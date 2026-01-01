КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Standard Product Photo Philips PerformerPro Vacuum cleaner with bag FC9184/01
  • Find your model number - export Philips
  • Standard Product Photo Philips PerformerPro Vacuum cleaner with bag FC9184/01
  • Find your model number - export Philips

Больше не доступен

PerformerProМешковый пылесос

FC9184/01

Самая высокая мощность всасывания, даже при полном мешке*

Благодаря мощному мотору 2100 Вт и особой конструкции отсека для мешка пылесос Philips PerformerPro поддерживает максимальную мощность всасывания. Постоянно высокая мощность всасывания даже при полном мешке!*

Посмотреть все преимущества

благодаря мотору мощностью 2100 Вт и мешку для пыли ёмкостью 5 л

Самая высокая мощность всасывания, даже при полном мешке*

  • 2100 Вт

  • Фильтр HEPA 12

  • 5 л

Мотор мощностью 2100 Вт с генерирует силу всасывания 475 Вт

Мотор мощностью 2100 Вт с генерирует силу всасывания 475 Вт

Мотор 2100 Вт обеспечивает силу всасывания 475 Вт (макс.) и гарантирует идеальные результаты уборки.

Новая насадка TriActive "3 в 1" собирает крупные и мелкие частички пыли

Новая насадка TriActive "3 в 1" собирает крупные и мелкие частички пыли

Насадка TriActive выполняет 3 действия одновременно: 1) уникальная подошва приподнимает ворс ковра для тщательной очистки от пыли; 2) широкое отверстие на передней части насадки собирает крупный мусор; 3) насадка собирает пыль и грязь возле стен и мебели с помощью боковых воздушных каналов слева и справа.

Фильтр EPA 12 удерживает 99,5 % пыли

Фильтр EPA 12 удерживает 99,5 % пыли

Этот специальный фильтр удерживает на выходе 99,5 % пыли, что гарантирует чистый воздух без пыли.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Найдите запасные части или аксессуары

Перейти к разделу

Запасные части и аксессуары

Отзывы

Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения

Я хочу получать рекламную информацию (на основании моих предпочтений и действий) о продуктах, сервисах, событиях и промоакциях компании Philips. Вы в любой момент можете отписаться от рассылки!

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения
Примечания

  1. Сила всасывания протестирована по международному стандарту IEC 60312-1 независимым исследовательским институтом SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (для Philips Consumer LifeStyle, август 2012)