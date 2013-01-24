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    PerformerPro

    Пилосос із мішком для пилу

    FC9184/01
    Загальна оцінка / 5
    • Найвища потужність всмоктування, навіть із повним мішком* Найвища потужність всмоктування, навіть із повним мішком* Найвища потужність всмоктування, навіть із повним мішком*
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      PerformerPro Пилосос із мішком для пилу

      FC9184/01
      Загальна оцінка / 5

      Найвища потужність всмоктування, навіть із повним мішком*

      Завдяки двигуну потужністю 2100 Вт і спеціально розробленому пилозбірнику пилосос Philips PerformerPro підтримує сильний струмінь повітря, забезпечуючи найвищу потужність всмоктування для найкращих результатів прибирання, навіть коли мішок наповниться!* Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      PerformerPro Пилосос із мішком для пилу

      Найвища потужність всмоктування, навіть із повним мішком*

      Завдяки двигуну потужністю 2100 Вт і спеціально розробленому пилозбірнику пилосос Philips PerformerPro підтримує сильний струмінь повітря, забезпечуючи найвищу потужність всмоктування для найкращих результатів прибирання, навіть коли мішок наповниться!* Переглянути усі переваги

      Найвища потужність всмоктування, навіть із повним мішком*

      Завдяки двигуну потужністю 2100 Вт і спеціально розробленому пилозбірнику пилосос Philips PerformerPro підтримує сильний струмінь повітря, забезпечуючи найвищу потужність всмоктування для найкращих результатів прибирання, навіть коли мішок наповниться!* Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      PerformerPro Пилосос із мішком для пилу

      Найвища потужність всмоктування, навіть із повним мішком*

      Завдяки двигуну потужністю 2100 Вт і спеціально розробленому пилозбірнику пилосос Philips PerformerPro підтримує сильний струмінь повітря, забезпечуючи найвищу потужність всмоктування для найкращих результатів прибирання, навіть коли мішок наповниться!* Переглянути усі переваги

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        PerformerPro

        PerformerPro

        Пилосос із мішком для пилу

        Усього:

        Найвища потужність всмоктування, навіть із повним мішком*

        з двигуном потужністю 2100 Вт і об’ємом пилозбірника 5 л

        • 2100 Вт
        • Фільтр HEPA 12
        • 5 л
        Двигун потужністю 2100 Вт забезпечує максимальну силу всмоктування в 475 Вт

        Двигун потужністю 2100 Вт забезпечує максимальну силу всмоктування в 475 Вт

        Двигун потужністю 2100 Вт забезпечує максимальну потужність всмоктування 475 Вт для вражаючих результатів прибирання.

        Нова насадка 3-в-1 TriActive захоплює великий і дрібний пил

        Нова насадка 3-в-1 TriActive захоплює великий і дрібний пил

        Насадка TriActive виконує 3 функції чищення за один раз: 1) спеціально розробленою підошвою вона акуратно відкриває килим для видалення пилу вглибині; 2) більшим отвором спереду вона всмоктує великі частинки; 3) за допомогою лівого і правого бічних повітряних каналів вона збирає пил і бруд поблизу меблів та стін.

        Фільтр EPA 12 з фільтрацією пилу 99,5%

        Фільтр EPA 12 з фільтрацією пилу 99,5%

        Перед тим, як видути повітря у кімнату, цей спеціальний вихідний фільтр затримує 99,5% найдрібнішого пилу, і тим самим видаляє увесь пил із приміщення.

        Мішок s-bag Ultra Long Performance захоплює найдрібніший пил

        Мішок s-bag Ultra Long Performance захоплює найдрібніший пил

        Мішок Philips s-bag Ultra Long Performance виготовлено з п’яти шарів високоякісного матеріалу, який запобігає забиванню пилу та захоплює навіть найдрібніший пил. Така відмінна фільтрація забезпечує краще прибирання та чисте повітря у домі. Багатошарова фільтрація також підтримує високу потужності всмоктування пилососа протягом усього терміну служби мішка. Мішок s-bag ULP було протестовано та сертифіковано незалежним інститутом TÜV Rheinland Group; доведено термін служби на 80% довше, ніж у випадку стандартного мішка для пилу.

        Шланг із поворотним з’єднанням 360Flex для плавної маневреності

        Шланг із поворотним з’єднанням 360Flex для плавної маневреності

        Шланг із поворотним з’єднанням Philips 360Flex забезпечує повне повертання шланга на 360 градусів для плавного маневрування пилососа по будинку.

        Подовжена ручка з регулятором повітря для досягнення важкодоступних місць

        Подовжена ручка з регулятором повітря для досягнення важкодоступних місць

        Ця ручка ергономічної форми зручна в користуванні. Вона надзвичайно довга, тож це дасть змогу діставати далі та легко прибирати у важкодоступних місцях. Регулятор повітря дозволяє регулювати потужність всмоктування без необхідності нагинатися.

        Пилозбірник об’ємом 5 л для тривалішого прибирання

        Пилозбірник об’ємом 5 л для тривалішого прибирання

        Спеціальна конструкція пилозбірника об’ємом 5 л дає змогу максимально використовувати мішок для пилу, тож Ви зможете прибирати довше.

        Революційна технологія AirflowMax для надзвичайної потужності всмоктування

        Революційна технологія AirflowMax для надзвичайної потужності всмоктування

        Технологія AirflowMax максимально прискорює потік повітря, що дає змогу мішку для пилу рівномірно розкладатися, тож Ви отримуєте максимальну потужність всмоктування, навіть коли мішок заповнений!

        Технічні характеристики

        • Конструкція

          Колір
          Яскраво-синій

        • Ефективність

          Потік повітря (макс.)
          47  л/с
          Вхідна потужність (ІЕС)
          1800  Вт
          Вхідна потужність (макс.)
          2100  Вт
          Рівень потужності звуку
          79  дБ
          Потужність всмоктування (макс.)
          475  Вт
          Залишковий тиск (макс.)
          35  кПа

        • Фільтрація

          Тип мішка для пилу
          s-bag Ultra Long Performance
          Фільтр відпрацьованого повітря
          Фільтр Super Clean Air HEPA 12
          Фільтр двигуна
          Потрійний шар
          Місткість мішка для пилу
          5  л

        • Практичність

          Тип трубки
          Металева телескопічна трубка з 2-х частин
          Ручка для перенесення
          Зверху та спереду
          Індикатор заповнення
          Так
          З’єднання трубки
          Конічне
          Тип коліщаток
          Гума
          Керування живленням
          Електронні елементи керування на пристрої
          Радіус дії
          9  м
          Довжина шнура
          6  м

        • Насадки та аксесуари

          Стандартна насадка
          Насадка TriActive
          Аксесуари в комплекті
          • Щілинна насадка
          • Мала насадка
          Зберігання аксесуарів
          Фіксація на трубці

        • Вага та розміри

          Вага виробу
          5,0  кг
          Розміри виробу (Д х Ш х В)
          500 x 310 x 300  мм

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              • * Потужність всмоктування протестовано відповідно до міжнародного стандарту IEC 60312-1; тестування проводилося незалежним інститутом тестування SLG Prüf-und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer LifeStyle B.V., серпень 2012 року)

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