нажатием и избавление от необходимости наклоняться.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
18/11/2020
Україна
Надпотужний пилосос . Просто вауууу!!!!
При цьому це най тихіший який я коли небуть мала. Рекомендую 100 раз!!!!
Плюсы
Усе абсолютно
Минусы
—-
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Performer FC9166/01 Пилосос із мішком для пилу
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Performer FC9166/01 Пилосос із мішком для пилу