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Найвища потужність всмоктування, навіть із повним мішком*
Завдяки двигуну потужністю 2100 Вт і спеціально розробленому пилозбірнику пилосос Philips PerformerPro підтримує сильний струмінь повітря, забезпечуючи найвищу потужність всмоктування для найкращих результатів прибирання, навіть коли мішок наповниться!* Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Найвища потужність всмоктування, навіть із повним мішком*
Завдяки двигуну потужністю 2100 Вт і спеціально розробленому пилозбірнику пилосос Philips PerformerPro підтримує сильний струмінь повітря, забезпечуючи найвищу потужність всмоктування для найкращих результатів прибирання, навіть коли мішок наповниться!* Переглянути усі переваги
Найвища потужність всмоктування, навіть із повним мішком*
Завдяки двигуну потужністю 2100 Вт і спеціально розробленому пилозбірнику пилосос Philips PerformerPro підтримує сильний струмінь повітря, забезпечуючи найвищу потужність всмоктування для найкращих результатів прибирання, навіть коли мішок наповниться!* Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Найвища потужність всмоктування, навіть із повним мішком*
Завдяки двигуну потужністю 2100 Вт і спеціально розробленому пилозбірнику пилосос Philips PerformerPro підтримує сильний струмінь повітря, забезпечуючи найвищу потужність всмоктування для найкращих результатів прибирання, навіть коли мішок наповниться!* Переглянути усі переваги
Двигун потужністю 2100 Вт забезпечує максимальну потужність всмоктування 475 Вт для вражаючих результатів прибирання.
Насадка TriActive виконує 3 функції чищення за один раз: 1) спеціально розробленою підошвою вона акуратно відкриває килим для видалення пилу вглибині; 2) більшим отвором спереду вона всмоктує великі частинки; 3) за допомогою лівого і правого бічних повітряних каналів вона збирає пил і бруд поблизу меблів та стін.
Перед тим, як видути повітря у кімнату, цей спеціальний вихідний фільтр затримує 99,5% найдрібнішого пилу, і тим самим видаляє увесь пил із приміщення.
Мішок Philips s-bag Ultra Long Performance виготовлено з п’яти шарів високоякісного матеріалу, який запобігає забиванню пилу та захоплює навіть найдрібніший пил. Така відмінна фільтрація забезпечує краще прибирання та чисте повітря у домі. Багатошарова фільтрація також підтримує високу потужності всмоктування пилососа протягом усього терміну служби мішка. Мішок s-bag ULP було протестовано та сертифіковано незалежним інститутом TÜV Rheinland Group; доведено термін служби на 80% довше, ніж у випадку стандартного мішка для пилу.
Шланг із поворотним з’єднанням Philips 360Flex забезпечує повне повертання шланга на 360 градусів для плавного маневрування пилососа по будинку.
Ця ручка ергономічної форми зручна в користуванні. Вона надзвичайно довга, тож це дасть змогу діставати далі та легко прибирати у важкодоступних місцях. Регулятор повітря дозволяє регулювати потужність всмоктування без необхідності нагинатися.
Спеціальна конструкція пилозбірника об’ємом 5 л дає змогу максимально використовувати мішок для пилу, тож Ви зможете прибирати довше.
Технологія AirflowMax максимально прискорює потік повітря, що дає змогу мішку для пилу рівномірно розкладатися, тож Ви отримуєте максимальну потужність всмоктування, навіть коли мішок заповнений!
Конструкція
Ефективність
Фільтрація
Практичність
Насадки та аксесуари
Вага та розміри
FC8023/04
FC8021/03
FC8060/01