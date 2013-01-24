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Самая высокая мощность всасывания, даже при полном мешке*
Благодаря мощному мотору 2100 Вт и особой конструкции отсека для мешка пылесос Philips PerformerPro поддерживает максимальную мощность всасывания. Постоянно высокая мощность всасывания даже при полном мешке!* Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Самая высокая мощность всасывания, даже при полном мешке*
Благодаря мощному мотору 2100 Вт и особой конструкции отсека для мешка пылесос Philips PerformerPro поддерживает максимальную мощность всасывания. Постоянно высокая мощность всасывания даже при полном мешке!* Узнать обо всех преимуществах
Самая высокая мощность всасывания, даже при полном мешке*
Благодаря мощному мотору 2100 Вт и особой конструкции отсека для мешка пылесос Philips PerformerPro поддерживает максимальную мощность всасывания. Постоянно высокая мощность всасывания даже при полном мешке!* Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Самая высокая мощность всасывания, даже при полном мешке*
Благодаря мощному мотору 2100 Вт и особой конструкции отсека для мешка пылесос Philips PerformerPro поддерживает максимальную мощность всасывания. Постоянно высокая мощность всасывания даже при полном мешке!* Узнать обо всех преимуществах
Мотор 2100 Вт обеспечивает силу всасывания 475 Вт (макс.) и гарантирует идеальные результаты уборки.
Насадка TriActive выполняет 3 действия одновременно: 1) уникальная подошва приподнимает ворс ковра для тщательной очистки от пыли; 2) широкое отверстие на передней части насадки собирает крупный мусор; 3) насадка собирает пыль и грязь возле стен и мебели с помощью боковых воздушных каналов слева и справа.
Этот специальный фильтр удерживает на выходе 99,5 % пыли, что гарантирует чистый воздух без пыли.
Мешок для сбора пыли Philips s-bag Ultra Long Performance, состоящий из пяти слоев высококачественного материала, поры которого не забиваются, эффективно удерживает мелкую пыль. Благодаря такому великолепному фильтру результаты уборки будут лучше, а воздух в доме — чище. Также многослойная фильтрация позволяет сохранять высокую мощность всасывания в течение всего срока службы мешка. Мешок для сбора пыли s-bag ULP прошел испытания и сертифицирован независимым институтом TÜV Rheinland Group, результаты тестирования подтвердили, что ресурс этого мешка до 80 % больше, чем у обычных мешков для сбора пыли.
Шланг Philips 360Flex поворачивается на 360 градусов, что упрощает перемещение пылесоса по дому.
Эргономичная ручка удобна в использовании. Удлиненная конструкция позволяет убирать пыль в труднодоступных местах. Благодаря удобно расположенному регулятору мощность всасывания можно менять, не наклоняясь.
Специально разработанный отсек для пылесборника емкостью 5 л обеспечивает оптимальное использование мешка и позволяет менять его значительно реже.
Технология Airflow Max увеличивает поток воздуха, поэтому мешок для пыли наполняется равномерно. Таким образом, даже если мешок полностью заполнен, пылесос сохраняет максимальную мощность всасывания.
Дизайн
Высокое качество
Фильтрация
Простота использования
Насадки и принадлежности
Вес и габариты
FC8023/04
FC8021/03
FC8060/01