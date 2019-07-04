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Більше не доступний
2200 Вт
Потужність всмоктування 500 Вт
Фільтр HEPA 13, який можна мити
Високоефективний двигун потужністю 2200 Вт із максимальною силою всмоктування 500 Вт гарантує неперевершені результати прибирання.
Цей пилосос Philips було розроблено таким чином, що усе повітря, яке вбирається всередину, проходить через фільтр HEPA 13 (із фільтрацією 99,95%), перед тим як вийти назовні. До останньої часточки.
Цей мішок для пилу великої ємності оптимальний у використанні, що дозволяє міняти його не так часто.
4.7
з 5
9
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Andryha
04/07/2019
Україна
Фантастична потужність на всмоктування!!!
[Employee of philipsglobal] Супер потужний порохотяг з величезною силою на всмоктування. Причому дуже тихенький, незважаючи на свою потужність. На максимальній потужності годі відірвати щітку від підлоги. Рік експлуатації пролетів без жодних проблем. Рекомендую!!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Performer FC9172/01 Пилосос із мішком для пилу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Performer FC9172/01 Пилосос із мішком для пилу
Przemek80
26/11/2015
Polska
Świetny odkurzacz
Jestem właścicielem Odkurzacza Philips Performer FC 9172/01. Od samego zakupu jestem z niego bardzo zadowolony. Posiada specjalną nasadkę, która umożliwia usuwanie kurza z narożników. Posiada bardzo długi kabel, dlatego nie muszę ciągle przepinać się do innego gniazdka. Worek jest wystarczająco duży, nie trzeba go ciągle zmieniać. Dzięki filtrowi Hepa 13 pochłania cały kurz.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Performer FC9172/01 Odkurzacz workowy
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Performer FC9172/01 Odkurzacz workowy
piterg
18/12/2013
Polska
Duża moc i niewielkie gabaryty
Bardzo dobra płynna regulacja mocy. Odkurzacz ze specjalna szczotką bardzo dobrze zbiera kurz (np, ze sprzętu elektronicznego który przyciaga wszystko). Dobra separacja zapachów. Z odkurzacza nie czuć prawie nic (pisze prawie bo tylko odkurzacze wodne chyba zapewniają 99,9% separacji kurzu) Poręczny
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Performer FC9172/01 Odkurzacz workowy
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Performer FC9172/01 Odkurzacz workowy