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  • Standard Product Photo Philips PerformerPro Vacuum cleaner with bag FC9184/01
  • Find your model number - export Philips

Більше не доступний

PerformerProПилосос із мішком для пилу

FC9184/01

5

| (4) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Найвища потужність всмоктування, навіть із повним мішком*

Завдяки двигуну потужністю 2100 Вт і спеціально розробленому пилозбірнику пилосос Philips PerformerPro підтримує сильний струмінь повітря, забезпечуючи найвищу потужність всмоктування для найкращих результатів прибирання, навіть коли мішок наповниться!*

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з двигуном потужністю 2100 Вт і об’ємом пилозбірника 5 л

Найвища потужність всмоктування, навіть із повним мішком*

  • 2100 Вт

  • Фільтр HEPA 12

  • 5 л

Двигун потужністю 2100 Вт забезпечує максимальну силу всмоктування в 475 Вт

Двигун потужністю 2100 Вт забезпечує максимальну силу всмоктування в 475 Вт

Двигун потужністю 2100 Вт забезпечує максимальну потужність всмоктування 475 Вт для вражаючих результатів прибирання.

Нова насадка 3-в-1 TriActive захоплює великий і дрібний пил

Нова насадка 3-в-1 TriActive захоплює великий і дрібний пил

Насадка TriActive виконує 3 функції чищення за один раз: 1) спеціально розробленою підошвою вона акуратно відкриває килим для видалення пилу вглибині; 2) більшим отвором спереду вона всмоктує великі частинки; 3) за допомогою лівого і правого бічних повітряних каналів вона збирає пил і бруд поблизу меблів та стін.

Фільтр EPA 12 з фільтрацією пилу 99,5%

Фільтр EPA 12 з фільтрацією пилу 99,5%

Перед тим, як видути повітря у кімнату, цей спеціальний вихідний фільтр затримує 99,5% найдрібнішого пилу, і тим самим видаляє увесь пил із приміщення.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

4

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

28/07/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon jól összerakott, erős porszívó.

Álom vele a takarítás, erős, nagy szívóteljesítmény, a teljesítmény szabályozható. Legalacsonyabb fokozatban is jól szív és extra csendes!! Több ismerősöm is Philips porszívót vett az ajánlásomra!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerformerPro FC9184/01 Porzsákos porszívó

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerformerPro FC9184/01 Porzsákos porszívó

28/02/2018

Česká republika

Česká republika

Prostě Philips maximální spokojenost

Super sací výkon a to se týká i všech nových modelů. jednoduchá údržba , mnoho doplňku .

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerformerPro FC9184/01 Sáčkový vysavač

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerformerPro FC9184/01 Sáčkový vysavač

28/06/2017

România

România

Recomand

practic, util, econom, silențios, ușor de manevrat

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerformerPro FC9184/01 Aspirator cu sac

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerformerPro FC9184/01 Aspirator cu sac

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Примітки

  1. Потужність всмоктування протестовано відповідно до міжнародного стандарту IEC 60312-1; тестування проводилося незалежним інститутом тестування SLG Prüf-und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer LifeStyle B.V., серпень 2012 року)