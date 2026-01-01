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FC9304/01
Економний
Насадка SilentSeal
Фільтр HEPA 13, який можна мити
Насадка для паркету
Насадка SilentSeal сприяє як оптимальній продуктивності за низького шуму, так і ефективному захопленню пилу та пуху. Вона оптимально герметизована для ефективного проходження повітряного потоку по ній, що призводить до кращої продуктивного прибирання – виготовлено WesselWerk.
Повітряний канал налаштований так, що повітря по ньому гладенько ковзає, що зводить до мінімуму утворення шуму. Крім того, спеціальна підвіска двигуна зменшує вібрацію.
Високоефективний двигун потужністю 1250 Вт із максимальною силою всмоктування 400 Вт. Це означає, що споживається на 30% менше енергії, а результат прибирання відповідає роботі пилососа на 2000 Вт.*
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Власне вимірювання Philips; 2010 р.