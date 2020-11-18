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ParquetCare
Дистанційне керування
Високоефективний двигун потужністю 2200 Вт із максимальною силою всмоктування 500 Вт гарантує неперевершені результати прибирання.
Цей мішок для пилу великої ємності оптимальний у використанні, що дозволяє міняти його не так часто.
Зручний пульт дистанційного керування для легкого регулювання потужності всмоктування, не нахиляючись.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
18/11/2020
Україна
Надпотужний пилосос . Просто вауууу!!!!
При цьому це най тихіший який я коли небуть мала. Рекомендую 100 раз!!!!
Плюси
Усе абсолютно
Мінуси
—-
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Performer FC9166/01 Пилосос із мішком для пилу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Performer FC9166/01 Пилосос із мішком для пилу