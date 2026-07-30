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Больше не доступен
GC1703/01
Подача пара 17 г/мин
Алюминиевая подошва
Очистка от накипи
1400 Вт
Этот мощный утюг быстро нагревается и поддерживает необходимую температуру во время глажения, что облегчает разглаживание складок.
Функция очистки от накипи Calc Clean очищает утюг Philips от известкового налета, продлевая срок службы утюга.
Резервуар увеличенного объема до 180 мл позволяет долго гладить, не доливая воду. Вы гладите больше одежды за один прием.
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