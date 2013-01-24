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Безмешковый пылесос
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Мотор высокой мощности 900 Вт обеспечивает мощное всасывание для эффективной уборки.
Насадка TriActive и высокая мощность всасывания обеспечат сбор 99,9 % мелкой пыли*.
Технология PowerCyclone 5 ускоряет поток воздуха в цилиндрической камере для отделения пыли от воздуха, а также поддержания высокой производительности и мощности.
Насадка TriActive выполняет 3 действия одновременно. Специальная подошва очищает от пыли ковровые покрытия, в то время как через большое переднее отверстие всасываются большие частицы грязи и пыли. Воздуха проходит через щетки по краям насадки, что помогает собирать пыль и грязь вдоль стен и предметов мебели.
Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой — теперь вы сможете забыть о клубах пыли при его опустошении.
Компактный и легкий дизайн позволяют с удобством хранить и переносить пылесос.
Щетка для пыли встроена в ручку, поэтому при необходимости очистки мебели и обивки она всегда будет под рукой.
Полностью герметичная система фильтрации воздуха удерживает более 99,9 % мелкой пыли — включая пыльцу, шерсть животных и пылевых клещей — что превосходно подходит для людей, страдающих аллергией, а также для тех, кто требовательно относится к чистоте и гигиеничности. Уровень фильтрации эквивалентен HEPA 13**.
Элементы соединения ActiveLock позволяют устанавливать насадки на телескопическую трубку одним движением.
Вес и габариты
Простота использования
Насадки и аксессуары
Забота об окружающей среде
Фильтрация