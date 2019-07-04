Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
2200 Вт
Мощность всасывания 500 Вт
Моющийся фильтр HEPA 13
Высокоэффективный мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает максимальную мощность всасывания 500 Вт для идеальной очистки.
Этот пылесос Philips разработан и сконструирован таким образом, что перед выходом весь поглощаемый воздух проходит через моющийся фильтр HEPA 13 (99,95 % фильтрации). Ни одна пылинка не ускользнет!
Большая емкость мешка для пыли обеспечивает оптимальное использование и позволяет менять мешок значительно реже.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Andryha
04/07/2019
Україна
Фантастична потужність на всмоктування!!!
[Employee of philipsglobal] Супер потужний порохотяг з величезною силою на всмоктування. Причому дуже тихенький, незважаючи на свою потужність. На максимальній потужності годі відірвати щітку від підлоги. Рік експлуатації пролетів без жодних проблем. Рекомендую!!!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Performer FC9172/01 Пилосос із мішком для пилу
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Performer FC9172/01 Пилосос із мішком для пилу