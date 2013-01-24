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Паровой утюг

GC1710
Общая оценка / 5
  • Быстрота и эффективность гарантированы Быстрота и эффективность гарантированы Быстрота и эффективность гарантированы
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    Паровой утюг

    GC1710
    Общая оценка / 5

    Быстрота и эффективность гарантированы

    В жизни так много всего интересного, и вы хотите поскорее справиться с домашней работой. Этот качественный утюг с заостренным носиком, специально разработанными отверстиями для пара и легко скользящей подошвой создан для быстроты. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Паровой утюг

    Быстрота и эффективность гарантированы

    В жизни так много всего интересного, и вы хотите поскорее справиться с домашней работой. Этот качественный утюг с заостренным носиком, специально разработанными отверстиями для пара и легко скользящей подошвой создан для быстроты. Узнать обо всех преимуществах

    Быстрота и эффективность гарантированы

    В жизни так много всего интересного, и вы хотите поскорее справиться с домашней работой. Этот качественный утюг с заостренным носиком, специально разработанными отверстиями для пара и легко скользящей подошвой создан для быстроты. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Паровой утюг

    Быстрота и эффективность гарантированы

    В жизни так много всего интересного, и вы хотите поскорее справиться с домашней работой. Этот качественный утюг с заостренным носиком, специально разработанными отверстиями для пара и легко скользящей подошвой создан для быстроты. Узнать обо всех преимуществах

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    См. все steam-iron

      Быстрота и эффективность гарантированы

      Подошва, созданная для быстрого глажения

      • Антипригарная
      Функция Calc Clean предотвращает возникновение накипи

      Функция Calc Clean предотвращает возникновение накипи

      Функция очистки от накипи Calc Clean очищает утюг Philips от известкового налета, продлевая срок службы утюга.

      Заостренный носик для глажения труднодоступных мест

      Заостренный носик для глажения труднодоступных мест

      Уникальный заостренный носик позволяет прогладить даже самые труднодоступные детали одежды.

      Постоянная подача пара до 17 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 17 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 17 г/мин для лучшего разглаживания складок.

      Мощность 1400 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

      Мощность 1400 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

      Этот мощный утюг быстро нагревается и поддерживает необходимую температуру во время глажения, что облегчает разглаживание складок.

      Подошва Ceralon для лучшего скольжения по любым типам тканей

      Подошва Ceralon для лучшего скольжения по любым типам тканей

      Подошва Ceralon для лучшего скольжения по любым типам тканей.

      Большой резервуар для воды (180 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

      Резервуар увеличенного объема до 180 мл позволяет долго гладить, не доливая воду. Вы гладите больше одежды за один прием.

      Технические характеристики

      • Комфортное глажение

        Дополнительный комфорт
        Свободный поворот шнура на 180 градусов
        Управляемая очистка от накипи
        Функция Calc Clean
        Длина шнура
        1,8  м
        Безопасен в использовании
        Превышает международные стандарты перепада напряжения
        Можно использовать водопроводную воду
        Да
        Объем резервуара для воды
        180  мл

      • Разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        до 17 г/мин
        Эффективное глажение труднодоступных мест
        Заостренный носик
        Подошва
        Оптимальная система отверстий

      • Легко использовать

        Управление
        • Индикатор нагрева
        • Настройка подачи пара
        Быстрый нагрев
        Да
        Эффективное глажение труднодоступных мест
        Кнопка переключения режимов

      • Технические характеристики

        Частота
        50—60
        Питание
        1400
        напряжение
        220—240

      • Вес и габариты

        Габариты изделия
        26,1 x 11,5 x 13,6
        Вес продукта
        1,06

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