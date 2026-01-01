Оптимальна ефективність та безшумна робота завдяки насадці SilentSeal

Насадка SilentSeal сприяє як оптимальній продуктивності за низького шуму, так і ефективному захопленню пилу та пуху. Вона оптимально герметизована для ефективного проходження повітряного потоку по ній, що призводить до кращої продуктивного прибирання – виготовлено WesselWerk.