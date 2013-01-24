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    Фильтр NanoProtect Series 2

    FY0194/30
    Общая оценка / 5
    • Интеллектуальная очистка Интеллектуальная очистка Интеллектуальная очистка
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      Фильтр NanoProtect Series 2

      FY0194/30
      Общая оценка / 5

      Интеллектуальная очистка

      Фильтр NanoProtect Series 2 задерживает 99,5 % частиц размером 3 нм, включая распространенные аллергены, пыль, загрязняющие частицы и бактерии. Фильтр имеет длительный срок службы 12 месяцев. Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      Фильтр NanoProtect Series 2

      Интеллектуальная очистка

      Фильтр NanoProtect Series 2 задерживает 99,5 % частиц размером 3 нм, включая распространенные аллергены, пыль, загрязняющие частицы и бактерии. Фильтр имеет длительный срок службы 12 месяцев. Узнать обо всех преимуществах

      Интеллектуальная очистка

      Фильтр NanoProtect Series 2 задерживает 99,5 % частиц размером 3 нм, включая распространенные аллергены, пыль, загрязняющие частицы и бактерии. Фильтр имеет длительный срок службы 12 месяцев. Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      Фильтр NanoProtect Series 2

      Интеллектуальная очистка

      Фильтр NanoProtect Series 2 задерживает 99,5 % частиц размером 3 нм, включая распространенные аллергены, пыль, загрязняющие частицы и бактерии. Фильтр имеет длительный срок службы 12 месяцев. Узнать обо всех преимуществах

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        Фильтр NanoProtect Series 2

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Интеллектуальная очистка

        Удерживает 99,5 % частиц

        • Удерживает 99,5 % частиц
        Срок службы — 12 месяцев

        Срок службы — 12 месяцев

        Фильтр Philips NanoProtect Series 2 в развернутом виде имеет площадь около 1,26 м² для длительного срока службы до 12 месяцев.

        Удерживает 99,5 % частиц

        Фильтр HEPA NanoProtect серии 2 от Philips изготовлен из высококачественных материалов. Он удерживает до 99,5 %* частиц размером 0,003 мкм — именно таким размером обладают самые распространенные аллергены, содержащиеся в воздухе, вредные частицы и бактерии*. Высококлассный прочный фильтр с устойчивой структурой обеспечивает качественную очистку воздуха.

        Технические характеристики

        • Страна изготовления

          Сделано в
          Китае

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            • Протестировано с бактериями Staphylococcus albus и вирусом гриппа А (H1N1).
            • Очиститель воздуха Philips задерживает 99,5 % частиц размером до 0,003 мкм, проходящих через его фильтр. Испытано в 2015 году независимой лабораторией с фильтрующим материалом при скорости потока воздуха 5,33 см/с (однократная фильтрация).

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