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Интеллектуальная очистка
Фильтр NanoProtect Series 2 задерживает 99,5 % частиц размером 3 нм, включая распространенные аллергены, пыль, загрязняющие частицы и бактерии. Фильтр имеет длительный срок службы 12 месяцев. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Интеллектуальная очистка
Фильтр NanoProtect Series 2 задерживает 99,5 % частиц размером 3 нм, включая распространенные аллергены, пыль, загрязняющие частицы и бактерии. Фильтр имеет длительный срок службы 12 месяцев. Узнать обо всех преимуществах
Интеллектуальная очистка
Фильтр NanoProtect Series 2 задерживает 99,5 % частиц размером 3 нм, включая распространенные аллергены, пыль, загрязняющие частицы и бактерии. Фильтр имеет длительный срок службы 12 месяцев. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Интеллектуальная очистка
Фильтр NanoProtect Series 2 задерживает 99,5 % частиц размером 3 нм, включая распространенные аллергены, пыль, загрязняющие частицы и бактерии. Фильтр имеет длительный срок службы 12 месяцев. Узнать обо всех преимуществах
Фильтр NanoProtect Series 2
Цена магазина Philips
Итого:
Фильтр Philips NanoProtect Series 2 в развернутом виде имеет площадь около 1,26 м² для длительного срока службы до 12 месяцев.
Фильтр HEPA NanoProtect серии 2 от Philips изготовлен из высококачественных материалов. Он удерживает до 99,5 %* частиц размером 0,003 мкм — именно таким размером обладают самые распространенные аллергены, содержащиеся в воздухе, вредные частицы и бактерии*. Высококлассный прочный фильтр с устойчивой структурой обеспечивает качественную очистку воздуха.