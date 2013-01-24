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Насадка SilentSeal сприяє як оптимальній продуктивності за низького шуму, так і ефективному захопленню пилу та пуху. Вона оптимально герметизована для ефективного проходження повітряного потоку по ній, що призводить до кращої продуктивного прибирання – виготовлено WesselWerk.
Повітряний канал налаштований так, що повітря по ньому гладенько ковзає, що зводить до мінімуму утворення шуму. Крім того, спеціальна підвіска двигуна зменшує вібрацію.
Високоефективний двигун потужністю 1250 Вт із максимальною силою всмоктування 400 Вт. Це означає, що споживається на 30% менше енергії, а результат прибирання відповідає роботі пилососа на 2000 Вт.*
Цей пилосос Philips було розроблено таким чином, що усе повітря, яке вбирається всередину, перед тим як вийти назовні проходить через фільтр HEPA 13 (із фільтрацією 99,95%), який можна мити. До останньої часточки.
Більше жодної небезпеки подряпин завдяки цій насадці з м’якою щетиною, яку спеціально зроблено для ретельного прибирання твердої підлоги.
Цей пилосос має не одну, а дві ручки для перенесення. Коли пилосос на коліщатках, його зручно переносити за допомогою ручки на корпусі; при цьому нахил його буде мінімальним. Друга ручка на передній панелі пристрою забезпечує зручність перенесення пилососа у вертикальному положенні.
Ефективність
Практичність
Насадки та аксесуари
Екологічність
Фільтрація
FC8023/04
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