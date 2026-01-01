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Больше не доступен
FC9184/01
Самая высокая мощность всасывания, даже при полном мешке*
Благодаря мощному мотору 2100 Вт и особой конструкции отсека для мешка пылесос Philips PerformerPro поддерживает максимальную мощность всасывания. Постоянно высокая мощность всасывания даже при полном мешке!*
2100 Вт
Фильтр HEPA 12
5 л
Мотор 2100 Вт обеспечивает силу всасывания 475 Вт (макс.) и гарантирует идеальные результаты уборки.
Насадка TriActive выполняет 3 действия одновременно: 1) уникальная подошва приподнимает ворс ковра для тщательной очистки от пыли; 2) широкое отверстие на передней части насадки собирает крупный мусор; 3) насадка собирает пыль и грязь возле стен и мебели с помощью боковых воздушных каналов слева и справа.
Этот специальный фильтр удерживает на выходе 99,5 % пыли, что гарантирует чистый воздух без пыли.
Отзывы
Сила всасывания протестирована по международному стандарту IEC 60312-1 независимым исследовательским институтом SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (для Philips Consumer LifeStyle, август 2012)