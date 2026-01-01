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  • Сила тиші
  • Сила тиші
  • Сила тиші
  • Сила тиші
  • Сила тиші
  • Сила тиші
  • Сила тиші
  • Сила тиші
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  • Сила тиші
  • Сила тиші

Більше не доступний

SilentStarПилосос із мішком для пилу

FC9304/01

Сила тиші
Насолоджуйтеся спокійною домашньою атмосферою завдяки пилососу Philips SilentStar. Цей пилосос з унікальною насадкою SilentSeal забезпечує потужне прибирання з мінімальним рівнем шуму.
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Тихий та ефективний у боротьбі з пилом

Сила тиші

  • Економний

  • Насадка SilentSeal

  • Фільтр HEPA 13, який можна мити

  • Насадка для паркету

Оптимальна ефективність та безшумна робота завдяки насадці SilentSeal

Оптимальна ефективність та безшумна робота завдяки насадці SilentSeal

Насадка SilentSeal сприяє як оптимальній продуктивності за низького шуму, так і ефективному захопленню пилу та пуху. Вона оптимально герметизована для ефективного проходження повітряного потоку по ній, що призводить до кращої продуктивного прибирання – виготовлено WesselWerk.

Аеродинамічний повітряний канал зменшує шум до 70 дБ

Аеродинамічний повітряний канал зменшує шум до 70 дБ

Повітряний канал налаштований так, що повітря по ньому гладенько ковзає, що зводить до мінімуму утворення шуму. Крім того, спеціальна підвіска двигуна зменшує вібрацію.

Двигун потужністю 1250 Вт забезпечує ефективність 2000 Вт*

Двигун потужністю 1250 Вт забезпечує ефективність 2000 Вт*

Високоефективний двигун потужністю 1250 Вт із максимальною силою всмоктування 400 Вт. Це означає, що споживається на 30% менше енергії, а результат прибирання відповідає роботі пилососа на 2000 Вт.*

Технічні характеристики

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      Примітки

      1. Власне вимірювання Philips; 2010 р.