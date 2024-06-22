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Больше не доступен
900 Вт
PowerCyclone 5
Фильтр Allergy H13
Мотор высокой мощности 900 Вт обеспечивает мощное всасывание для эффективной уборки.
Насадка TriActive и высокая мощность всасывания обеспечат сбор 99,9 % мелкой пыли*.
Технология PowerCyclone 5 ускоряет поток воздуха в цилиндрической камере для отделения пыли от воздуха, а также поддержания высокой производительности и мощности.
Награды
4.6
из 5
38
Отзывы
92%
рекомендуют этот продукт
22/06/2024
Україна
Тихий і функціональний
З самого початку порадувала безкоштовна доставка додому. Запаковано надійно в оригінальну коробку і ще одну додаткову. Комплектація чудова. Турбощітка підійде тільки для рівних поверхонь (ламінат, лінолеум), бо на ковроліні навіть з мінімалним ворсом майже не крутиться (хоча в попередньому пилосмоку LG турбощітка була чудова, конструкція більш продумана і ефективна). Але це не проблема, бо є щітки для всіх поверхонь. По роботі ніяких зауважень. Потужність нормальна, всі запчастини щільно прилягають, фільтр якісний, на виході ніякого пилу немає. А найголовніше - він просто супер тихий. Я думав попередній був тихим, але цей взагалі, навіть музіку можна слухати під час прибирання. Я вважаю оптимальний баланс ціна / якість. Брав за 4999 грн. Я б рекомендував компанії зробити шланг більш гнучким, бо він як пластмасса і в деяких моментах це незручно. А так рекомендую кожному!
Плюсы
Мінімальний шум, нормальна фільтрація, комплектація, потужність
Минусы
Твердий шланг
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Compact FC9334/09 Пилосос без мішка для пилу
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Compact FC9334/09 Пилосос без мішка для пилу
Wink2024
03/06/2024
Україна
Отличный пылесос и доставка
Лёгкий, маневренный, много полезных насадок. Быстрая комфортная доставка.
Плюсы
Відповідності заявленому
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Compact FC9334/09 Пилосос без мішка для пилу
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Compact FC9334/09 Пилосос без мішка для пилу
Lion15
05/01/2024
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Отличный пылесос
Очень хороший пылесос по приятной цене. Все насадки работают отлично. Удобная чаша для сбора пыли. Пока всё устраивает.
Плюсы
Мощный
Минусы
нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Compact FC9334/09 Пилосос без мішка для пилу
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Compact FC9334/09 Пилосос без мішка для пилу
Собирает 99,9 % пыли при уборке жестких напольных покрытий с щелями (IEC62885-2).
Уровни фильтрации протестированы в соответствии с EN60312-1-2017 и эквивалентны HEPA 13.