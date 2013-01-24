  • Бесплатная доставка и возврат

  • Официальная гарантия

  • Возврат в течении 30 дней

  • Приобретайте напрямую у Philips

Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Паровой утюг

    GC1703/01
    Общая оценка / 5
    • Быстрота и эффективность гарантированы Быстрота и эффективность гарантированы Быстрота и эффективность гарантированы
      -{discount-value}

      Паровой утюг

      GC1703/01
      Общая оценка / 5

      Быстрота и эффективность гарантированы

      В жизни так много всего интересного, и вы хотите поскорее справиться с домашней работой. Этот качественный утюг с заостренным носиком, специально разработанными отверстиями для пара и легко скользящей подошвой создан для быстроты. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Паровой утюг

      Быстрота и эффективность гарантированы

      В жизни так много всего интересного, и вы хотите поскорее справиться с домашней работой. Этот качественный утюг с заостренным носиком, специально разработанными отверстиями для пара и легко скользящей подошвой создан для быстроты. Узнать обо всех преимуществах

      Быстрота и эффективность гарантированы

      В жизни так много всего интересного, и вы хотите поскорее справиться с домашней работой. Этот качественный утюг с заостренным носиком, специально разработанными отверстиями для пара и легко скользящей подошвой создан для быстроты. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Паровой утюг

      Быстрота и эффективность гарантированы

      В жизни так много всего интересного, и вы хотите поскорее справиться с домашней работой. Этот качественный утюг с заостренным носиком, специально разработанными отверстиями для пара и легко скользящей подошвой создан для быстроты. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все Паровой утюг

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Смотреть все аксессуары

        Паровой утюг

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Быстрота и эффективность гарантированы

        Подошва, созданная для быстрого глажения

        • Подача пара 17 г/мин
        • Алюминиевая подошва
        • Очистка от накипи
        • 1400 Вт
        Функция Calc Clean предотвращает возникновение накипи

        Функция Calc Clean предотвращает возникновение накипи

        Функция очистки от накипи Calc Clean очищает утюг Philips от известкового налета, продлевая срок службы утюга.

        Заостренный носик для глажения труднодоступных мест

        Заостренный носик для глажения труднодоступных мест

        Уникальный заостренный носик позволяет прогладить даже самые труднодоступные детали одежды.

        Постоянная подача пара до 17 г/мин для лучшего разглаживания складок

        Постоянная подача пара до 17 г/мин для лучшего разглаживания складок

        Постоянная подача пара до 17 г/мин для лучшего разглаживания складок.

        Мощность 1400 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

        Мощность 1400 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

        Этот мощный утюг быстро нагревается и поддерживает необходимую температуру во время глажения, что облегчает разглаживание складок.

        Алюминиевая подошва легко скользит по любому типу ткани

        Алюминиевая подошва легко скользит по любому типу ткани

        Долговечная алюминиевая подошва легко скользит по любому типу ткани, устойчива к царапинам, легко чистится.

        Большой резервуар для воды (180 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

        Резервуар увеличенного объема до 180 мл позволяет долго гладить, не доливая воду. Вы гладите больше одежды за один прием.

        Технические характеристики

        • Легко использовать

          Свободный поворот шнура (шарнир)
          Свободный поворот шнура на 180 градусов
          Длина шнура питания
          1,8  м
          Объем резервуара для воды
          180  мл

        • Технические характеристики

          напряжение
          220—240  В

        • Вес и габариты

          Размеры изделия (Ш x В x Д)
          26,1 x 11,5 x 13,6  см
          Масса утюга
          1,06  кг

        • Очистка от накипи

          Можно использовать водопроводную воду
          Да

        • Быстрое и мощное разглаживание складок

          Постоянная подача пара
          17  г/мин
          Питание
          1400  Вт
          Подошва
          Алюминиевый
          Настройка подачи пара
          Да

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Найдите запасную часть или аксессуар

        Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

        Аксессуары для продукта

        Смотреть все аксессуары

          Предлагаемые продукты

            Недавно просмотренные продукты

              Отзывы

              Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

              Оплата

              Мы принимаем следующие способы оплаты
              • Оплата при получении товара

              Быстрые ссылки

              Часто задаваемые вопросы
              Условия и положения
              Поиск заказа
              О Philips