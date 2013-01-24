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    SilentStar

    Пилосос із мішком для пилу

    FC9304/01
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    • Сила тиші Сила тиші Сила тиші
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      SilentStar Пилосос із мішком для пилу

      FC9304/01
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        SilentStar

        SilentStar

        Пилосос із мішком для пилу

        Усього:

        Сила тиші

        Тихий та ефективний у боротьбі з пилом

        • Економний
        • Насадка SilentSeal
        • Фільтр HEPA 13, який можна мити
        • Насадка для паркету
        Оптимальна ефективність та безшумна робота завдяки насадці SilentSeal

        Оптимальна ефективність та безшумна робота завдяки насадці SilentSeal

        Насадка SilentSeal сприяє як оптимальній продуктивності за низького шуму, так і ефективному захопленню пилу та пуху. Вона оптимально герметизована для ефективного проходження повітряного потоку по ній, що призводить до кращої продуктивного прибирання – виготовлено WesselWerk.

        Аеродинамічний повітряний канал зменшує шум до 70 дБ

        Аеродинамічний повітряний канал зменшує шум до 70 дБ

        Повітряний канал налаштований так, що повітря по ньому гладенько ковзає, що зводить до мінімуму утворення шуму. Крім того, спеціальна підвіска двигуна зменшує вібрацію.

        Двигун потужністю 1250 Вт забезпечує ефективність 2000 Вт*

        Двигун потужністю 1250 Вт забезпечує ефективність 2000 Вт*

        Високоефективний двигун потужністю 1250 Вт із максимальною силою всмоктування 400 Вт. Це означає, що споживається на 30% менше енергії, а результат прибирання відповідає роботі пилососа на 2000 Вт.*

        Фільтри HEPA AirSeal та HEPA 13

        Фільтри HEPA AirSeal та HEPA 13

        Цей пилосос Philips було розроблено таким чином, що усе повітря, яке вбирається всередину, перед тим як вийти назовні проходить через фільтр HEPA 13 (із фільтрацією 99,95%), який можна мити. До останньої часточки.

        Насадка для паркету з м’якою щетиною, що захищає від подряпин

        Насадка для паркету з м’якою щетиною, що захищає від подряпин

        Більше жодної небезпеки подряпин завдяки цій насадці з м’якою щетиною, яку спеціально зроблено для ретельного прибирання твердої підлоги.

        Дві ручки для перенесення додають зручності

        Дві ручки для перенесення додають зручності

        Цей пилосос має не одну, а дві ручки для перенесення. Коли пилосос на коліщатках, його зручно переносити за допомогою ручки на корпусі; при цьому нахил його буде мінімальним. Друга ручка на передній панелі пристрою забезпечує зручність перенесення пилососа у вертикальному положенні.

        Технічні характеристики

        • Ефективність

          Noise level (Lc IEC)
          70 dB
          Weight of product
          6,8 kg
          Suction power (max)
          400 W
          Color
          Темний баклажан
          Input power (IEC)
          1250 W
          Airflow (max)
          42 l/sec
          Input power (max)
          1250 W
          Dimensions of product (LxWxH)
          500 x 290 x 250 mm
          Vacuum (max)
          32 kPa

        • Практичність

          Wheel type
          Гума
          Carrying handle
          Зверху та спереду
          Касета Clean Comfort
          Так
          Tube coupling
          Кнопкове
          Tube type
          Металева телескопічна трубка з 2-х частин
          Cord length
          8 m
          Керування живленням
          Електронні елементи керування на пристрої
          Action radius
          11 m
          Індикатор заповнення
          Так

        • Насадки та аксесуари

          Accessories included
          • Щітка
          • Щілинна насадка
          • Мала насадка
          Standard nozzle
          Насадка SilentSeal з низьким рівнем шуму
          Accessory storage
          На ручці
          Additional nozzle
          Насадка для паркету

        • Екологічність

          User manual
          100% перероблений папір
          Packaging
          &gt; 90% перероблених матеріалів

        • Фільтрація

          Dust capacity
          3.5 L
          HEPA AirSeal
          Так
          Exhaust filter
          Фільтр Ultra Clean Air HEPA 13, який можна мити
          Dust bag type
          s-bag

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              • Власне вимірювання Philips; 2010 р.

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