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  • Собирает 99,9 %* мелкой пыли
  • Собирает 99,9 %* мелкой пыли
  • Собирает 99,9 %* мелкой пыли
  • Собирает 99,9 %* мелкой пыли
  • Собирает 99,9 %* мелкой пыли
  • Собирает 99,9 %* мелкой пыли
  • Собирает 99,9 %* мелкой пыли
  • Собирает 99,9 %* мелкой пыли
  • Собирает 99,9 %* мелкой пыли
  • Собирает 99,9 %* мелкой пыли
  • Собирает 99,9 %* мелкой пыли
  • Собирает 99,9 %* мелкой пыли
  • Собирает 99,9 %* мелкой пыли
  • Собирает 99,9 %* мелкой пыли
  • Собирает 99,9 %* мелкой пыли
  • Собирает 99,9 %* мелкой пыли
  • Собирает 99,9 %* мелкой пыли
  • Собирает 99,9 %* мелкой пыли

Больше не доступен

PowerPro CompactБезмешковый пылесос

FC9330/09

4.6
| (38) Отзывы | 92% рекомендуют этот продукт

1 награда

Собирает 99,9 %* мелкой пыли
Безмешковый пылесос Philips 3000 Series — это компактный дизайн и производительность премиум-класса. Оцените тщательную уборку по всему дому с технологией PowerCyclone 5 и насадкой TriActive, располагающей сразу 3 функциями уборки.
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Гигиеничная очистка одной рукой

Собирает 99,9 %* мелкой пыли

  • 900 Вт

  • PowerCyclone 5

  • Фильтр Allergy H13

Мотор 900 Вт для мощного всасывания

Мотор 900 Вт для мощного всасывания

Мотор высокой мощности 900 Вт обеспечивает мощное всасывание для эффективной уборки.

Собирает 99,9 % пыли* для эффективной очистки

Собирает 99,9 % пыли* для эффективной очистки

Насадка TriActive и высокая мощность всасывания обеспечат сбор 99,9 % мелкой пыли*.

PowerCyclone 5 дольше поддерживает максимальную мощность всасывания

PowerCyclone 5 дольше поддерживает максимальную мощность всасывания

Технология PowerCyclone 5 ускоряет поток воздуха в цилиндрической камере для отделения пыли от воздуха, а также поддержания высокой производительности и мощности.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Award image VRS_AWARD-1679576

Отзывы

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4.6

из 5

38

Отзывы

92%

рекомендуют этот продукт

2

22/06/2024

Україна

Україна

Тихий і функціональний

З самого початку порадувала безкоштовна доставка додому. Запаковано надійно в оригінальну коробку і ще одну додаткову. Комплектація чудова. Турбощітка підійде тільки для рівних поверхонь (ламінат, лінолеум), бо на ковроліні навіть з мінімалним ворсом майже не крутиться (хоча в попередньому пилосмоку LG турбощітка була чудова, конструкція більш продумана і ефективна). Але це не проблема, бо є щітки для всіх поверхонь. По роботі ніяких зауважень. Потужність нормальна, всі запчастини щільно прилягають, фільтр якісний, на виході ніякого пилу немає. А найголовніше - він просто супер тихий. Я думав попередній був тихим, але цей взагалі, навіть музіку можна слухати під час прибирання. Я вважаю оптимальний баланс ціна / якість. Брав за 4999 грн. Я б рекомендував компанії зробити шланг більш гнучким, бо він як пластмасса і в деяких моментах це незручно. А так рекомендую кожному!

Плюсы

Мінімальний шум, нормальна фільтрація, комплектація, потужність

Минусы

Твердий шланг

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Compact FC9334/09 Пилосос без мішка для пилу

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Compact FC9334/09 Пилосос без мішка для пилу

03/06/2024

Україна

Україна

Отличный пылесос и доставка

Лёгкий, маневренный, много полезных насадок. Быстрая комфортная доставка.

Плюсы

Відповідності заявленому

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Compact FC9334/09 Пилосос без мішка для пилу

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Compact FC9334/09 Пилосос без мішка для пилу

05/01/2024

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Отличный пылесос

Очень хороший пылесос по приятной цене. Все насадки работают отлично. Удобная чаша для сбора пыли. Пока всё устраивает.

Плюсы

Мощный

Минусы

нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Compact FC9334/09 Пилосос без мішка для пилу

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Compact FC9334/09 Пилосос без мішка для пилу

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      Примечания

      1. Собирает 99,9 % пыли при уборке жестких напольных покрытий с щелями (IEC62885-2).

      2. Уровни фильтрации протестированы в соответствии с EN60312-1-2017 и эквивалентны HEPA 13.