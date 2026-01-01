Новая насадка TriActive "3 в 1" собирает крупные и мелкие частички пыли

Насадка TriActive выполняет 3 действия одновременно: 1) уникальная подошва приподнимает ворс ковра для тщательной очистки от пыли; 2) широкое отверстие на передней части насадки собирает крупный мусор; 3) насадка собирает пыль и грязь возле стен и мебели с помощью боковых воздушных каналов слева и справа.