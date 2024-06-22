З самого початку порадувала безкоштовна доставка додому. Запаковано надійно в оригінальну коробку і ще одну додаткову. Комплектація чудова. Турбощітка підійде тільки для рівних поверхонь (ламінат, лінолеум), бо на ковроліні навіть з мінімалним ворсом майже не крутиться (хоча в попередньому пилосмоку LG турбощітка була чудова, конструкція більш продумана і ефективна). Але це не проблема, бо є щітки для всіх поверхонь. По роботі ніяких зауважень. Потужність нормальна, всі запчастини щільно прилягають, фільтр якісний, на виході ніякого пилу немає. А найголовніше - він просто супер тихий. Я думав попередній був тихим, але цей взагалі, навіть музіку можна слухати під час прибирання. Я вважаю оптимальний баланс ціна / якість. Брав за 4999 грн. Я б рекомендував компанії зробити шланг більш гнучким, бо він як пластмасса і в деяких моментах це незручно. А так рекомендую кожному!