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SilentStar Мешковый пылесос

Больше не доступен

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SilentStarМешковый пылесос

FC9304/01

SilentStar Мешковый пылесос

Больше не доступен

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Инструкции и документация

User Manual Philips SilentStar Vacuum cleaner with bag

  • PDF файл, 34 MB
  • 13 March 2026

Наслаждайтесь тишиной в доме. Пылесос Philips SilentStar оснащен уникальной насадкой SilentSeal, которая работает эффективно и невероятно тихо.

  • PDF файл
  • 5 July 2026

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