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Найвища потужність всмоктування, навіть із повним мішком*
Завдяки двигуну потужністю 2100 Вт і спеціально розробленому пилозбірнику пилосос Philips PerformerPro підтримує сильний струмінь повітря, забезпечуючи найвищу потужність всмоктування для найкращих результатів прибирання, навіть коли мішок наповниться!*
2100 Вт
Фільтр HEPA 12
5 л
Двигун потужністю 2100 Вт забезпечує максимальну потужність всмоктування 475 Вт для вражаючих результатів прибирання.
Насадка TriActive виконує 3 функції чищення за один раз: 1) спеціально розробленою підошвою вона акуратно відкриває килим для видалення пилу вглибині; 2) більшим отвором спереду вона всмоктує великі частинки; 3) за допомогою лівого і правого бічних повітряних каналів вона збирає пил і бруд поблизу меблів та стін.
Перед тим, як видути повітря у кімнату, цей спеціальний вихідний фільтр затримує 99,5% найдрібнішого пилу, і тим самим видаляє увесь пил із приміщення.
5.0
з 5
4
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Mcsbirs
28/07/2019
Magyarország
Nagyon jól összerakott, erős porszívó.
Álom vele a takarítás, erős, nagy szívóteljesítmény, a teljesítmény szabályozható. Legalacsonyabb fokozatban is jól szív és extra csendes!! Több ismerősöm is Philips porszívót vett az ajánlásomra!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerformerPro FC9184/01 Porzsákos porszívó
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerformerPro FC9184/01 Porzsákos porszívó
klark17
28/02/2018
Česká republika
Prostě Philips maximální spokojenost
Super sací výkon a to se týká i všech nových modelů. jednoduchá údržba , mnoho doplňku .
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerformerPro FC9184/01 Sáčkový vysavač
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerformerPro FC9184/01 Sáčkový vysavač
iuli
28/06/2017
România
Recomand
practic, util, econom, silențios, ușor de manevrat
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerformerPro FC9184/01 Aspirator cu sac
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerformerPro FC9184/01 Aspirator cu sac
Потужність всмоктування протестовано відповідно до міжнародного стандарту IEC 60312-1; тестування проводилося незалежним інститутом тестування SLG Prüf-und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer LifeStyle B.V., серпень 2012 року)