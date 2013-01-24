Дві ручки для перенесення додають зручності

Цей пилосос має не одну, а дві ручки для перенесення. Коли пилосос на коліщатках, його зручно переносити за допомогою ручки на корпусі; при цьому нахил його буде мінімальним. Друга ручка на передній панелі пристрою забезпечує зручність перенесення пилососа у вертикальному положенні.